Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 9-én, szerdán:

09:19 - Kepa is felkerült a Bayern München listájára, mint kapusjelölt, akit nem más javasolt, mint korábbi edzője, Thomas Tuchel. A két klub hamarosan tárgyalóasztalhoz is ülhet egymással, hogy beszéljenek róla, lehetséges-e a megállapodás. Rulli és Bounou szintén jelölt.

Bayern have added Kepa to their shortlist for the new goalkeeper, confirmed. He's concrete name suggested by Thomas Tuchel, as @kerry_hau reported



Chelsea and Bayern will speak soon to understand if possible to agree on formula.



Geronimo Rulli and Bounou remain candidates. pic.twitter.com/U0QkvrgNAD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



08:42 - Lewis Hall kölcsönbe távozhat a Crystal Palacehoz, a Chelsea tehetsége egy évig költözhet Roy Hodgson együtteséhez.

Lewis Hall will become new Crystal Palace player this week. Positive talks took place on player side after the agreement reached with Chelsea last week



Loan move until June 2024. pic.twitter.com/LLZFaHWKP1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



08:37 - Gary O'neil előrehaladott megbeszéléseket folytat a Wolverhamptonnal, hogy átvegye a menedzseri feladatokat Lopetegui-tól. A farkasok remélik, még ma bejelenthetik az érkezését.

Gary O'Neill, in advanced talks to become new Wolves manager after decision to part ways with Lopetegui on Tuesday #WWFC



Wolves hope to seal the agreement already today. pic.twitter.com/GpT9pTD2eJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



08:33 - Merih Demiral még ebben a hónapban távozna az Atalantától, de csak egy top csapathoz. Az AS Roma, Inter kettős közül lehet az egyik a befutó, a Nottingham Forest és a West Ham nem valószínű.

Merih Demiral's priority remains to leave Atalanta this month; he'd only accept a top club move



AS Roma have added his name in the list alongside Omar Solet, Inter remain interested since June.



Talks with Nottingham Forest and West Ham, never advanced. pic.twitter.com/2yroMWmVvV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



08:31 - Noel Bigo Atom személyében az RB Leipzigtól igazolt tehetséget a Brighton. A fiatal német középhátvéd még a héten aláírhatja szerződtetését. Két másik Premier League klub is akarta, ám őt a sirályok projektje győzte meg.

Brighton have completed Noel Bigo Atom signing from RB Leipzig. German youth international centre back accepted the proposal and will sign the contract this week #BHAFC



Two PL clubs wanted him too but Noel was convinced by Brighton project, as @TheSecretScout_ called. pic.twitter.com/cguuKM5nsz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



08:29 - Roger Ibanez aláírta megállapodását az Al Ahlival: 28,5+3 millió euró, 20%-os részesedés a Roma részére a következő eladásból. Mind ő, mind Kessié rövidesen bemutatásra kerülhet.

08:21 - Kyle Walker döntése végeleges, marad a Manchester Citynél és meghosszabbítja a kontraktusát.

Kyle Walker decision is final: he’s ready to sign new contract at Manchester City very soon #MCFC



Walker, set to accept and stay after new proposal revealed on Tuesday — now waiting to get it sealed. pic.twitter.com/Ed5ZNU9448 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023



08:12 - Örökre eláshatta magát viselkedésével Romelu Lukaku, akiről a klub alelnöke is lesújtó véleménnyel nyilatkozott a Gezzettának, mondván elárulta őket, rendkívül csalódottak és teljesen más viselkedést vártak volna el tőle mind profiként, mind emberként.

Inter vice president Zanetti: “Lukaku has betrayed us. We’re very disappointed”. #CFC



“We expected completely different behaviour by Romelu, as professional but also as a man”, told Gazzetta. pic.twitter.com/RxlODyqH0C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



08:08 - A Manchester City Lucas Paquetára fordította figyelmét, akiről hamarosan tárgyalóasztalhoz is ülhetnek a West Hammel. Mindez nem lesz sétagalopp, de kékeknek feltett szándéka véghez vinni a tervet.

Manchester City have concrete interest in Lucas Paquetá. Talks took place with West Ham this week #MCFC



Not an easy negotiation but City have added him to summer targets list, as @marcoconterio @geglobo reported. pic.twitter.com/WnMbDkiEav — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



07:53 - Az Al Hilal egy kölcsönajánlattal kereste meg az Atletico Madridot Joao Felixet illetően, ám a matracosok visszadobták azt, mondván ők eladni akarják véglegesen. A portugál álma a Barca, a szaúdiakhoz maximum kölcsönbe távozna.

Understand Al Hilal approached Atlético with formal intention to offer loan deal for João Félix



Atlético rejected — priority remains to sell João on permanent deal.



João dreams of Barça; only considers Saudi move possible on loan.



Al Hilal and Jorge Jesus will insist. pic.twitter.com/cwInPtSoUe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



07:49 - A Bournemouth és a Wolfsburg is versenyzik Joachim Maehle szerződtetéséért. Az Atalanta futballistájával zajlanak a megbeszélések, 11-12 millió euróba kerülhet mindennel együtt.

Told Bournemouth entered the race with Wolfsburg to sign Joachim Maehle from Atalanta — negotiations ongoing, both clubs want him



Package around €11/12m for Maehle deal. pic.twitter.com/FPufJKapf6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



07:44 - A Barcelona igazgatója, Alemany megerősítette: Ousmane Dembelé úton Párizsba, a megállapodás kész, már csak a papírokat kell aláírni. A hét későbbi felében hivatalossá válik a transzfer.

Barcelona director Alemany confirms: “Ousmane Dembélé is on his way to Paris. The deal is done, we just have to sign all documents”.



It will be official later this week. pic.twitter.com/oZznDv28QF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



00:00 - Nem indul jól a Wolverhampton szezonja, máris távozik közös megegyezéssel Julien Lopetegui, aki nem érezte megfelelőnek a keret minőségét.

Official: it’s over between Wolves and Julen Lopetegui as they reached an agreement to part ways#WWFC pic.twitter.com/Aa6mOPh7sj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023



