Benjamin Pavard jövője régóta kérdőjeles Münchenben, holott egy év még hátravan a szerződéséből.



A 27 éves francia védőt a Bayern sokáig győzködte a maradásról, de most úgy látszik hiába, mivel Florian Plettenberg, a Sky újságírója szerint Pavard távozni szeretne.

Az újságíró szerint a játékos már a vezetőséggel is közölte döntését, mitöbb, amennyiben lehetséges, még idén nyáron elhagyná Münchent.

News #Pavard: He wants to leave FC Bayern in summer confirmed! And he doesn’t want to extend his contract beyond 2024. Pavard has already informed the club about his decision.



Barcelona and other top clubs are in! @altobelli13 reported first that he won’t extend.… pic.twitter.com/nsjCnZX3VP