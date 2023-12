Anthony Martialnak nincs jövője a Manchester Unitednél, a hírek szerint a La Ligában szereplő Real Betis szeretné leigazolni a 28 éves futballistát

A The Athletic a héten arról számolt be, hogy a Man United nem kívánja aktiválni a Martial szerződésének a jelenlegi szezonon túli meghosszabbítására vonatkozó opciót, és ez lehetővé teszi, hogy januártól külföldi klubok is tárgyaljanak a játékos csapatával.

A Todofichajes szerint a Real Betis érdeklődik a Man United sztárja iránt, de egy januári átigazolás nem valószínű, hacsak a Premier League klub fel nem bontja a szerződését, ezért a spanyol klub nyárig vár a csatár ingyenes szerződtetésével.

A beszámoló szerint már folynak a tárgyalások a játékos ügynöke és a Manchester United között arról, hogy Martial januárban ingyen távozhasson, de mivel Erik ten Hag hiányolja a csatárlehetőségeket, ez nem biztos, hogy lehetséges - a francia sztár ebben a szezonban már 19 alkalommal lépett pályára, nevéhez két gól fűződik.







Akárhogy is, 2024-ben a Man United végül megválik a nem kívánt sztártól, és az, hogy a klub az elmúlt években képtelen volt őt értékesíteno, ismét rávilágít arra, hogy mennyire rosszul vezetik a manchesteri klubot – vonja le a konzekvenciát a caughtoffside.com.

Bortókép: Stu Forster/Getty Images