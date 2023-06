Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 21-én:

12:30 - 75 milllió euróért veheti meg Kai Havertzet az Arsenal a Chelseatől.

12:10 - Tony Kroos szerződését egy évvel meghosszabbították, a német középpályás 2024-ig marad a Real Madridnál.

11:40 - Kovacic a Manchester City játékosa lesz. A horvát középpályásért 30 millió fontot fizet a BL-győztes együttes a Chelseanek.

More exclusive details on Kovacić deal. Understand Manchester City will pay a guaranteed fee of £25m to Chelsea.



£5m will be also included in add-ons to be activated only if/when Man City will win titles — not player’s performances.



Pep has his new midfielder.

Here we go. ✨???????? pic.twitter.com/kT0diRKn54