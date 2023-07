Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 19-én:

08:33 - James Trafford átesett az orvosi vizsgálatokon és aláírhat a Burnley-nél. A Manchester City fiataljának nem lesz ismeretlen a menedzser személye, az ugyanis a City legenda, Vincent Kompany. A bajnoki címvédőnél nem mondanak azonban le teljesen a futballistáról, akinek a vételárához képest háromszoros visszavásárlási árat is rögzítenek a kontraktusába.

James Trafford has already completed medical tests at Burnley. He will sign the contract as new Kompany's team player today. #BurnleyFC



Understand City's buyback clause is triple fee Burnley pay for Trafford. pic.twitter.com/j9wKdLOhym — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

08:11 - Eddie Howe azt mondta Saint-Maximin-ról, hogy nem akarja eladni őt, de a pénzügyi fair play miatt muszáj értékesíteniük is, így valószínűleg távozik az Al Ahli-hoz a villámléptű cselmester.

Howe: “Saint Maximin? Talks are on. With FFP we have to trade, otherwise we would be stuck this summer - I don’t want to lose him” #NUFC



“FFP forces it, to a degree. It looks like it will happen. Sometimes these things have to happen for club to grow”.



Al Ahli, on it ???????? pic.twitter.com/TsFsVvWJkL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

08:00 - Alex Telles az Al-Nassr csapatában folytatja, a Manchester United 4 millió font körüli összeget és némi bónuszt kap érte, míg a fizetése éves szinten hét millió euró lehet, nettóban, de ehhez is jönnek még teljesítménybónuszok.

EXCL: Alex Telles to Al Nassr, done deal and here we go! Agreement ready after deal revealed earlier today



Understand Manchester United will receive £4m fixed fee plus add-ons.



Told salary will be 7m net per season plus add-ons.



Exclusive story confirmed. pic.twitter.com/JajFzqSrUq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

00:00 - Andre Onana ha minden igaz már Angliában tartózkodik, és a mai napon orvosira várják a Manchester United szakemberei.

After some changes to the plan due to flights issues [no problems for the deal, at all] Onana will travel to the UK in 40 mins. #MUFC



Onana’s private flight scheduled at 10.30pm Italy time from Turin.

André will land in Birmingham later tonight.

Medical tomorrow. pic.twitter.com/sMEh2pgXyp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

