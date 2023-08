Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 16-án, szerdán:

12:00 - Leandro Paredes után Renato Sanches is csatlakozik az AS Romához kölcsönszerződéssel, vételi opcióval.

- 1 millió euró kölcsönbe a PSG-hez.

- 15 millió eurós vételi opciós záradékkal.

- A 15 millió eurós záradék akkor válik kötelezővé, ha Renato a meccsek 60%-án játszani fog.

10:50 - Az AS Roma újraindította a tárgyalásokat az Atalantával Duván Zapata szerződtetéséről.

10:40 - A Galatasaray elvi megállapodást kötött a Chelsea-vel Hakim Ziyech szerződtetéséről. Az üzlet a végső részletektől és az orvosi vizsgálatoktól függ.

09:55 - Értesüléseink szerint az Al Nassr javította Aymeric Laporte szerződtetésére tett fizetési ajánlatát. Hivatalos ajánlat még nincs, de a szóbeli tárgyalások a személyes feltételekről haladnak. A Manchester City nyitott arra, hogy zöld utat adjon a transzfernek, a játékoson múlik minden.

10:00 - Hivatalos, megerősítve. Leandro Paredes kétéves szerződést kötött az AS Romával, további egy szezonra szóló opcióval.

09:44 - Az Al Hilal megegyezett a Sevillával Yassine Bono szerződtetéséről 19 millió eurós fix díjjal plusz 21 millió eurós csomaggal. Személyes feltételekről tárgyalnak. Hároméves szerződésről van szó.

09:19 - A Manchester City 24/48 órán belül új ajánlaton dolgozik Lucas Paquetá-ért... majd tovább nyomul Jeremy Dokuért a Rennes-nél, mivel a játékos nagyon szeretne távozni.

09:09 - Az Aston Villa valóban érdeklődik Marcos Acuna iránt. Rajta van a listán, mint potenciális következő célpont, nincs megállapodás a Sevillával az átigazolási összegről. A játékos szeretne PL-tapasztalatot szerezni.

09:00 - Deivid Washington aláírta szerződését és elvégezte az orvosi vizsgálatot a Chelsea új játékosaként. Hamarosan jön hivatalos közlemény, mivel végre aláírták az üzletet a Santosszal. A fiatal csatár 16 millió euró plusz 4 millió euróért csatlakozik.

08:44 - A Newcastle szeretné leigazolni Lewis Hallt a Chelsea-től. Hall új, hatéves szerződést írt alá a Chelsea-nél, de kölcsönben távozhat. Nem könnyű utat találni az FFP miatt, de a Newcastle érdeklődése valós.

08:29 - Az AS Monaco 10 millió eurós üzletet kötött a Torinóval Wilfried Singoért. Az orvosi vizsgálatot hamarosan lefoglalják, amint a személyes feltételekről szóló megállapodás aláírásra kerül.

08:19 - Merih Demiral szerdán landolt Párizsban, hogy az Al Ahli új játékosaként orvosi vizsgálatokon vegyen részt. 18 millió eurót fizettek az Atalantának.

00:09 - Megvan Harry Kane helyettese a Spursnél! Az angol klub a Gent tehetséges támadóját, Gift Orbant szerződteti, Ekrem Konur szerint.

