Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 7-én:



08:39 - Houssem Aouar után az Eintracht Frankfurt francia légiósát is ingyen csábítaná Rómába José Mourinho, akinek öt éves megállapodást kínálnak.



AS Roma have offered five year deal to Evan N’Dicka to join on free transfer this summer — talks ongoing. #ASRoma



Houssem Aouar has already signed five year deal with Roma few days ago, first signing as free agent from OL. pic.twitter.com/cznIpXqAn2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023



08:23 - Több futballista is távozhat nyáron Manchesterből: Maguire esetében megegyeztek a felek abban, hogy jobb lesz külön, Weghorst nem marad a kölcsönt követően, Hendersont a Nottingham Forrest hívja, míg Van de Beek játszani akar. Bailly és Telles sem szerepel a klub jövőbeni tervei között.

Manchester United plans to let players leave #MUFC



Maguire expected to leave, both sides agree;

Weghorst won’t stay — Everton and Spanish clubs keen;

Henderson to Forest advanced;

Van de Beek wants to play;

Bailly and Telles out.



https://t.co/WYoELP7AZy pic.twitter.com/4ASbxNYk0D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023





08:17 - Túl van az orvosi vizsgálatokon és készen áll arra, hogy ma aláírja szerződését Liverpoolban Alexis Mac Allister, ami 2028-ig érvényes majd.





08:04 - Ngolo Kanté távozhat a Chelsea-től, miután lejár a szerződése, és a szaúdi Al Ittihad-ba igazol. A 2025-ig szóló megállapodás évi 100 millió eurós bért kínál a francia világbajnoknak.

Meeting ongoing in London to get the contract SIGNED for N’Golo Kanté to become new Al Ittihad player on €100m per season deal until June 2025. #CFC



Saudi PIF delegation and Al Ittihad board are meeting with Kanté agents.



Here we go expected very soon. pic.twitter.com/afycYEPQDv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023



Borítókép: Sport365