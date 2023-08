Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 23-án, szerdán:

13:00 - Djordje Petrović orvosi vizsgálatát Londonban a Chelsea új játékosaként a hét végére tolták a vízumkérelem miatt. Az orvosi vizsgálatot mára foglalták le, de csütörtök és péntek között kerül rá sor. Nincs probléma a 16 millió eurós üzletről, amelyről hétfőn derült ki és állapodtak meg.

12:30 - Az Olympique Marseille elfogadta a Frosinone végső ajánlatát Pol Lirola-ért - júniusig kölcsönben elhagyja a klubot, kész üzlet. A Serie A-ban szereplő Frosinone orvosi vizsgálatokra várja Polt Olaszországban.

12:10 - A Sheffield United 18/19 millió fontért szerződteti Cameron Archert az Aston Villától - orvosi vizsgálatra az időpont már lefoglalva. A Villa megtartja a visszavásárlási záradékot, mivel ez is a folyamat része - akárcsak Ramsey a Burnley-nél.

11:20 - A katari Al Arabi hivatalos ajánlatot készül tenni Marco Verratti szerződtetésére. A tárgyalások hamarosan döntő szakaszba lépnek. Verratti júliusban állapodott meg az Al Hilallal, de a PSG-vel nem született megállapodás a klubok között.

10:44 - Carlos Tévez bemutatkozik az argentin Independiente edzőjeként: "Elég tökös vagyok ahhoz, hogy harcoljak a klubért. Ez egy döntő lépés számomra. Leteszem a nevem az asztalra, és az első naptól kezdve a legjobbamat adom. Akik nem szeretnek futni, azok SEMMIKÉPPEN sem fognak nálam játszani, kizárt dolog. Nagyon világosan fogalmaztam. Aki nem akar itt lenni vagy távozni akar, annak nyitva áll az ajtó. Menjen el most. Csak motivált srácokat akarok."

10:10 - Az Al Shabab két nappal ezelőtt megegyezett Demarai Grayről az Evertonnal. Minden a játékoson múlik, várjuk a döntését.

09:50 - Jeremy Doku, jelenleg orvosi vizsgálatokon vesz részt a Manchester Citynél, ahogyan az várható volt. Az üzlet véglegesítése folyamatban van, mivel a dokumentumok készen állnak. A szerződés aláírására még ma sor kerül, akkor Doku hivatalosan is csatlakozik a Cityhez.

09:00 - A Paris Saint-Germain már majdnem kész az új ajánlatával Randal Kolo Muaniért. A tárgyalások várhatóan most már az Eintrachttal is előrehaladnak. Randal, nyomul az Eintrachttal, hogy megvalósuljon az üzlet, mivel a múlt héten ötéves szerződésben állapodott meg a PSG-vel.

08:30 - Az Ipswich Town és a Manchester United között előrehaladott tárgyalások folynak Brandon Williamsről. A kölcsönszerződés tartalmaz majd vételi opciós záradékot. Williams azon játékosok listáján van rajta, akik várhatóan elhagyják a Manchester Unitedet az átigazolási időszak végéig.

08:15 - A PSG jóváhagyta Noah Lemina kölcsönbe igazolását az olasz másodosztályú Sampdoriához; nem tartalmaz vételi opciós záradékot. Az üzletet ma véglegesítik a két klub között.

08:09 - A Bayern München megegyezett a Maccabi Tel Avivval Daniel Peretz szerződtetéséről. 5 millió eurós fix összeg plusz járulékok - az üzlet megköttetett. Kulcsfontosságú mérkőzés következik a Maccabi ellen... aztán utazás. A hét végén orvosi vizsgálaton fog részt venni. A Bayern 2028-ig szóló szerződést kötött Peretzzel.

08:05 - Az Al Ahli a legutóbbi hírek ellenére sem kezdett tárgyalásokat Marco Verratti szerződtetéséről. Sem a Paris Saint-Germainnel, sem Verratti táborával nem tárgyaltak. Egyetlen szaúdi klub, az Al Hilal tárgyal Marco Verrattival. Személyes feltételekről egy hónapja állapodtak meg.

08:00 - Raphael Varane az érdeklődők ellenére soha nem állt közvetlen kapcsolatban szaúdi klubokkal - és nem érdekli semmilyen mozgás idén nyáron. A Manchester United is úgy véli, Varane kulcsfontosságú játékos, aki nem elérhető a piacon.

00:04 - Az Eintracht Frankfurt még semmilyen hivatalos ajánlatot nem kapott Randal Kolo Muaniért, hiába egyeztek meg vele a személyes feltételekben. Nem lesz egyszerű az ügylet, ugyanis a PSG 65 millió körüli várható ajánlatához képest a németek 100 milliót akarnak a támadóért és nem nyitottak arra sem, hogy más játékosokat vonjon az ügyletbe a PSG.

Eintracht Frankfurt has not yet received a new offer for Randal Kolo Muani #SGE not willing to agree the offer of around €65m all-in!



@Eintracht still wants to get the €100m and is not interested in a possible swap deal with #Ekitike.



Kolo Muani, still keen to join… pic.twitter.com/4ZaiNR8oJ8