Szoboszlai Dominik jövője nemhogy Magyarországon, de az európai sajtóban is kiemelt téma lehet a nyáron, hiszen a támadó középpályás remek szezont zárt a válogatottal és a Red Bull Lipcsével, jelenleg pedig az egyik legkapósabb játékos a piacon.



Dominik a jövőjéről szándékosan nem árul el nyilvánosan semmit, így akár még azt az opciót is a pakliban hagyva, hogy marad még egy évet Lipcsében, mielőtt dobbant.

Érdeklődők természetesen vannak, a Newcastle United pedig már jó ideje az egyik legkomolyabb közülük. Az angol klub érdeklődéséről Monoki Lehel is kérdezte exkluzív interjújában, de ott sem volt hajlandó részleteket közölni a játékos.

A Newcastle-hoz közeli források azonban ma arról számoltak be, hogy a litvánok elleni meccset követően Dominik képviselői az angol klubhoz utaztak, hogy a csütörtöki napon a személyes feltételekről egyezkedjenek.

Amennyiben itt közelebb kerülnek az álláspontok, a klub hivatalosan is ajánlatot tesz a Lipcsének.

The representatives of Dominik Szoboszlai are IN Newcastle today and #NUFC feel they will reach an agreement on personal terms with him and submit an official bid to RB Leipzig very soon. pic.twitter.com/5lznwJiBUu

Ahogyan arról Fabrizio Romano is beszámolt pár napja, Dominik szerződésében van egy 70 millió eurós kivásárlási opció, ám ez csak június 30-ig érvényes, így az érdeklődőknek iparkodniuk kell, ha „élni akarnak a kedvezménnyel”.

Understand release clause for Dominik Szoboszlai is valid until June 30 — and not until July 15. #transfers



Release clause available for €70m only in case club submits official bid within June 30.



If bid is submitted later, the clause will only be valid for winter window. pic.twitter.com/4410vxCQdV