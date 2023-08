Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 2-án, szerdán:

08:27 - Duje Caleta Car is egészségügyi vizsgálatok elé néz, ő a Premier League-ből kiesett Southampton mezét cserélheti a Lyonéra öt millió euró ellenében.

Duje Caleta Car, on his way to medical tests as new OL player from Southampton. Deal will be completed and sealed today. #OL



Final fee: €5m. pic.twitter.com/dKzwexY4mP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:22 - Ousmane Dembelé még csak a kispadra sem került oda az előbb említett olasz csapat elleni felkészülési meccsen, Fabrizio Romano szerint a párizsi kaland kezdete csupán idő kérdése.

Ousmane Dembélé, not even on the bench tonight vs AC Milan.



His transfer to PSG, matter of time. pic.twitter.com/ZunyGJFjsU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:20 - Yunus Musah Olaszországba repül ma, ahol orvosi vizsgálatokra várják, ezt követően aláírja szerződését az AC Milan együtteséhez.

Yunus Musah, set to travel to Italy later today in order to undergo medical tests and sign as new AC Milan player. #ACMilan pic.twitter.com/PUyPowNfWl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:19 - Lucas Moura rövidtávú, decemberig szóló szerződést kötött a Sao Pauloval, így például a korábbi Real Madrid csillag, James Rodriguez csapattársa lehet.

Lucas Moura has just formally signed the contract valid until December 2023 as new São Paulo player



Documents completed, official soon as former Tottenham winger will play in the same team as James Rodriguez.



Here we go pic.twitter.com/3D1z0KhFWv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:12 - A Sassuolo vezérigazgatója elárulta: megegyeztek a Wolfsburggal Rogerio eladásáról, így már csak a futballistán múlik miként folytatódik a karriere.

“We have reached an agreement with Wolfsburg to sell Rogerio”, Sassuolo CEO Carnevali confirms on exclusive story.



“It depends on the player now”, added — as personal terms are the final step before deal sealed. https://t.co/6uMbGIB5Gz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023



08:06 - Levin Colwill új, hosszútávú szerződést írt alá hétfőn a Chelsea-nél, ami 2029-ig érvényes. Pochettino úgy véli, hogy az egyik legnagyobb tehetség a középső védők között Európában, így mindenképp meg akarták tartani.

Levi Colwill has signed new long term Chelsea deal valid until June 2029, as expected. #CFC



Colwill agreed new deal on Monday and documents are now signed.



Pochettino considers Levi one of the best talented CB in the Europe.



Sealed, completed. pic.twitter.com/BtZbMJgML5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023



07:55 - Massimiliano Allegri elégedett minden játékosával, aki a keretéhez tartozik, de lehetetlennek érzi, hogy visszautasítsanak bizonyos ajánlatokat akkor, amikor a pénzügyi szabályoknak is meg kell felelniük, így mint mindig, most is alkalmazkodik majd a klub döntéséhez - válaszolta az esetleges Lukaku - Vlahovic cseréről.

Juventus coach Allegri on Lukaku and Vlahović swap: “I’m happy with players we have but impossible-to-refuse bids will be evaluated due to the financial situation”. #Juve #CFC



“I will adapt to the club’s choice, as always”. pic.twitter.com/dTssJ4VV4H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023



07:46 - Jó hírre ébredhetnek a Manchester United szurkolói, Rasmus Hojlund ugyanis az összes orvosi testen túl van, és a média anyagainak az első részét is felvették már. A mai napon alá is írhatják a szerződést, a következő lépés pedig a hivatalos bejelentés lehet.

Understand Rasmus Højlund has just completed all medical tests and first part of media duties as Manchester United player #MUFC



Højlund & his camp, leaving Carrington as official documents will be completed on Wednesday.



Club statement, next step. pic.twitter.com/1XOePmnMxM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

00:02 - A Napoli elfogadhatja az Al Hilal 140 millió eurós ajánlatát Victor Osimhenért, állítja Ekrem Konur. A 24 éves nigériai támadó még nem mondott igent az araboknak, így azon még elcsúszhat az üzlet.

Napoli could accept Al-Hilal's 140 million euro offer for 24-year-old Nigerian striker Victor Osimhen.

#ForzaNapoliSempre #AlHilal pic.twitter.com/ByBZLe3rnX — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 1, 2023

Borítókép: sport365