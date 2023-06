Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 14-én:

15:30 - Fabregas a visszavonulást fontolgatja. Habár még 2024 nyaráig szóló szerződése van a Comóval, a spanyol klasszis egyre inkább hajlik afelé, hogy befejezze

15:15 - A Brighton bejelentette, egy évre szóló szerződést kötött James Milnerrel. A Liverpoolból érkező középpályás kontraktusa további egy évvel hosszabbítható meg.



14:38 - A Chelsea monitorozza a Villareal csatárát, Nicolas Jacksont - több másik támadóval együtt. Ugyanígy tesz az RB Leipzig, Milan és számos másik Premier League klub is. A kivásárlási ár 35 millió, euróban.

Chelsea are tracking Villarreal striker Nicolas Jackson, confirmed — as called by @NizaarKinsella. He’s one of many strikers in list. #CFC



RB Leipzig, Milan and more Premier League clubs are also interested, no decision at this stage.



Understand release clause is €35m. pic.twitter.com/lNBSCzLgKe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023

14:33 - A Bayern München is ott szimatol Moises Caicedo körül, jó lehet csak érdeklődés szintjén. A Brighton Mac Allistert már elveszítette, így másik nagy értékétől nem feltétlen szabadulna, de a Chelsea, az Arsenal és a Liverpool is örömmel látná soraiban az idei év egyik legnagyobb felfedezettjét, mutat rá a Sky Germany tudósítója, Florian Plettenberg.

News #Caicedo: He was discussed at FC Bayern in the last days as he has still no agreement with Chelsea or Liverpool yet. Bayern is monitoring his situation. But #CFC still pushing.



But: Tuchel has other plans and is not pushing for him at this stage.



Interest confirmed via… pic.twitter.com/MWZwQ0lT0O — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 14, 2023

14:15 - A Bournemouth Justin Kluivert leigazolását tervezi. Ő a Roma futballistája, de az előző szezont Valenciában töltötte kölcsönben (29 meccs, 8 gól). Érdekesség, hogy az apuka, Patrick szintén megfrodult a bajnokságban 2004/2005-ben a Newcastle-nél. A tárgyalások a Sky Sports szerint jól haladnak.

13:47 - Ryan Gravenberch szívesen maradna Münchenben, de még egy olyan szezon nem fér bele neki, amikor nem játszik, így ha a bajorok nem terveznek vele kezdőként, új lehetőségek után nézhet. Liverpoolban utóbbi esetben dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen ő is a kiszemeltjeik között van.

Gravenberch: “I want to play more… preferably at Bayern. Otherwise at a club where I'll 100% play. That's my plan”.



“I don't want to have another year like the one I've just had — I’ll speak to the coach in the next weeks then we will see”, told @telegraaf. pic.twitter.com/qFBJTHwiJz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023

13:19 - hivatalosan is bejelentette Jude Bellinghamet a Real Madrid.

13:14 - A Liverpool védője, Ibrahima Konaté igyekszik meggyőzni honfitársát, Khepren Thuramot, hogy igazoljon az Anfieldre a Nice együtteséből. A 22 éves középpályást a szezon csapatába is beválasztották a Ligue 1-ban, a vörösöknek pedig meg kell fiatalítaniuk a középpályát miközben a minőségre is törekszenek - írta meg a Daily Mail.

11:27 - Sadio Mané akár a Newcastle-ben is kiköthet a Daily Mirror szerint. A Liverpoolnál csúcson lévő, de Münchenben megbukó szélső a következő szintre emelhetné Eddie Howe együttesét.

11:11 - Hivatalosan is bemutatták az Ajax új edzőjét, Maurice Steijn személyében, aki 2026 júniusáig írt alá.

Official: Maurice Steijn has signed in as new Ajax head coach to replace John Heitinga. #Ajax



Steijn has signed a three year deal valid until June 2026. pic.twitter.com/OD03TwY4iP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023

10:59 - Robert Lewandowski nem igazol sehova, a lengyel gólgépnek más prioritásai vannak, mint a pénz hajszolása.





10:57 - Itt pedig arról, mit mondott még Mbappé, többek között Lionel Messiről.





10:55 - A dortmundiak egyik nagy ígérete is nyilatkozott, ebben a cikkünkben mesélünk a részletekről.





10:20 - Vitor Roque a Barcelonára vár, hosszú ideje róluk álmodozik. Az Athletic Paranaense-vel még mindig tárgyal a Barca, utóbbinak a pénzügyi szabályok miatt is óvatosnak kell lennie.

Vitor Roque is waiting for Barcelona. He dreams of Barça and wants Barça move since long time — but the negotiation is still ongoing between clubs with Athl. Paranaense. #FCB



Barça, waiting for Financial Fair Play to enter into crucial stages.



https://t.co/PVxbIv8iY9 pic.twitter.com/BhYQUVBWrG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023

10:17 - A Galatasaray több Chelsea játékost megkaparintana, köztük Pierre-Emerick Aubameyang-ot és Christian Pulisic-et is.

10:13 - Mike Maignan eldöntötte: nem akar a Chelsea-hez igazolni, mert a Bajnokok Ligája élvez prioritást nála - írja a Daily Express.

10:08 - A Manchester United továbbra is érdeklődik a Brentford kapusa, David Raya iránt, dacára annak, hogy a kapusért folytatott versenyt jelen pillanatban a Tottenham Hotspur vezeti



09:14 - Az Al-Shabab és az Al-Fateh Marianót akarja, jegyzi meg a Marca. A Real Madrid futballistája a mögöttünk hagyott szezonban leginkább a kispadot koptatta, vagy még azt sem, és tavaly nyáron annak ellenére sem távozott, hogy közölték: nem számolnak vele.

08:44 - A Sky Italia úgy tudja Romelu Lukakut szeretné megtartani az Inter, ezen kívül Kalidou Koulibaly is célpont. Ugyanez elmondható a Lazióban futballozó Sergei Milinkovic-Savic-ról és a Sassuolóban vitézkedő Davide Frattesiről.

08:34 - Újraegyesülés? Nagy buli készül Miamiban, ahol Lionel Messi mellett Sergio Busquets és Luis Suarez is érkezhet, továbbá a legfrisebb hírek alapján Jordi Alba bekebelezése sem elképzelhetetlen. Igaz, az Atletico Madrid és az Inter Milan újfent megkereste a játékost és a spanyol ajtaján a szaúdi klubok is kopogtatnak. Alba átgondolja a lehetőségeit, de úgy érzi még mindig tudna a legmagasabb szinten játszani.

08:33 - Visszatérhet korábbi sikerei helyszínére Brendan Rodgers, aki az edzőt kereső Celtic kispadjára ülhet le a Sky Sports értesülései szerint. Az 50 éves szakember és a klub között már zajlottak is megbeszélések, a héten továbbiak várhatóak, de a skót bajnok más opciókat is megvizsgál.



08:15 - Mbappé a Gazzetta dello Sport-nak elmondta, hogy nem kérte a távozását Párizsból és azt sem, hogy csatlakozhasson a Real Madridhoz, egyszerűen csak annyit mondott: nem hosszabbít 2025 júniusáig. Továbbá, sosem beszéltek új szerződésről a klubbal, de boldogan marad a következő szezonra. Viszont, a franciák csalódottak és a tegnap reggeli hírek továbbra is aktuálisak: ingyen nem engedik el, tehát vagy hosszabbít, vagy még ezen a nyáron távozik.

Kylian Mbappé: “I didn’t ask to leave PSG or to join Real Madrid. I just told the club that I won’t activate the option to extend the contract until June 2025”.



“We never discussed new deal with PSG but I’m happy to stay here next season”, told Gazzetta dello Sport. pic.twitter.com/XQenUQZats — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

08:11 - Arda Güler mindössze 17,5 millió euróért vihető, akit Európa egyik legnagyobb tehetségének tartanak. A Fener szempontjából fatális baklövésnek tűnő szerződés egyik pontja teszi ezt lehetővé, ahol 1500 lejátszott perc után aktiválódott ez a záradék. Több top klub is kapva kapna az alkalmon és magához csábítaná a labdarúgót.

Understand Turkish gem Arda Güler will be now available for just €17.5m fee net after taxes/solidarity



…yes, just €17.5m for one of the biggest talents in Europe as release clause will be activated after playing 1500 minutes.



Many top clubs, trying to convince the player. pic.twitter.com/Jj0EovYBfx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023





08:09 - Edin Dzeko szabad ügynökként távozhat az Intertől, amire természetesen a szaúdi klubok is felkapták a fejüket és a Fenerbache is örömmel látná a bosnyákot.

Edin Dzeko could leave Inter as a free agent in the next days. No concrete or advanced talks over new contract at this stage. #transfers



Fenerbahçe and Saudi clubs are keen on signin Dzeko on free transfer. pic.twitter.com/iAjFYQRbxk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

00:03 - Zinedine Zidane ismét munkát vállalhat. A francia mester a GQ-nak árulta el, úgy érzi, sikerült feltöltődnie.

