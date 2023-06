Csak Sadio Mané tudja, mit hoz számára a jövő, de egy dolog biztos, és az, hogy a 2023/24-es szezonját nem a Bayern Münchenben fogja játszani.

A korábbi Liverpool-sztárnak úgy tűnt, hogy nem sikerült olyan jól berendezkednie, mint azt valószínűleg ő és a bajorok remélték, és ez még a Leroy Sanéval való állítólagos összetűzés előtt volt, ami miatt a Bayern München szinte mossa kezeit. Miután Mohamed Salah és Roberto Firmino mellett a Premier League történetének egyik legfélelmetesebb támadótriójává vált, Mané egyszerűen bénázott a Bundesligában. Olyannyira, hogy felmerülhet a kérdés, mennyire esett vissza a teljesítménye, képessége.

Ettől függetlenül még mindig egy első osztályú támadó, és a képességei alapján vitathatatlanul a klubok érdeklődnek iránta. Hogy ez a Premier League-ben vagy máshol történik-e, azt egyelőre nem lehet tudni, de a játékos talán véletlenül elárulta jövőbeli úticélját, miközben Martin Callanan tory képviselővel beszélgetett.

Szenegálban készültek, és Callanan úr összefutott a játékossal a szállodájukban. Amikor megkérdezte tőle, hogy Newcastle-be jön-e, Mané egy nagyon érdekes és rövid választ adott. Bár egyelőre még messze lehet bármilyen üzlet, az, hogy nem mondott nemet, arra utalhat, hogy lehet benne valami.

I’m in Senegal speaking at ⁦@EITIorg⁩ conference. Honoured to meet ⁦@SMane_Officiel⁩ in the hotel. Couldn’t resist asking him about coming to #NUFC next season, His enigmatic reply- “Never say never…”! Any chance ⁦⁦@lee_ryder⁩ ? pic.twitter.com/5mOIhg7a4z