Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 26-án, szerdán:

08:53 - Samuel Chukwueze 20+8 millió euróért vált klubot, és kora délután landolhat Milánóban, míg Matteo Gabbia kölcsönbe kerül a Villarealhoz.

AC Milan will complete Samuel Chukwueze deal today; it's done since Monday for €20m fee plus €8m add-ons to Villarreal.



Chukwueze will land in Milano around 1pm today.



Italian CB Matteo Gabbia will join Villarreal on loan from AC Milan in separate deal. pic.twitter.com/7cZc8PmcsN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

08:44 - A Southampton menedzsere, Martin szerint nem egyszerű egy fiatal futballistának, amikor hirtelen hatalmas érdeklődés mutatkozik iránta, de a Liverpool által üldözött Roméo Lavia eddig jól kezelte a helyzetet, illetve hozzátette: a legutolsó hírek "nyilvánosak", tehát talán velük marad, talán nem. A szentek egy nagyjából 50 millió eurós csomagot szeretnének kapni a belga ifjoncért.

Southampton coach Martin on Roméo Lavia playing despite Liverpool in talks to sign him: "He has a lot going on in his head... not easy for a young player to handle the noise, but he’s handled it well". #LFC



"Latest news is very public, he may still be here he may not". pic.twitter.com/XW5xEbJwPb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

08:38 - Nagy a jövés-menés Newcastleben: A Leeds United szép lassan lezárja Karl Darlow leigazolását, már csak az utolsó simításokat végzik azon a bizonyos papíron. Jamal Lewis eközben kölcsönbe a Watfordhoz mehet, míg Andrei Radut orvosira várják Kerkez Milos csapatához, a Bournemouthoz.

Leeds United are closing in on Karl Darlow deal as the verbal agreement is in place with Newcastle, waiting to clarify on final details. Almost there #LUFC



Jamal Lewis will leave #NUFC to join Watford on loan.



Andrei Radu will undergo medical at Bournemouth today. pic.twitter.com/oqAtZIUkGI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

08:33 - Sebastian Nanasi lehet a következő svéd tehetség, akire érdemes odafigyelni, legalábbis Fabrizio Romano szerint. A 2002-es születésű játékos jövőjéről rövidesen megkezdődhetnek az egyeztetések a Malmővel.

Sebastian Nanasi could be next talent to watch on the market this summer from Malmö. Several clubs are now tracking 2002 born midfielder as potential future gem



Talks will take place to discuss his future soon. pic.twitter.com/zhnOiHJBnF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

08:22 - Tijjani Reijnders: "Xavi felhívott engem, van-e esély arra, hogy őket válasszam, de ez lehetetlen volt számomra miután eldöntöttem, hogy csatlakozok az AC Milanhoz" - mesélte a Gazzetta-nak a 2022-es bajnokhoz 19 millió euróért (plusz lehetséges bónuszokért) szerződő holland.

Tijjani Reijnders: “Xavi called me to discuss possible move to Barcelona”.



“It was impossible for me — no way as I already decided to join AC Milan”, Dutch midfielder told Gazzetta.



Milan invested €19m plus add-ons to sign Reijnders from PSV. pic.twitter.com/QxTxci68rS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

08:18 - Mauricio Pochettino is mesélt a játékmozgásokkal kapcsolatban. Az argentin menedzser szerint Conor Gallagher szerepel a klub terveiben, de néha történnek olyan dolgok, amiket nem tudnak irányítani, ugyanakkor elégedett vele. Továbbá legalább még egy középpályást szeretnének igazolni, amin az illetékesek dolgoznak is.

Pochettino: “Gallagher is in our plans. In football things happen we can't manage but I am happy with him”. #CFC



New midfielders? “At least we need one more. We are working on that. Depends what happens in the next few weeks. The club is working on that”. pic.twitter.com/rGJIKiGUKJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

08:09 - De Zerbi azt mondta Moises Caicedóról, hogy nincsenek határidők a jövőjével kapcsolatban, és bár örülne ha maradna, nélküle is játszani fognak, de készen kell állniuk a pótlására.

De Zerbi on Caicedo deal: “There's no deadline [for resolving things]”.



“I'm happy if Moisés stays but we'll play without him as well. We have to be ready to find another midfielder if he leaves”.



“He will play vs Brentford in 2nd half”, via @JacobsBen. pic.twitter.com/bg78zJ8luz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

07:55 - Yunus Musah álláspontja egyértelmű: csak az AC Milanhoz akar igazolni. Már egy hónapja megegyeztek a személyes feltételekről is, és jelenlegi klubjával, a Valenciával is közölte a döntését. A spanyolok még nem fogadták el egyetlen ajánlatát sem az olasz klubnak, de az amerikai labdarúgó a végsőkig nyomás gyakorol majd annak érdekében, hogy távozhasson.

Yunus Musah decision is very clear: be only wants to join AC Milan.



Agreement on personal terms reached one month ago, very clear message to Valencia: he wants Milan at all costs.



Valencia, still not accepting Milan bids but player will push again and again. pic.twitter.com/zeiYc5k5XF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023

07:49 - Raúl Jimenezt hivatalosan is bemutatta a Fulham. A mexikói támadó 5,5 millió fontért igazolt oda a Wolverhamptonból, a szerződés 2025 nyaráig szól, de meghosszabbítható további 12 hónappal.

Official, confirmed. Raúl Jiménez signs as new Fulham player on £5.5m from Wolves.



The striker has agreed a contract until the summer of 2025, with a club option to extend by a further 12 months. pic.twitter.com/35Ia5eTrCC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023

00:03 - A mai napon Milánóba repül a Villarreal játékosa, Samuel Chukwueze, hogy véglegesítse átigazolását az AC Milanhoz.

Samuel Chuwkueze, expected to fly to Milano on Wednesday to complete his move to AC Milan. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023

Borítókép: Sport365