Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 2-án, szerdán:

14:42 - Így van, minden részlet a helyére került, így a hét végéig nem csak a szerződés kerülhet aláírásra, hanem már pénteken orvosira várják Josko Gvardiolt, ha minden a tervek szerint halad. 90 millió eurót kaphat az RB Leipzig, amivel a horvát védő a világ legdrágább középső hátvédje lehet.

Manchester City and Leipzig are ironing out final details of agreement for Joško Gvardiol deal — to be signed by end of the week #MCFC



Player to have medical on Friday, if all goes to plan.



Deal in place for €90m fee, Gvardiol set to become the most expensive CB ever. pic.twitter.com/DWO1s0QLD7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



14:30 - Egyelőre még csak egy rövid poszt erejéig, de Romano bejegyzése arra enged következtetni, hogy a Manchester City és az RB Leipzig megegyezett egymással Josko Gvardiol átigazolásáról. Tegnap ugye arról volt szó, hogy a felek tárgyalnak, tíz napja pedig állítólag szóban már egyezségre jutottak. Kíváncsian várjuk a további információkat.

14:22 - Deniz Undav a Brightonból a Stuttgartba megy kölcsönbe, a németeknek opciója is lesz megvásárolni őt.

Deniz Undav, completing his move to Stuttgard on loan deal from Brighton — medical and contract signing today



Deal includes buy option too. pic.twitter.com/5elWLrRVvs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



14:11 - Takehiro Tomiyasut nem ajánlották fel olasz kluboknak, egyértelműen szerepel az Arsenal terveiben. Egyetlen esetben változhat ez, ha az ágyúsok új szélső védőt igazolnának, de jelen pillanatban senkivel nem tárgyalnak ezen a poszton.

Takehiro Tomiyasu hasn’t been offered to any Italian club despite reports. He’s regular part of Arsenal plans



Situation could only change if Arsenal sign new fullback but nothing close or advanced at the moment. pic.twitter.com/X3P3p8cHze — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



13:59 - A Lazio megkereste szóban Daichi Kamadát, a japán futballistának Frankfurtban járt le a szerződése, és úgy tűnt a Milan lehet érte a befutó, de abból végül nem lett semmi. Fabrizio Romano szerint legalább, de inkább több, mint három lehetősége van az ázsiainak.

Lazio have submitted verbal proposal to Daichi Kamada — he’s available as free agent. Negotiations are ongoing.



Kamada has more than three possible opportunities, waiting on decision.



Deal with AC Milan collapsed two weeks ago. pic.twitter.com/U7nFphpwPk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



13:44 - Robin Gosens továbbra is egy opció a Wolfsburgnak, azonban míg Rogerio átigazolása a Sassuolóval nem valósul meg, Gosesns is várhat. Az Inter nyitott a bal oldali védő eladására.

Robin Gosens remains an option for Wolfsburg — nothing collapsed yet, at least until Rogerio deal is signed



Wolfsburg agreed terms of Rogerio deal with Sassuolo but not yet with player side/no medical.



Gosens, still a possibility — with Inter open to selling the German LB. pic.twitter.com/bq3tekjRDF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



13:22 - Hasonló huzavona megy James Ward-Prowse kapcsán, csak itt a West Ham kezdi megunni a szentek viselkedését. Ők 30 millió fontot kínálnak az angol középpályásért, aki a világ egyik legjobb szabadrúgáslövője is egyben, de ez tízmillióval kevesebb a várt összegnél. Ahogy a Liverpool Laviánál, úgy a West Ham Ward-Prowse esetében is alternatívák után nézhet.

13:18 - A Liverpool 40 millió fontos ajánlatát is visszadobta a Southampton Laviáért, a vörösök pedig idő szűkében vannak, így ha a szentek nem engednek az árból, Jürgen Kloppék más opciók után nézhetnek, mert legalább egy középpályásra szükségük lesz még. A belga középpályás tavaly 10,5 millió fontért került a Manchester Cityből Southamptonba, a pénzügyi akadályt pedig vélhetően az szüli, hogy az akkori megállapodás értelmében a kékek is részesülnek a következő eladás árából 20%-ot. Így hiába fogadnák el a Southampton a Liverpool ajánlatot például 40 millió fontról, abból nyolcmilliót kapásból a Manchester City kapna meg.

13:15 - Az Atalanta 30 millió eurót fizetne a West Ham csatáráért, Gianluca Scamaccáért, de a kalapácsosok az Interrel is tárgyalásban állnak a futballista játékjogát illetően.

13:12 - Raya a személyes feltételekről megegyezett az Arsenallal, így a labda ismét a Brentford térfelén pattog, vajon elengedi-e a kapust az ágyúsokhoz? Korábban 40 millió fontos árcédulával látták el a spanyol kapust, aki számtalan mutatóban előkelő helyen állt az előző évad végén a portások között.

Raya and Arsenal: personal terms have been agreed as reported on Tuesday, talks between clubs continue. #AFC https://t.co/CYbxuVaVp9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



12:55 - Pedri nem akar távozni Barcelonából, mint elmondta, elég sok mindennek kellene ehhez történnie. A célja sokáig a klub kötelékébe tartozni, mi több, egy nap kapitány szeretne lenni, és az új stadionban is pályára lépni.

Pedri on PSG links: “It would take lot of things to take me out of Barça. Rumours don't interest me, I want Barça”.



“I will stay here for many more years, at my dream club — my goal is to become a captain and play at the new Spotify Camp Nou”, told @LaVanguardia. pic.twitter.com/s5pmpYjlUH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



12:23 - Sofian Amrabat egyértelműen csatlakozni akar a Manchester Unitedhez, már júniusban is igent mondott nekik, ellentétben az anyagilag jóval jövedelmezőbb szaúdi ajánlatokkal. Hivatalos ajánlat azonban még nem érkezett érte Manchesterből, de amint Fred vagy Donny van de Beek távozik, erre a transzferre is ráfeküdhetnek a vörös ördögök.

Amrabat has no doubts: he said yes to Manchester United, he wants the move since first talks in June despite rich Saudi bids



Understand he never said he’s “staying” or anything similar. Fake quotes.



No official bid yet — Man Utd will send it as soon as Fred/Donny leave. pic.twitter.com/ZZz1eNds0W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



11:47 - Harry Kane, amennyiben a Premier League kezdetéig nem sikerült megállapodnia a Bayern Münchennek és a Tottenhamnek egymással, marad a Spursben, írj a Sky Sports. Az angolok legalább 100 millió fontot kérnek érte, a bajorok legjobb ajánlata 81 körül volt. A bajorok ugyanakkor továbbra is magabiztosak, és egy öt éves kontraktus keretein belül a klub legjobban fizetett labdarúgójává tennék az angol csatárt.

11:24 - Gianluigi Buffon hivatalosan is bejelentette a visszavonulását. A hírről legelőször tegnap lehetett olvasni, amit ma meg is erősítettek.

Gianluigi Buffon will officially announce his retirement from professional football shortly.



Decision made yesterday and set to be confirmed. pic.twitter.com/F4jiZ8jNGP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



10:58 - Andre Silva érkezését hivatalosan is bejelentette a Real Sociedad, kölcsönbe érkezik Lipcséből.

Official, confirmed. André Silva joins Real Sociedad on loan from Leipzig ???????? pic.twitter.com/xY8lnnkDlq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023

10:35 - Xavi azt mondta, hogy szüksége van egy jobb szélső védőre, így a korábbiaknak megfelelően a Dembelé transzferből befolyó összeget Joao Cancelora fordíthatják, vagy legalábbis újfent megpróbálhatják meggyőzni a Cityt az eladásról.

“We need a pure right back”, Xavi said few hours ago.



…and this is the scenario revealed on Sunday night: Barcelona will use part of Dembélé budget to bid for João Cancelo at least one more time.



More to follow https://t.co/trS1RXHBa2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023

10:14 - Rasmus Hojlund visszatért Carringtonba, hogy az orvosi vizsgálatok utolsó részét is teljesítse, azt követően a szerződését is aláírja.

Rasmus Højlund, back to Carrington for the final part of medical tests after main part completed on Tuesday; then contract will be signed #MUFC pic.twitter.com/Lwy4Z7FnUa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



09:47 - Xavi részletesebben is beszélt Dembelé ügyéről, erről minden fontos információ az alábbi cikkben.

09:29 - André Silva a Real Sociedadban folytathatja pályafutását egy egyéves kölcsönszerződés keretein belül, már ma bejelenthetik őt.

André Silva to Real Sociedad, here we go! Deal agreed and set to be signed today after medical tests - André is already in Spain to complete his move



Portuguese striker joins on one-year loan transfer from RB Leipzig. pic.twitter.com/fSzJgsDCfT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



09:17 - Xavi Kessiéről elmondta, hogy a futballista pontosan tudja mi a helyzet és mi az álláspontjuk. Ő érte a Juventus érdeklődik és több Premier League klub.

Xavi on Kessié: “Franck did not play due to some slight discomfort. Regarding his future, I can say that he knows exactly what the situation is”.



Juventus keep pushing to sign Kessié but Premier League clubs are also keen. pic.twitter.com/1iE0UBDxi3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:59 - A Carlos Borges transzfer részletei, melynek keretein belül a futballista a Manchester Cityből igazol az Ajaxhoz: hétfőn megszületett az egyezség, kedd késő este az orvosi is lezajlott, a City pedig 17 millió eurót kap, de rendelkezik majd a visszavásárlás lehetőségével, míg a hivatalos bejelentés a mai napon várható.

Carlos Borges to Ajax deal details



Hijack completed and revealed on Monday.

Medical tests completed late night.

£17m fixed fee to Manchester City.

City to keep buy back and sell on clauses.

Club statement to follow today.



Here we go, confirmed pic.twitter.com/hQT8hDeXWe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:44 - Az Inter a következő órákban lezárhatja Lazar Samardzic szerződtetését, és egy utolsó találkozón megállapodhat az Udinesevel.

Inter will close Lazar Samardzic deal in the next hours as final meeting has been booked to complete the agreement with Udinese



Midfield will be completed with Barella, Calhanoglu, Frattesi, Samardzic, Mkhitaryan and Asllani.

Agoumé and Sensi, expected to leave soon. pic.twitter.com/NEoVBjveAb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:27 - Duje Caleta Car is egészségügyi vizsgálatok elé néz, ő a Premier League-ből kiesett Southampton mezét cserélheti a Lyonéra öt millió euró ellenében.

Duje Caleta Car, on his way to medical tests as new OL player from Southampton. Deal will be completed and sealed today. #OL



Final fee: €5m. pic.twitter.com/dKzwexY4mP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:22 - Ousmane Dembelé még csak a kispadra sem került oda az előbb említett olasz csapat elleni felkészülési meccsen, Fabrizio Romano szerint a párizsi kaland kezdete csupán idő kérdése.

Ousmane Dembélé, not even on the bench tonight vs AC Milan.



His transfer to PSG, matter of time. pic.twitter.com/ZunyGJFjsU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:20 - Yunus Musah Olaszországba repül ma, ahol orvosi vizsgálatokra várják, ezt követően aláírja szerződését az AC Milan együtteséhez.

Yunus Musah, set to travel to Italy later today in order to undergo medical tests and sign as new AC Milan player. #ACMilan pic.twitter.com/PUyPowNfWl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:19 - Lucas Moura rövidtávú, decemberig szóló szerződést kötött a Sao Pauloval, így például a korábbi Real Madrid csillag, James Rodriguez csapattársa lehet.

Lucas Moura has just formally signed the contract valid until December 2023 as new São Paulo player



Documents completed, official soon as former Tottenham winger will play in the same team as James Rodriguez.



Here we go pic.twitter.com/3D1z0KhFWv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:12 - A Sassuolo vezérigazgatója elárulta: megegyeztek a Wolfsburggal Rogerio eladásáról, így már csak a futballistán múlik miként folytatódik a karriere.

“We have reached an agreement with Wolfsburg to sell Rogerio”, Sassuolo CEO Carnevali confirms on exclusive story.



“It depends on the player now”, added — as personal terms are the final step before deal sealed. https://t.co/6uMbGIB5Gz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:06 - Levin Colwill új, hosszútávú szerződést írt alá hétfőn a Chelsea-nél, ami 2029-ig érvényes. Pochettino úgy véli, hogy az egyik legnagyobb tehetség a középső védők között Európában, így mindenképp meg akarták tartani.

Levi Colwill has signed new long term Chelsea deal valid until June 2029, as expected. #CFC



Colwill agreed new deal on Monday and documents are now signed.



Pochettino considers Levi one of the best talented CB in the Europe.



Sealed, completed. pic.twitter.com/BtZbMJgML5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023



07:55 - Massimiliano Allegri elégedett minden játékosával, aki a keretéhez tartozik, de lehetetlennek érzi, hogy visszautasítsanak bizonyos ajánlatokat akkor, amikor a pénzügyi szabályoknak is meg kell felelniük, így mint mindig, most is alkalmazkodik majd a klub döntéséhez - válaszolta az esetleges Lukaku - Vlahovic cseréről.

Juventus coach Allegri on Lukaku and Vlahović swap: “I’m happy with players we have but impossible-to-refuse bids will be evaluated due to the financial situation”. #Juve #CFC



“I will adapt to the club’s choice, as always”. pic.twitter.com/dTssJ4VV4H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023



07:46 - Jó hírre ébredhetnek a Manchester United szurkolói, Rasmus Hojlund ugyanis az összes orvosi testen túl van, és a média anyagainak az első részét is felvették már. A mai napon alá is írhatják a szerződést, a következő lépés pedig a hivatalos bejelentés lehet.

Understand Rasmus Højlund has just completed all medical tests and first part of media duties as Manchester United player #MUFC



Højlund & his camp, leaving Carrington as official documents will be completed on Wednesday.



Club statement, next step. pic.twitter.com/1XOePmnMxM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

00:02 - A Napoli elfogadhatja az Al Hilal 140 millió eurós ajánlatát Victor Osimhenért, állítja Ekrem Konur. A 24 éves nigériai támadó még nem mondott igent az araboknak, így azon még elcsúszhat az üzlet.

Napoli could accept Al-Hilal's 140 million euro offer for 24-year-old Nigerian striker Victor Osimhen.

#ForzaNapoliSempre #AlHilal pic.twitter.com/ByBZLe3rnX — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 1, 2023

Borítókép: sport365