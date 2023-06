Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 28-án:

12:40 - Kai Havertz csatlakozik az Arsenalhoz, már a bejelentésről szóló videó is elkészült, amit hackerek hoztak nyilvánosságra:

12:15 - Kenan Yildiz személyében már meg is van, kivel pótolja a Fener Arda Gülert. A Juventusnál nevelkedő 18 éves támadó Németországban született, török felmenőkkel rendelkezik.

12:00 - Moisés Caicedo ügyében tárgyal a Chelsea és a Brighton hamarosan. Az ecuadori középpályás piaci értéke jelenleg 75 millió euró.

11:35 - Leandro Paredes a Galatasaray játékosa lehet. A török bajnok hatmillió eurót fizet az argentin középpályásért a PSG-nek.

11:32 - A City kiszállt a Rice-ért zajló versenyből.

11:15 - Fabio Carvalho a következő szezont Lipcsében tölti, a fiatal portugál középpályást a Liverpool adja kölcsön, opció nélkül

11:01 - Június 30-ig el kell engednie néhány játékosát a Barcának, mert az üzleti évük akkor ér véget. A távozók listájáról korábban írtunk:

10:54 - A West Ham még gondolkodik az Arsenal 105 millió fontos ajánlatán. A londoniak Declan Rice-ot szeretnék megszerezni.

10:27 - Hamarosan bejelentések következhetnek: James Maddisont a Tottenham, Sandro Tonalit a Newcastle szerzi meg.

9:55 - Megállapodtak a klubok, Kai Havertz 75 millió fontért cserébe az Arsenalhoz igazol a Chelseaből.

8:50 - Ramos a Sevilla játékosa szeretne lenni, tisztában van a klub anyagi helyzetével, nem kérne kimagasló fizetést.

07:45 - Brozovic meglepte a szaúdiakat a kérésével. A horvát válogatott középpályás ugyanis nem fogadta el az Al Nassr ajánlatát, az éves szinten kínált 20 millió euró helyett 30-at kért, amit viszont a klub nem ad meg. Helyette más alternatíva után néztek, Sekou Fofanával, a Lens középpályásával tárgyalnak.

07:15 - James Maddison a Tottenham játékosa lesz, a háromszoros válogatott támadó középpályásért 40 millió fontot kap a Leicester. A játékost már csak az orvosi vizsgálatok választják el.

06:50 - Christian Pulisic a Milan kiszemeltje, de nem akarják érte kifizetni a 25 millió eurós vételárat, a tárgyalások még zajlanak ezügyben a Chelsea csapatával. A 24 éves szélső érdeklődik a váltás iránt.

00:16 - Harmadjára tesz ajánlatot az Arsenak a West Ham Unitednek Declan Rice-ért, az összeg ezúttal 105 millió font.

00:01 - Alighogy szabadúszóvá vált, Juan Cuadrado meg is kapta első ajánlatait. Ekrem Konur szerint a szaúdiaktól érkezett megkeresés, illetve egy török csapattól.

Juan Cuadrado has received offers from the league of Saudi Arabia and Turkey. pic.twitter.com/SEsrwOq64l