Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Sergio Ramos szerződése lejárt a PSG-vel így szabadon igazolhatóvá vált. A spanyol bekk nem titkolt célja az volt, hogy pályafutása végén visszatérhessen első sikereinek helyszínére, a Sevillához.



Ez a lehetőség azonban elveszni látszik, ugyanis a spanyol klub alelnöke nyilvánosan jelentette ki, hogy nem szerepel a terveikben a 37 éves védő.

„Jó a kapcsolatom Ramossal, ő egy nagyszerű játékos, aki a mi akadémiánkról érkezett, de elmondhatom, hogy jelenleg nem szerepel a terveinkben.”

Ramost a hírek szerint nemrég megkereste a Messit is foglalkoztató Inter Miami is, illetve több szaúdi klub is, úgyhogy van lehetősége miből válogatni.

Understand Sergio Ramos has been approached by Inter Miami — one more option on the table waiting for Sergio to pick his next club. #MLS



There are two Saudi clubs also keen on signing Ramos — decision up to him together with his family. pic.twitter.com/IdxQmPeGGz