Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 12-én:

16:39 - A Marca szerint a Barcelona kölcsönadná Pablo Torrét. A fiatal középpályás legvalószínűbb célpontja a Girona.

16:31 - Romelu Lukaku nem edz a Chelsea csapatával. A belga támadó klubváltása mindenki érdeke, ezért Pochettino úgy döntött, Lukakunak most az lesz a legjobb, ha teljes figyelmével erre koncentrál, írja a Sky.

16:29 - Hivatalos, bejelentve: Pau Torres a Villarrealt elhagyva az Aston Villához igazol.

Official, confirmed. Pau Torres joins Aston Villa on permanent deal from Villarreal for €32.5m fee plus €5m add ons. #AVFC



Sealed and completed. pic.twitter.com/PnW3zEfFhW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

16:21 - Conor Gallagher neve is felmerült a Spursnél, mint Höjbjerg esetleges pótlása.

15:20 - A török Fenerbahce újabb ajánlatot tett a Dinamo Zágráb kapusáért, Dominik Livakovicért, akit korábban a Villarreal is kinézett magának.



14:45 - A Fulham nemet mondott az Al Hilal 30 millió eurós ajánlatára. A szaúidak a szerb Aleksander Mitrovicsot nézték ki maguknak.



14:15 - Cher Ndour a PSG új igazolása, az olasz középpályás a Benfica együttesétől érkezik, ingyenesen.

13:33 - Továbbra is az egyik legfőbb célpontja Rasmus Hojlund a Manchester Unitednek. A norvég örömmel csatlakozna hozzájuk, de a vörös ördögök egyrészt még nem küldtek hivatalos ajánlatot, csak érdeklődtek a lehetőségekről, másrészt épp Onana leigazolásával foglalatoskodnak. Érdemes azonban ébernek lenniük, mert a PSG is bekopogtathat a csatárért.

Told Rasmus Højlund remains on top of Manchester United list as new striker ????????



Personal terms, never an issue as he’s very keen on the move.



Man United never sent any official bid yet — just talks on club/player side as priority is new GK.



PSG also inquiried about Højlund. pic.twitter.com/hJrTjNNvJO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

13:11 - Hivatalosan is bejelentette Vitor Roque érkezését a Barcelona: a szerződés 2031-ig szól, a kivásárlási ár 500 millió euró. Az átigazolási díjon belül érdekesebb az eloszlás, mert 30 milliót fizetnek érte most, 26-ot pedig bónuszok formájában, ha például a teljesítménye, góljai vagy címek alapján aktiválódnak ezek a pontok. Ha például az aranylabdaszavazáson top háromban végezne a támadó, 5 millió euró járna a Paranaensének. Csatlakozni viszont csak 2024-ben fog a gránátvörös-kékekhez a futballista.

Official: Vitor Roque joins Barça



Contract until season 2030/31.

Release clause included: €500m.

€30m fixed fee to Paranaense.

€26m add ons performances, goals and titles related.

€5m add ons if he makes Ballon d’Or top 3.



Vitor joins the club in 2024. pic.twitter.com/geFnkX3PsW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

12:50 - Angelino kölcsönbe érkezik a Galatasarayhoz az RB Leipzig-tól, de a törökök végleg megvásárolhatják majd 7-8 millió euróért.

Angeliño deal will be signed today — on loan with obligation to buy clause worth €7/8m package. The player will arrive in Istanbul later today.



Here we go, confirmed. https://t.co/HoOzgVgbSF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

12:03 - Abban az esetben, ha nem sikerült szerződtetnie Harry Kane-t, egy angol lap szerint Julian Alvarezre repülhet rá a Bayern München. Az angol támadó ma megérkezett a Tottenhamhez, hogy elkezdjék a felkészülést a következő szezonra, és leül beszélgetni az új vezetőedzővel, Ange Postecoglou-val, aki korábban azt mondta, szeretné elmondani neki hogyan lehet a klub sikeres, ha marad.

11:05 - A következő 24 órában áteshet az orvosi vizsgálatok első felén Sergej Milinkovic-Savic. A Lazio-val már megállapodtak, így most már csak a papírokat kell aláírniuk a feleknek, hogy hivatalos legyen a szerb klubváltása.

Al Hilal have booked medical tests for Sergej Milinković-Savić. First part will take place in the next 24 hours.



Deal agreed for €40m between clubs as Lazio are just waiting for documents to be signed, then it will be official. pic.twitter.com/UXslo9xRBB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

10:25 - Christian Pulisic megérkezett Milánóba!



09:33 - Pierre Aubameyang-ot szaúdi kluboknak ajánlgatják a Chelsea-nél, és vannak is tárgyalások, érdeklődők. Európai klubok is kérdezősködtek róla, de a hatalmas fizetése akadályozhatja ezt az utat.

Chelsea are insisting to sell Pierre Aubameyang to Saudi clubs. Negotiations are still ongoing with club trying to make it happen; talks are not advancing to final stages yet. #CFC



Main issue for European clubs interested remain his huge salary, as of now. pic.twitter.com/N5LsmrcO4O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

08:56 - Romain Faivre Angliában ma orvosi vizsgálatokra hivatalos, és aláírhat a Bournemouth együtteséhez, 15 millió euró ellenében. Érdekesség, hogy innen egyből kölcsön is adják a Lorient-nek jövő nyárig, onnantól kezdve egy hosszútávó projekt részeként számolnak vele a cseresznyések.

Romain Faivre, in England today with medical tests also booked in order to sign as new Bournemouth player



€15m deal agreed with OL, no add-ons.



Faivre will join Lorient on loan until June 2024... then be part of Bournemouth 2024/2025 & long-term project. pic.twitter.com/DAtyG8Zuzo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

08:32 - Yann Bisseck ma az Inter játékosa lehet. Orvosi reggel, megállapodás 2028-ig, 7 millió eurós vételár 500 000 euró bónusszal tűzdelve az Aarhus részére, amit három éven át fizetnek majd ki, hamarosan a bejelentés is megtörténhet.

Yann Bisseck becomes new Inter player today



Medical tests booked in the morning.

Contract completed until June 2028.

€7m plus €500k add ons to Aarhus paid in 3 years.

Club statement scheduled soon, all done and set to be sealed.



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/KnkctB2htQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

08:23 - Az AS Roma Llorente után Rasmus Kristensent is elcsábíthatja a Leeds United-től, egyelőre csak kölcsönbe jövő nyárig.

AS Roma are set to sign Rasmus Kristensen, deal in place with Leeds United. Loan until June 2024 agreed on player and clubs side.



Kristensen will follow Llorente as new Roma signing... coming from Leeds. pic.twitter.com/XeL8fwSp8t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

08:19 - Christian Pulisic ma hivatalosan is az AC Milan labdarúgója lehet. Reggel landolhat a gépe, ebédidőben áteshet az orvosi vizsgálatokon, majd délután aláírhatja 2027-ig szóló szerződését az olaszokkal. A Chelsea már mindenre rábólintott.

Christian Pulisic becomes new AC Milan player today — official on Wednesday



Pulisic will land around 9am CET.

Medical tests around lunch time.

Contract until 2027 to be signed in the afternoon.

Documents already signed with Chelsea.



Here we go, confirmed pic.twitter.com/lKWOrIHj9l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023





08:15 - Gianluca Scamacca azt mondta a Gazzetta-nak, hogy Róma az otthona, és álomszerű lenne José Mourinho alatt játszani, mert rengeteget fejlődne a portugál mellett.

West Ham’s Gianluca Scamacca: “Roma is my home. It’d be a dream scenario to have José Mourinho as manager”, told Gazzetta #WHUFC



“I’m sure I’d improve my skills a lot under José at Roma”, he added.



Scamacca’s quotes are from Gazzetta front page. Full interview to follow. pic.twitter.com/hfXxIRz3ND — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023





08:11 - Asmir Begovic rövidtávú megállapodást köthet a QPR együttesével, miután a Luton Town féle lehetőség a kútba esett. A rutinos hálóőr legutóbbb az Evertonban védett, ingyen érkezhet Londonba.

Excl: QPR are closing in on deal to sign Asmir Begović as new goalkeeper on a short term contract valid until next June #QPR



Luton Town move won’t happen despite interest — QPR, on it. pic.twitter.com/7EBr4rX94P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023

07:59 - A Brighton kapitánya és válogatott játékosa, Lewis Dunk három évvel meghosszabbította szerződését.

07:47 - Lukaku, Aubemayang és Ziyech is visszatér június 17-én edzeni a Chelsea-hez, de mindhármuk esetében a cél, hogy értékesítésre kerüljön a játékjoguk.

07:33 - A szerdai és csütörtöki napon eldőlhet Andre Onana sorsa végleg. A Manchester United elküldi utolsó hivatalos ajánlatát, és ha sikerül megegyezni a vételárban, már csak a bónuszokkal kell ugyanígy tenni.

André Onana deal update — Wednesday and Thursday remain the crucial days for the final steps of the negotiation.



Manchester United will submit the final official bid in order to agree with Inter and seal the deal discussing add ons structure.



Key days are finally coming. pic.twitter.com/JQYdyFKh2S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023





00:00 - Dusan Vlahovic az egyik jelöltje a PSG-nek a csatársorba, állítólag már rá is kérdeztek, mi a helyzet a szerb esetében. A Juventus hajlandó megválni tőle, viszont csak és kizárólag egy komoly ajánlat esetén, a kölcsönadás nem opció.

Dušan Vlahović is one of the options in Paris Saint-Germain list, as revealed here on Sunday.



Understand PSG had contacts today to understand asking price/conditions of the deal.



PSG have 3/4 options.



Juve only open to let him leave in case of important bid. NO loan. pic.twitter.com/ICpgDjKAPN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023

