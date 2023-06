A Barcelonának rengeteg elvégzendő feladata van a nyárra, Xavi azonban ezek között is prioritásként kezeli, hogy egy minőségi pótlást találjon a klubot elhagyó Sergio Busquets helyére.



A Real Sociedad fiatalját, Martin Zubimendit tartják klubon belül a tökéletes jelöltnek, ám az ő ára borsosabb, illetve a játékos sem feltétlenül hagyná el a baszkokat. Ilkay Gündogan érkezése szinte biztosra vehető, őt azonban a mester támadóbb szerepkörben alkalmazná elsősorban.

Szóba került még Marcelo Brozovic és Dani Parejo is, hozzájuk csatlakozik most a jelöltek listáján Oriol Romeu, a Girona játékosa. Az Onze nevű médium szerint ő a legkönnyebben elérhető az alternatívák közül, hiszen a 31 éves középpályás kivásárlási ára csupán 5 millió euró.

Mellette szól továbbá az is, hogy a La Masián nevelkedett, sőt Busquets posztján játszva járta végig a szamárlétrát, így a beilleszkedés nem okozna sok gondot neki. Romeu remek szezont zárt a tabella felső részén végző Gironában, ahol vezetői képességével, intelligenciájával és fizikumával nagyon sokat hozzátett csapata sikeréhez.

