Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 9-én, szerdán:

17:17 - A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Puskás Akadémia és Fehérvár FC megállapodása alapján az idény végéig kölcsönben a székesfehérvári csapatban szerepel Tóth Balázs.

17:02 - A Manchester City és a West Ham továbbra is kapcsolatban vannak Lucas Paquetá átigazolása kapcsán, hiába utasították el a kalapácsosok a City 70 milliós ajánlatát. A játékos szívesen távozna, de klubjának feltett szándéka, hogy megtartsa.

16:32 - A dán válogatott Joakim Maehle hamarosan a Wolfsburg játékosa lesz. 12 millió fontért válthat klubot.

16:19 - Hivatalos: Gary O'Neil lett Lopetegui utódja a Wolves kispadján.

16:14 - Ross Barkley a Luton Town játékosa. A Chelsea ex-középpályása a Nice-t hagyta el júniusban, most pedig aláírt a Lutonhoz.

16:02 - Hiába emelte 45 millió euróra Verrattiért tett ajánlatát az Al Hilal, a PSG nem szeretné eladni az olaszt. A játékos már megegyezett az arabokkal, távozni szeretne.

15:43 - A Napoli a korábbi 30 millió eurós ajánlat helyett most egy 32/33 millió eurós csomagot állított össze Gabri Veiga leigazolásáért. A Celta Vigo nem mondott rá igent, de a megbeszélések folytatódnak. A spanyol tehetség szívesen játszana Nápolyban.

15:27 - A Galatasaray mindenben megállapodott és aláírta a papírokat Tetével. Négy éves szerződés, 2,5 millió eurós fizetés évente, ami a brazil játékos markát üti.

15:03 - A Lazio a Sky Italia szerint érdeklődik a Leicester szélső hátvédjéért, Viktor Kristiansenért.

14:37 - A Leicester City mindenben megegyezett Casare Casadei kölcsönvételét illetően a Chelsea-vel. Még a héten sor kerülhet az orvosi vizsgálatokra is. A kékeknél úgy érzik, hogy a rókák menedzsere, Maresca kulcsszerepet játszhat Casadei fejlődésében.

14:14 - A West Ham United arra vár, hogy elkezdjen tárgyalni Harry Maguire-el a személyes feltételekről. A Manchester United azt szeretné tisztázni, pontosan milyen formában és struktúrában kerül kifizetésre az a 30 millió font, amiben megállapodtak a kalapácsosokkal.

13:57 - A Manchester Unitednek három jelöltje is akad középső védő posztra Harry Maguire valószínűsíthető távozása esetére: Benjamin Pavard, Jean Clair Todibo és Edmond Tapsoba mind lehetséges utódok. Todibo esetében már tárgyalások is történtek, Pavard is örömmel igazolna az Old Traffordra.

13:33 - Az Everton Hugo Ekitikét szerezné meg a Paris Saint-Germaintől első körben kölcsönbe, opcióval a jövő évi vásárlásra. A tárgyalások még korai szakaszukban járnak mind a labdarúgót, mind a klubot illetően, így megállapodásról korai lenne beszélni.

13:14 - Kilyan Mbappé elutasította a PSG szerződéshosszabbítási ajánlatát múlt héten, melyben egy 2024-ben esedékes kivásárlási záradékot is rögzítettek volna számára, ezen a héten pedig semmi változás nem történt az ügyben. A párizsiak teljesen meg vannak győzödve róla, hogy a csatár a Real Madridot akarja.

12:54 - A Besiktas is az Arsenalból igazolna, csak ők ingyen. Nicolas Pepének adnának esélyt a bizonyításra, de az ágyúsok pénzt szeretnének érte kapni, így ha kútba esik a transzfer, ez lehet az oka.

12:22 - A Monaco is fontolóra vette, hogy újabb ajánlatot tegyen Folarin Balogunért, ahogy az Inter is szeretné tető alá hozni az üzletet, azonban akadályt jelenthet, hogy az Arsenal 50 millió fontos árcédulával látta el a csatárt.

12:07 - Miközben a Brentford a Forest csatárának elcsábításán dolgozik, a kétszeres BL győztes bejelentette Matt Turner érkezését az Arsenaltól, a csomag ára 10 millió font, amiből hetet azonnal megkapnak az ágyúsok, hármat a kapus teljesítményétől függően.

11:55 - A Fiorentina egyértelműsítette a Brentfordnak: Nico Gonzalez nem eladó. A méhek így Nottingham felé szállhatnak, ahol Brennan Johnsont és a Forestet győzhetik meg arról, hogy érdemes lenne klubot váltani a kedvükért.

11:43 - Miközben a City Paquetát, a West Ham James Ward-Prowset akarja leigazolni, és állítólag sikerült is megegyezni hosszas tárgyalásokat követően a Southamptonnal 30 millió font ellenében.

11:15 - Lucas Paquetá kivásárlási záradéka idén nyáron még nem érvényes, és 2024 nyarától is 85 millió fontot kóstál. A brazil középpályás örömmel csatlakozna a City-hez, de a West Ham 70 millió fontért nem kívánja eladni.

11:00 - A Sky Sports információi szerint a Manchester United és a West Ham United megállapodott Harry Maguire árában 30 millió fontban. Mivel a személyes feltételeket illetően állítólag nem lehetnek problémák, úgy tűnik ez a történet is lezárulhat rövidesen.

10:44 - A Napoli Gabri Veigára is kivetette hálóját, érte 30 millió eurót ajánlottak.

10:33 - Folynak az egyeztetések a Napoli és az Al Ahli között Piotr Zielinski kapcsán. A szaúdiak nyomást gyakorolnak az olaszokra, a játékos már zöld lámpát adott a transzferre.

10:20 - Lucas Pauetáért 70 millió fontos csomagot ajánlott a Manchester City, de ennyi nem lesz elég érte. Guardiola mindig kedvelte a futballistát, így a kékek újabb kört futhatnak érte.

10:01 - A Napoli készen áll arra, hogy szerződtesse a Jean Cajuestét a Reimstől, akit ma orvosira várnak az olaszok, szerződése pedig 2028-ig szólhat.

09:44 - A Spurs menedzsere szerint még egy középső védő érkezhet a távozóktól függően, Romano szerint ez a személy Perr Schuurs lehet, a Torino védője pedig örömmel igazolna a Premier League-be.

09:19 - Kepa is felkerült a Bayern München listájára, mint kapusjelölt, akit nem más javasolt, mint korábbi edzője, Thomas Tuchel. A két klub hamarosan tárgyalóasztalhoz is ülhet egymással, hogy beszéljenek róla, lehetséges-e a megállapodás. Rulli és Bounou szintén jelölt.

08:42 - Lewis Hall kölcsönbe távozhat a Crystal Palacehoz, a Chelsea tehetsége egy évig költözhet Roy Hodgson együtteséhez.

08:37 - Gary O'neil előrehaladott megbeszéléseket folytat a Wolverhamptonnal, hogy átvegye a menedzseri feladatokat Lopetegui-tól. A farkasok remélik, még ma bejelenthetik az érkezését.

08:33 - Merih Demiral még ebben a hónapban távozna az Atalantától, de csak egy top csapathoz. Az AS Roma, Inter kettős közül lehet az egyik a befutó, a Nottingham Forest és a West Ham nem valószínű.

08:31 - Noel Bigo Atom személyében az RB Leipzigtól igazolt tehetséget a Brighton. A fiatal német középhátvéd még a héten aláírhatja szerződtetését. Két másik Premier League klub is akarta, ám őt a sirályok projektje győzte meg.

08:29 - Roger Ibanez aláírta megállapodását az Al Ahlival: 28,5+3 millió euró, 20%-os részesedés a Roma részére a következő eladásból. Mind ő, mind Kessié rövidesen bemutatásra kerülhet.

08:21 - Kyle Walker döntése végeleges, marad a Manchester Citynél és meghosszabbítja a kontraktusát.

08:12 - Örökre eláshatta magát viselkedésével Romelu Lukaku, akiről a klub alelnöke is lesújtó véleménnyel nyilatkozott a Gezzettának, mondván elárulta őket, rendkívül csalódottak és teljesen más viselkedést vártak volna el tőle mind profiként, mind emberként.

08:08 - A Manchester City Lucas Paquetára fordította figyelmét, akiről hamarosan tárgyalóasztalhoz is ülhetnek a West Hammel. Mindez nem lesz sétagalopp, de kékeknek feltett szándéka véghez vinni a tervet.

07:53 - Az Al Hilal egy kölcsönajánlattal kereste meg az Atletico Madridot Joao Felixet illetően, ám a matracosok visszadobták azt, mondván ők eladni akarják véglegesen. A portugál álma a Barca, a szaúdiakhoz maximum kölcsönbe távozna.

07:49 - A Bournemouth és a Wolfsburg is versenyzik Joachim Maehle szerződtetéséért. Az Atalanta futballistájával zajlanak a megbeszélések, 11-12 millió euróba kerülhet mindennel együtt.

07:44 - A Barcelona igazgatója, Alemany megerősítette: Ousmane Dembelé úton Párizsba, a megállapodás kész, már csak a papírokat kell aláírni. A hét későbbi felében hivatalossá válik a transzfer.

00:00 - Nem indul jól a Wolverhampton szezonja, máris távozik közös megegyezéssel Julien Lopetegui, aki nem érezte megfelelőnek a keret minőségét.

Borítókép: Sport365