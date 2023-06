Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 28-án:

00:01 - Alighogy szabadúszóvá vált, Juan Cuadrado meg is kapta első ajánlatait. Ekrem Konur szerint a szaúdiaktól érkezett megkeresés, illetve egy török csapattól.

Juan Cuadrado has received offers from the league of Saudi Arabia and Turkey. pic.twitter.com/SEsrwOq64l