Az átigazolási piac közelít a záráshoz, lássuk mi történik augusztus 30-án, szerdán:

18:48 - A Feyenoord megegyezett a Manchester City-vel Mikki van Sas átigazolása kapcsán. A kapus 2026-ig ír alá, az angolok eladási záradékot is tettek a szerződésbe.

Understand Feyenoord have reached an agreement with Man City for Mikki van Sas — here we go #Feyenoord



Permanent transfer agreed, City will include sell-on clause into the deal.



Medical booked on Friday. Contract until June 2026. pic.twitter.com/5Adkspi8ek — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

18:46 - Egy igazán durva pletyka kezdett terjedni az interneten, mégpedig hogy a Real Madrid indít egy utolsó offenzívát Mbapéért.

18:14 - Ivan Fresneda hivatalosan is a Sporting játékosa, 2028-ig írt alá. A tehetségért 9 millió eurót, plusz 3 millió bónuszt fizet a portugál klub a Valladolidnak.

Official, confirmed. Iván Fresneda signs until June 2028 as new Sporting player, it’s sealed



€9m, €3m add-ons and 10% sell on clause for Valladolid. pic.twitter.com/2Dq6mgwSQj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:52 - Guendouzi bemutatásra került, mint a Lazio legújabb játékosa.

Mattéo Guendouzi completes medical tests as new Lazio player. pic.twitter.com/8zt1kM1diq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:48 - A Genoa nem tudott egyezségre jutni a Spurssel, így kiléptek a Tanguy Ndombele kegyeiért folyó tárgyalásokból.

Genoa are set to leave negotiations for Tanguy Ndombele — no agreement on player side and Genoa are not willing to wait until #DeadlineDay.



Deal on the verge of collapsing despite agreeing on loan fee with Tottenham. pic.twitter.com/vfKCLLi4yq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:41 - A PSG újabb ajánlatot tett a Lyonnak Bradley Barcoláért. 45 millió euró, plusz 10 % eladási záradék.

Paris Saint-Germain have presented new bid for Bradley Barcola, as called by Le Parisien. More to follow. #PSG pic.twitter.com/q9roJeL3DJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:37 - A szerződés aláírásra került a Chelsea és a Roma között. Lukaku is aláírt, így hivatalossá vált a transzfer.

Documents signed between AS Roma and Chelsea for Romelu Lukaku deal — player signed too. Done, official. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:35 - Victor Kristiansen csatlakozik a Bolognához a Leicestertől. Kölcsön, plusz vételi opcióval érkezik, hivatalos.

Victor Kristiansen joins Bologna from Leicester, as reported — loan plus buy option clause and future four year contract #SerieA #LCFC pic.twitter.com/XYKgsnZpC8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:20 - Játékost cserél a Nottingham és a Bologna. Nico Dominguez az angolokhoz, míg Remo Freuler az olaszokhoz kerül.

Nico Dominguez to Nottingham Forest, Remo Freuler to Bologna. Deal set to be completed. #NFFC pic.twitter.com/oVHtPvQwxr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

17:11 - Kenan Yildiz aláírta új, 2027-ig szóló szerződését a Juventussal.

Kenan Yildiz signs new deal at Juve until June 2027, agreement reached as called and revealed yesterday. #Juve https://t.co/re04VThdna pic.twitter.com/aS38nutnF1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

16:21 - Matteo Guendouzi ma átesik az orvosin a Laziónál. Az olaszok 1 milliót fizetnek a kölcsönért, majd 12 milliós opciójuk lesz a végleges megvásárlásra.

15:54 - Matheus Nunes a Manchester City játékosa lesz! A Wolves elfogadta kékek ajánlatát, már csak az utolsó simítások történnek.

Matheus Nunes to Man City, here we go! Verbal agreement reached with Wolves, Matheus already on his way #MCFC



Understand Tommy Doyle will join Wolves on £5m deal plus 50% sell on clause.



Final checks ongoing on payment terms and installments… then it will be signed. pic.twitter.com/IhMBqaL4Ws — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

15:33 - Cole Palmerről tárgyal a Manchester City és a Chelsea. A City 45 millió fontot kérne érte, amennyiben a londoni kékek megadják ezt, a játékos nyitott lenne a klubváltásra.

Negotiations between Chelsea and Man City for Cole Palmer are ongoing. Told City want fee in the region of £45m to advance in discussions #CFC



Chelsea had contacts on player side as Palmer would be open to joining them after initial contacts — exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/M8ep2td8Xm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

15:15 - Clement Lenglet el fogja hagyni a Barcát és az Aston Villa kölcsönjátékosa lesz a szezonban.

Clement Lenglet to Aston Villa, here we go! Agreement reached on loan deal as Lenglet will travel later today #AVFC



Negotiations revealed yesterday now set to be sealed, waiting for documents to be signed. Player already agreed. pic.twitter.com/mcvClghH4O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

15:00 - Mbappé édesapja jelen volt a PSG edzőtáborában

Mivel Kylian Mbappé jövője a tét, és már csak három nap van hátra az átigazolási időszakból, hogy hivatalosan is kiderüljön, mi lesz, Wilfried Mbappé jelen volt Poissyban a párizsiak edzésének végén.

Wilfried Mbappé était présent à la sortie de l’entraînement au Campus PSG ce midi pic.twitter.com/Onu3KBjedk — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 30, 2023

14:10 - Ianis Hagi, az Alavés új játékosa

Gica Hagi fiát mutatták be az Alavés új játékosaként. A román középpályás, aki a skót Rangerstől érkezik kölcsönbe, és a 10-es számú mezt fogja viselni, kifejtette, hogy "megtiszteltetés" a Hagi nevet viselni.

13:30 - Az Al Shabab június óta kitartó a Yannick Ferreira Carrasco-üzlet mellett, de az Atlético Madrid még mindig vár a hivatalos ajánlatra. Az Atléticónak nem áll szándékában elfogadni semmilyen késői ajánlatot. Carrasco már megegyezett az Al Shababbal.

13:10 - Ansu Fati a Sevillához?

Úgy tűnik, Ansu Fati meggondolta magát, és már nem akar a Barcelonánál maradni. A játékos több klubbal is tárgyalásban áll a távozásáról a piacon hátralévő néhány napban, de egy új csapat is megjelent a színen.

Ahogy arról a JijantesFC beszámolt, édesapja, Bori Fati szeretné, ha fia kölcsönbe a Sevillához kerülne.

12:30 - Lenglet távozása küszöbön áll

Lenglet jövője lehet a következő lépés, amit a Barcelona bejelenthet a nyári átigazolási időszakban. Az Aston Villa jelenleg a legesélyesebb csapat arra, hogy megszerezze a védő szolgálatait.

Az elmúlt szezonban a Tottenhamnél szerepelt kölcsönben, és bár volt egy fontos ajánlata Szaúd-Arábiából, mindig is az volt a szándéka, hogy Európában folytassa pályafutását.

12:20 - Ansu Fati meggondolta magát: tárgyal a Tottenhammel

Ansu Fati meggondolta magát. Nem akar tovább a Barcelonánál maradni, és a piac utolsó három napján több klubbal is tárgyalásokat folytat távozásáról. A tárgyalások tulajdonképpen előrehaladott állapotban vannak a Tottenhammel, de nem ők az egyetlen klub, amely érdeklődik iránta. Minden fél szándéka az, hogy a távozása kölcsönbe történjen.

12:09 - Sergio Ramos a pletykák szerint úton van a Romához

Már csak néhány nap van hátra az átigazolási időszak zárásáig, és a La Gazzetta szerint egyre erősödnek a pletykák, miszerint Ramos a Mourinho által irányított Romához igazolhat. Bár jelzik, hogy a klub tagadja, az igazság az, hogy Lukaku után semmi sem tűnik lehetetlennek.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Sergio Ramos továbbra is csapat nélkül van, és a MARCA szerint a török Galatasaray komoly opció számára.

12:00 - Annak ellenére, hogy ismét az OM-nél edzett, Mattéo Guendouzi a következő órákban Rómába utazik, hogy a Lazio játékosa legyen. Megszületett a megállapodás a klubok és a játékos között is, Guendouzi a várakozásoknak megfelelően csatlakozik a Lazióhoz.

11:20 - Az Eintracht hivatalosan is megerősítette Randal Kolo Muani döntését, miszerint ma nem edz a csapattal. Nyilvánosan és privátban is azt szorgalmazza, hogy csatlakozni akar a PSG-hez. Egyes források szerint Kolo Muani már Párizsban van, nyomást szeretne gyakoroljni a Frankfurtra, hogy létrejöjjön az üzlet.

10:20 - A Girona ragaszkodik ahhoz, hogy szerződtesse Eric Garcíát a Barcelonától Santi Bueno helyére. Xavi szeretné megtartani Ericet, de a Girona erősen próbálkozik. Santi Bueno hamarosan Angliába utazik, hogy befejezze 10 millió eurót meghaladó átigazolását a Wolverhamptonhoz.

09:50 - Az Al Arabi nyomul, szerződtetni szeretnék Marco Verrattit. A tárgyalások már előrehaladott állapotban vannak a klubok részéről. Verratti hamarosan dönt a jövőjéről. Jelen állás szerint kiszáll a PSG projektjéből.

09:30 - A Genoa igyekszik meggyőzni Tanguy Ndombelét, és kölcsönbe szerződtetni a Tottenhamtől. A tárgyalások már előrehaladott állapotban vannak a klubok között. A Spurs péntekig szeretne megoldást találni Ndombele számára, de most már a játékoson múlik, hogy a Genoa mindent megtett-e érte.

08:50 - Bajnokok Ligája opció Sergio Ramos számára

Sergio Ramos továbbra is csapat nélkül áll, és a MARCA szerint a török Galatasaray komoly opció számára.

A spanyol vágya, hogy továbbra is magas európai szinten szerepeljen egy olyan bajnokságban, amely versenyképességet, jó fizetést, nagy tömeget, szervezettséget és szenvedélyt garantál számára.

08:20 - Ansu Fati hajlandó elhagyni az FC Barcelonát

Az 'El Partidazo de Cope' beszámolója szerint a Barcelona játékosa átgondolta és hajlandó lenne elhagyni a klubot. Olyan nagy csapatoktól van ajánlata, mint a Chelsea és a Tottenham, és 75%-os esélye van a távozásra. Bori Fati és Jorge Mendes között már volt egy találkozó Sevillában.

08:09 - A Barca a következő 48 órában aktiválja a "Joao Félix-műveletet."

A Barcelona belső vizsgálatot tart, hogy megértsék, meg tudják-e valósítani, és ha igen, akkor hogyan a pénzügyi fair play betartása mellett. A klub mindent megpróbál, hiszen Joao akarja a váltást, és Joan Laporta elnök is nagyon szeretné Félixet leigazolni. Joao a végsőkig vár a Barcára, és csak akkor gondolkodna más klubokon vagy Szaúd-Arábián, ha az FCB kiszállna a versenyből.

08:00 - Az AC Milan a várakozásoknak megfelelően ajánlatot tett Mehdi Taremiért. 15 millió eurós csomag kedvező fizetési feltételekkel - már az FC Portón a sor.

00:00 - "Köszönöm Eintracht, de hadd csatlakozzak a Paris Saint-Germainhez" - mondja Kolo Muani. Miután a PSG és az Eintracht között a klubrekord ajánlat ellenére megrekedtek a tárgyalások, Kolo Muani azt kéri, hogy engedjék el.

"Sokkal tartozom az Eintrachtnak. A szívembe zártam a szurkolókat, mindig rendkívül profi módon viselkedtem. Nem titok, hogy a Paris Saint-Germain rekord ajánlatot tett értem, ez egy nagy lehetőség az életemben. Szeretnék a PSG-hez csatlakozni, és erről tájékoztattam az illetékeseket is, remélem, hogy az Eintracht beleegyezik."

