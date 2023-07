Érdekes karrierút vár arra a futballistára, aki visszautasítja a Liverpool szerződéshosszabbítási ajánlatát Jürgen Klopp alatt, vagy úgy dönt, búcsút int a vörösöknek topjátékosként.

Talán a legékesebb példája ennek Philippe Coutinho, de említhetnénk Emre Can és Gini Wijnaldum esetét is, akik távozásukat követően már sosem tudtak olyan magas szinten futballozni, mint a vörösöknél.

Nézőpont kérdése, de sajnos, vagy sem, Sadio Mané elmúlt egy éve sem úgy alakult, ahogyan azt eltervezte, az év egyik legnagyobb flopja lett, lévén a bajorok annak ellenére sem tudtak vele semmit kezdeni, hogy a világ akkori egyik legjobb játékosát igazolták le.

Sadio Mané has accepted to negotiate terms of his move to Saudi league — Al Nassr, working to get it done



Mané wanted to stay but Bayern are pushing to find a solution & part ways.



Sadio now seriously considering Saudi, he will negotiate contract terms with Al Nassr. pic.twitter.com/eCrgZ2OSIv