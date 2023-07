Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 5-én:



13:20 - Döntéshelyzetben Kylian Mbappé. A francia csatárnak július 31-ig kell döntenie, hogy hosszabbít-e.



12:50 - Aaron Ramsey elhagyja a nizzaiakat. A walesi középpályás szerződése nem került meghosszabbításra. Vélhetően visszatér Cardiffba, ahol a pályafutása indult.



12:22 - Xavi Simons visszatérhet a PSG-hez. A remek szezont futó holland középpályást mindössze 6 millió euróért szerezhetik meg a párizsiak a PSV-től.



11:45 - Kessie lehet a Barcelona következő távozója. Gündogan érkezésével kevesebb játékidő jut neki, ezért vélhetően elhagyja a katalán klubot. Mindenesetre két szaúdi csapat már be is jelentkezett érte.



11:40 - Mason Mountot immáron hivatalosan is bejelentette a Manchester United:



11:20 - A Sevilla számára jelenleg nem opció Ramos megszerzése. A klub sportigazgatója szerint jó viszonyban vannak, de nem fog hozzájuk igazolni a veterán védő.



10:53 - Caglar Söyüncü személyében török védőt igazol az Atletico Madrid. A hátvéd 98 bajnoki meccsen lépett pályára a Leicester színeiben.



10:36 - Galtier és a PSG útjai elválnak, a francia edző mindössze egy szezont töltött a párizsiak kispadján.

Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023



10:30 - Kane és Tuchel Londonban találkoztak. A Bayern edzője szívesen látná csapatában az angol válogatott támadót.



10:00 - Iñigo Martínez a Barcelona csapatában folytatja. A 32 éves baszk védő 2025 nyaráig írt alá.

Nadie:

Absolutamente nadie:

Iñigo Martinez: ????????



Un nuevo culer llega a Barcelona ???? pic.twitter.com/qYGHvz9c9b — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 5, 2023



9:29 - A szaúdi Al Ahli szeretné leigazolni Sadio Manét.



9:14 - Perro Schuurs, a Torino védője egyelőre nem lesz a Liverpool játékosa, klubja nem fogadta el az angolok 30 millió eurós vételi ajánlatát.



8:43 - Lovro Majert szeretné leigazolni a Newcastle. A 25 éves horvát középpályásért 45 millió eurót ajánlottak a szarkák a francia Rennes együttesének.



8:15 - Firminho a szaúdi Al Ahli csapatához igazolt.



7:35 - Carlo Ancelotti lesz a brazilok szövetségi kapitánya, ezt a helyi futballszövetség első embere jelentette be. Az olasz edző első megmérettetése a 2024-es Copa America lesz.



7:25 - Iniesta és Messi együtt játszhat. Az Inter Miami szeretné szerződtetni a Vissel Kobe együttesétől távozó klasszist, ahogyan Sergio Ramost is leigazolnák.



7:20 - Lukaku ügyében tárgyal az Inter és a Chelsea. A belga támadó legszívesebben maradna a milánóiaknál, akik ismét kölcsönvehetik, ezúttal vételi opcióval.



6:55 - Adi Hütter veszi át a Monaco irányítását. Az osztrák szakember legnagyobb sikerét Frankfurtban aratta, 2019-ben az EL-elődöntőjéig jutott a német együttessel.



6:51 - A török Messi a Realhoz igazol, legalábbis a legfrissebb hírek szerint. A 18 éves Arda Güler iránt számos topklub érdeklődik.



6:45 - Declan Rice az Arsenal játékosa lesz, ügyében megszületett a megegyezés. A középpályásért 116 millió eurót fizetnek a West Ham Unitednek.



6:10 - Fordulat Sevillában. Korábban arról szóltak a hírek, hogy az adósságban úszó klub elengedi egyik legjobban fizetett játékosát, Ivan Rakiticset, aki iránt már be is jelentkezett a Besiktas. A legfrissebb hírek szerint hosszabbtanának vele.



6:04 - A Barca megvette a brazil Vitor Roque-t. A fiatal csatár majd januárban csatlakozik a katalánokhoz, 35 millió euróért, klubja pedig bónuszok formájában további tízmilliót kaphat.

00:08 - Fabrizio Romano szerint a Manchester United hamarosan bejelenti Mason Mountot, aki tegnap már a Chelsea-szurkolóktól is elköszönt.

Manchester United will unveil Mason Mount as new signing on Wednesday morning. #MUFC



Mount said goodbye to Chelsea fans as expected — then will be announced as new Manchester Utd player tomorrow. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

