Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 16-án, szerdán:

22:30 - A Liverpool leigazolja a Stuttgart csapatkapitányát, a japán Wataru Endót! A középpályás holnap orvosira érkezik, 18 milliót fizetnek érte a vörösök. Ő lesz a megoldás Klopp középpályásínségére?

20:46 - A Liverpool monitorozza Sofyan Amrabat átigazolása körül a lehetőségeket. Hivatalos megkeresés még nincs, csak érdeklődés. A Pool még vizsgálja, hogy ki lenne számukra a tökéletes védekező középpályás.

19:29 - Santi Cazorla 20 év után visszatér a Real Oviedo csapatához. A bajnokságban engedélyezett legalacsonyabb fizetése lesz. A klub a játékos generálta mezeladások 10%-át visszaforgatja az utánpótlás fejlesztésébe.

18:07 - A Tottenham fontolgatja, hogy ajánlatot tesz a Barcelona leköszönő sportigazgatójának, Mateu Alemany-nak.

17:30 - Hivatalos: Chiba Akpom az Ajax játékosa! A hollandok 12,3 millió eurót, plusz 2 millió euró bónuszt fizetnek a játékosért.

17:14 - A Manchester United hivatalos közleményt adott ki Mason Greenwood kapcsán. A klub megerősítette, még nem hoztak döntést a jövőjéről, mondjon bármit a sajtó.

16:55 - Az Al Hilal lezárja Aleksandar Mitrovic átigazolását. Már csak a hivatalos jóváhagyás szükséges, de egyébként minden teljes a transzferhez.

15:53 - A Sevilla előrehaladott tárgyalásokat folytat Borna Sosa átigazolásával kapcsolatban. A balhátvéd az Aston Villához tartó Acunát lesz hivatott pótolni.

14:59 - Luis Maximiliano a Laziótól az Almeriához igazolt. A kapus kölcsönbe érkezik, vételi opcióval (8.5 miillió euró)

13:00 - Mateu Alemany, a Barca sportigazgatója szeptember 2-án távozik a klubtól. Deco veszi át a helyét.

12:30 - Bernardo Silva 2026-ig szóló új szerződést ír alá a Manchester Cityvel.

A City arra számít, hogy Bernardo a jövő hét végéig aláírja a szerződést. Szóbeli megállapodás született, mivel az új szerződés már készen áll. A Manchester City közölte a Barcával és a PSG-vel, hogy NEM eladó.

12:00 - Leandro Paredes után Renato Sanches is csatlakozik az AS Romához kölcsönszerződéssel, vételi opcióval.

- 1 millió euró kölcsönbe a PSG-hez.

- 15 millió eurós vételi opciós záradékkal.

- A 15 millió eurós záradék akkor válik kötelezővé, ha Renato a meccsek 60%-án játszani fog.

10:50 - Az AS Roma újraindította a tárgyalásokat az Atalantával Duván Zapata szerződtetéséről.

10:40 - A Galatasaray elvi megállapodást kötött a Chelsea-vel Hakim Ziyech szerződtetéséről. Az üzlet a végső részletektől és az orvosi vizsgálatoktól függ.

09:55 - Értesüléseink szerint az Al Nassr javította Aymeric Laporte szerződtetésére tett fizetési ajánlatát. Hivatalos ajánlat még nincs, de a szóbeli tárgyalások a személyes feltételekről haladnak. A Manchester City nyitott arra, hogy zöld utat adjon a transzfernek, a játékoson múlik minden.

10:00 - Hivatalos, megerősítve. Leandro Paredes kétéves szerződést kötött az AS Romával, további egy szezonra szóló opcióval.

09:44 - Az Al Hilal megegyezett a Sevillával Yassine Bono szerződtetéséről 19 millió eurós fix díjjal plusz 21 millió eurós csomaggal. Személyes feltételekről tárgyalnak. Hároméves szerződésről van szó.

09:19 - A Manchester City 24/48 órán belül új ajánlaton dolgozik Lucas Paquetá-ért... majd tovább nyomul Jeremy Dokuért a Rennes-nél, mivel a játékos nagyon szeretne távozni.

09:09 - Az Aston Villa valóban érdeklődik Marcos Acuna iránt. Rajta van a listán, mint potenciális következő célpont, nincs megállapodás a Sevillával az átigazolási összegről. A játékos szeretne PL-tapasztalatot szerezni.

09:00 - Deivid Washington aláírta szerződését és elvégezte az orvosi vizsgálatot a Chelsea új játékosaként. Hamarosan jön hivatalos közlemény, mivel végre aláírták az üzletet a Santosszal. A fiatal csatár 16 millió euró plusz 4 millió euróért csatlakozik.

08:44 - A Newcastle szeretné leigazolni Lewis Hallt a Chelsea-től. Hall új, hatéves szerződést írt alá a Chelsea-nél, de kölcsönben távozhat. Nem könnyű utat találni az FFP miatt, de a Newcastle érdeklődése valós.

08:29 - Az AS Monaco 10 millió eurós üzletet kötött a Torinóval Wilfried Singoért. Az orvosi vizsgálatot hamarosan lefoglalják, amint a személyes feltételekről szóló megállapodás aláírásra kerül.

08:19 - Merih Demiral szerdán landolt Párizsban, hogy az Al Ahli új játékosaként orvosi vizsgálatokon vegyen részt. 18 millió eurót fizettek az Atalantának.

00:09 - Megvan Harry Kane helyettese a Spursnél! Az angol klub a Gent tehetséges támadóját, Gift Orbant szerződteti, Ekrem Konur szerint.

