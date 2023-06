Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 28-án:

21:26 - James Maddison aláírt a Tottenhammel, 40 millió fontért vált klubot.

James Maddison has signed contract as new Tottenham player. Medical done in the morning as expected. #THFC



Here we go confirmed — just waiting for club statement to announce £40m deal. pic.twitter.com/18whgY1XAs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

21:20 - Megtörtént a hivatalos bejelentés, Kai Havertz az Arsenal játékosa. 65 millió fontot fizettek érte az Ágyúsok, a 29-es mezt fogja viselni.

Official, confirmed. Kai Havertz joins Arsenal on £65m deal from Chelsea — medical completed over the weekend, he will wear number 29. #AFC



First signing sealed. Next one: Declan Rice.



@Arsenal pic.twitter.com/DKRFVbxEpc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

20:21 - A West Ham tájékoztatta az Arsenalt, hogy elfogadják a Rice-ért felkínált 100+5 fontos ajánlatot. A két klubnak már csak a fizetés menetében kell megállapodniuk. A WHU azt akarja, hogy az Ágyúsok 18 hónapon belül a teljes összeget utalják át.

West Ham have just communicated to Arsenal that they’re accepting £100m plus £5m add-ons fee for Declan Rice.



The two clubs remain in talks over deal structure & payment terms — as West Ham want £100m to be paid within 18 months.



Final discussions and then… done deal. pic.twitter.com/khKe5EgeFc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

20:11 - Eric Diernek esze ágában sincs elhagyni a Spurst. A középpályás az új szezonra fókuszál, ahol bizonyítani akar az új vezetőedzőnek, írja a Sky.

20:06 - Marcelo Brozovic nem találkozott az Al Nassr képviselőivel. A játékos nem akarja elsietni a váltást, illetve még az is pakliban van, hogy a Barcelona ajánlatot tesz neki.

Marcelo Brozović didn’t meet with the delegation from Al Nassr. Nothing has changed as of now. #transfers



Brozović has no rush; proposal at his conditions or no intention to accept, also being aware of Barça interest. pic.twitter.com/QHpccdtQb4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

20:01 - A Fiorentina ajánlatot tett a Dinamo Zagreb kapusáért, Dominik Livakovic-ért. A vb-n berobbanó hálóőr 6 millió euró, plusz bónuszok fejében kerülhet az olaszokhoz, de más klubok is érdeklődnek.

Excl: Fiorentina have submitted opening bid for Dominik Livaković as new GK — talks ongoing with Dinamo Zagreb. #transfers



Understand bid is worth €6m plus add ons — but Dinamo are also in talks with other clubs for Livaković. pic.twitter.com/2HSUgAjzw0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

19:57 - Nagytakarítás az Arsenalnál?

19:04 - A Milan két nagy tehetséget is igazolhat a napokban: Yunus Musah és Luka Romero is közel áll ahhoz, hogy az olaszokat erősítsék a jövőben!

Not just Yunus Musah. AC Milan will bid soon for USMNT midfielder as deal can be closed around €20m… and they’re now closing in on Luka Romero deal as exepcted. #ACMilan



Verbal agreement in place with Romero to join as free agent from Lazio, being sealed today. pic.twitter.com/kfxGZM2PdW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

18:50 - Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása igenis valós opció! Így hozná el Lipcséből őt Klopp.

18:48 - James Maddison átesett az orvosi vizsgálatok első részén, hamarosan hivatalosan is bejelenti a Tottenham. A Leicester 40 millió fontot kap érte.

James Maddison has completed first part of medical tests as new Tottenham player, as expected. #THFC



£40m deal to be announced soon — here we go confirmed. pic.twitter.com/qXqAhkbCJN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

18:45 - Timothy Weah landolt Torinóban, hogy hivatalosan is aláírja szerződését a Juventussal.

Timothy Weah has just landed in Turin in order to undergo medical tests as new Juventus player on Thursday.



Here we go confirmed pic.twitter.com/bP35rfdhJL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

18:41 - Conor Coady holnap átesik az orvosi vizsgálatokon és a Leicester jtáékosa lesz. Az angol válogatott játékos 7,5+1 millió fontért vált klubot.

Conor Coady will undergo medical tests tomorrow as new Leicester City player — it’s done deal with Wolves. #LCFC



Fee will be £7.5m plus £1m add ons, as revealed by @mjmarr_star today. pic.twitter.com/RglPeHftf4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

18:18 - Christian Pulisic lehet a következő játékos, aki elhagyja a londoni kékeket. A játékos a hírek szerint zöld utat kapott, hogy tárgyaljon a Milannal. (Marca)

18:15 - A Chelsea hivatalosan is közölte, hogy Edou Mendy az Al Ahli játékosa.

Edou Mendy has left Chelsea and joined Al-Ahli FC. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 28, 2023

18:12 - A Chelsea ajánlatát el fogják fogadni Angelo-ért. 15 milliós átigazolási díj, 2029-ig szóló szerződés. A Barcelonának egy opció miatt van 48 órája, hogy a kékek ajánlatával megegyezőt tegyen le az asztalra, de Fabrizio szerint ez nem fog megtörténni.

Chelsea have agreed €15m fee for 2004 talented Brazilian striker Ângelo, here we go! #CFC



Ângelo agreed personal terms on a deal until 2029. He’ll start pre season at Chelsea then possible loan.



ℹ️ Barça clause: they’ve 48h to match Chelsea bid — but they will NOT do it. pic.twitter.com/CtI4zLlcst — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

18:10 - Jelenleg az Arsenal Declan Rice leigazolására fordítja erejének nagy részét, de a háttérben tettek egy ajánlatot az Ajaxban játszó Jurrien Timberért is. A holland válogatott védőt 45-48 millióért szeretnék áthelyezni Londonba.

Arsenal efforts are 100% on Declan Rice right now, working hard to get it done and sealed very soon. #AFC



Club submitted €45/48m official bid to Ajax for Jurrien Timber on Monday and are also expected to advance on that deal once Rice signs.



Timber, waiting for Arsenal. pic.twitter.com/NUdPS4sj3i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

17:32 - A Sky értesülései szerint a Manchester United hamarosan hivatalosan is ajánlatot tehet a Brightonnak Moises Caicedóért. Ő lehet a klubnak a B-terv, ha nem jön össze Mason Mount leigazolása. Caicedóért a legkomolyabb kérő épp a Mountot tulajdonló Chelsea, de korábban az Arsenal is tett érte ajánlatot.

16:47 - Gerard Romero információi szerint az Al Nassr hivatalos ajánlatot tett a Barcelonának Franck Kessié-ért. 20 milliós átigazolási díj és 10 milliós fizetés a játékosnak.

16:38 - Megszületett a megegyezés, Geoffrey Kondogbia a Marseille játékosa lesz. Az Atlético 8 millió eurót kap érte, 2027-ig ír alá a franciákkal.

Geoffrey Kondogbia to OM, here we go! Agreement completed with Atlético on €8m fee. Kondogbia only wanted to join OM #OM #TeamOM



Contract will be valid until June 2027.



Medical tests being scheduled. Done deal, first signing for Marcelino as new Olympique Marseille coach. pic.twitter.com/GJcDx47Y29 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

16:37 - 24 órán belül eldőlhet Mason Mount sorsa. Az MU ajánlata 55 millió font, ennél nem hajlandók fentebb menni.

Manchester United and Chelsea are set to make final decision on Mason Mount deal as direct contacts will take place within 24 hours, as revealed yesterday#MUFC



Understand will be face-to-face contact and Man Utd will be clear once again: they want to get it done for £55m. pic.twitter.com/IFkoL21VYz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

16:30 - Brazil csodagyerekkel erősítene a Chelsea. Az angolok 15 millió fontos ajánlatot tettek a 2004-es születésű játékosért a Santosnak.

Chelsea are in advanced talks to sign Brazilian talent Ângelo from Santos as negotiations are ongoing. Official bid has been submitted. #CFC



Blues offering £15m for 2004 forward to Santos, as @venecasagrande called.



There are details to clarify but deal is concrete. pic.twitter.com/gADY6eap9C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

16:22 - Ruben Loftus-Cheek csütörtökön a Milan játékosa lesz. A Chelsea 16+4 milliót kap a középpályásért, akinek már csak az orvosi vizsgálatok vannak hátra.

Ruben Loftus Cheek will be in Milano on Thursday to complete medical tests as new AC Milan player #ACMilan



€16m fee plus €4m add ons to Chelsea. pic.twitter.com/JW6nDQRhPL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023

16:19 - A válogatott támadó a Puskás Akadémiát hagyta el a Újpest kedvéért.

14:25 - Edouard Mendy is a szaúdiaknál folytatja. A Chelsea korábbi kapusa 2027 nyaráig szóló szerződést köt az Al Ahli csapatával.

14:15 - Micky van de Ven a Tottenham új kiszemeljte. A Wolfsburg holland védője szívesen csatlakozna a londoni klubhoz.

14:07 - A Liverpool kinézte Szoboszlai Dominikot. A The Athletic nevű lap szerint a magyar válogatott középpályás képviselői a héten tárgyalnak az angolokkal

13:03 - Tonali az U21-es világbajnokság után csatlakozik a Newcastle csapatához, az angolok 55 millió fontot fizetnek a középpályásért az AC Milannak.

12:40 - Kai Havertz csatlakozik az Arsenalhoz, már a bejelentésről szóló videó is elkészült, amit hackerek hoztak nyilvánosságra:

12:15 - Kenan Yildiz személyében már meg is van, kivel pótolja a Fener Arda Gülert. A Juventusnál nevelkedő 18 éves támadó Németországban született, török felmenőkkel rendelkezik.

12:00 - Moisés Caicedo ügyében tárgyal a Chelsea és a Brighton hamarosan. Az ecuadori középpályás piaci értéke jelenleg 75 millió euró.

11:35 - Leandro Paredes a Galatasaray játékosa lehet. A török bajnok hatmillió eurót fizet az argentin középpályásért a PSG-nek.

11:32 - A City kiszállt a Rice-ért zajló versenyből.

11:15 - Fabio Carvalho a következő szezont Lipcsében tölti, a fiatal portugál középpályást a Liverpool adja kölcsön, opció nélkül

11:01 - Június 30-ig el kell engednie néhány játékosát a Barcának, mert az üzleti évük akkor ér véget. A távozók listájáról korábban írtunk:

10:54 - A West Ham még gondolkodik az Arsenal 105 millió fontos ajánlatán. A londoniak Declan Rice-ot szeretnék megszerezni.

10:27 - Hamarosan bejelentések következhetnek: James Maddisont a Tottenham, Sandro Tonalit a Newcastle szerzi meg.

9:55 - Megállapodtak a klubok, Kai Havertz 75 millió fontért cserébe az Arsenalhoz igazol a Chelseaből.

8:50 - Ramos a Sevilla játékosa szeretne lenni, tisztában van a klub anyagi helyzetével, nem kérne kimagasló fizetést.

07:45 - Brozovic meglepte a szaúdiakat a kérésével. A horvát válogatott középpályás ugyanis nem fogadta el az Al Nassr ajánlatát, az éves szinten kínált 20 millió euró helyett 30-at kért, amit viszont a klub nem ad meg. Helyette más alternatíva után néztek, Sekou Fofanával, a Lens középpályásával tárgyalnak.

07:15 - James Maddison a Tottenham játékosa lesz, a háromszoros válogatott támadó középpályásért 40 millió fontot kap a Leicester. A játékost már csak az orvosi vizsgálatok választják el.

06:50 - Christian Pulisic a Milan kiszemeltje, de nem akarják érte kifizetni a 25 millió eurós vételárat, a tárgyalások még zajlanak ezügyben a Chelsea csapatával. A 24 éves szélső érdeklődik a váltás iránt.

00:16 - Harmadjára tesz ajánlatot az Arsenak a West Ham Unitednek Declan Rice-ért, az összeg ezúttal 105 millió font.

00:01 - Alighogy szabadúszóvá vált, Juan Cuadrado meg is kapta első ajánlatait. Ekrem Konur szerint a szaúdiaktól érkezett megkeresés, illetve egy török csapattól.

Juan Cuadrado has received offers from the league of Saudi Arabia and Turkey. pic.twitter.com/SEsrwOq64l — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 27, 2023

