Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 5-én:

00:08 - Fabrizio Romano szerint a Manchester United hamarosan bejelenti Mason Mountot, aki tegnap már a Chelsea-szurkolóktól is elköszönt.

Manchester United will unveil Mason Mount as new signing on Wednesday morning. #MUFC



Mount said goodbye to Chelsea fans as expected — then will be announced as new Manchester Utd player tomorrow.