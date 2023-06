Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 14-én:

08:33 - Visszatérhet korábbi sikerei helyszínére Brendan Rodgers, aki az edzőt kereső Celtic kispadjára ülhet le a Sky Sports értesülései szerint. Az 50 éves szakember és a klub között már zajlottak is megbeszélések, a héten továbbiak várhatóak, de a skót bajnok más opciókat is megvizsgál.



08:15 - Mbappé a Gazzetta dello Sport-nak elmondta, hogy nem kérte a távozását Párizsból és azt sem, hogy csatlakozhasson a Real Madridhoz, egyszerűen csak annyit mondott: nem hosszabbít 2025 júniusáig. Továbbá, sosem beszéltek új szerződésről a klubbal, de boldogan marad a következő szezonra. Viszont, a franciák csalódottak és a tegnap reggeli hírek továbbra is aktuálisak: ingyen nem engedik el, tehát vagy hosszabbít, vagy még ezen a nyáron távozik.

Kylian Mbappé: “I didn’t ask to leave PSG or to join Real Madrid. I just told the club that I won’t activate the option to extend the contract until June 2025”.



“We never discussed new deal with PSG but I’m happy to stay here next season”, told Gazzetta dello Sport. pic.twitter.com/XQenUQZats — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

08:11 - Arda Güler mindössze 17,5 millió euróért vihető, akit Európa egyik legnagyobb tehetségének tartanak. A Fener szempontjából fatális baklövésnek tűnő szerződés egyik pontja teszi ezt lehetővé, ahol 1500 lejátszott perc után aktiválódott ez a záradék. Több top klub is kapva kapna az alkalmon és magához csábítaná a labdarúgót.

Understand Turkish gem Arda Güler will be now available for just €17.5m fee net after taxes/solidarity



…yes, just €17.5m for one of the biggest talents in Europe as release clause will be activated after playing 1500 minutes.



Many top clubs, trying to convince the player. pic.twitter.com/Jj0EovYBfx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023





08:09 - Edin Dzeko szabad ügynökként távozhat az Intertől, amire természetesen a szaúdi klubok is felkapták a fejüket és a Fenerbache is örömmel látná a bosnyákot.

Edin Dzeko could leave Inter as a free agent in the next days. No concrete or advanced talks over new contract at this stage. #transfers



Fenerbahçe and Saudi clubs are keen on signin Dzeko on free transfer. pic.twitter.com/iAjFYQRbxk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

00:03 - Zinedine Zidane ismét munkát vállalhat. A francia mester a GQ-nak árulta el, úgy érzi, sikerült feltöltődnie.

Borítókép: sport365