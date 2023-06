A Real Madrid támadója, Rodrygo is megszólalt Mbappé esetleges érkezésével kapcsolatban. Csakúgy, mint Camavinga, ő sem bánná, ha a francia sztárral kéne megosztania az öltözőt.



A brazil támadót arról kérdezték, hogy 1-től 10-es skálán mennyire izgatott attól, hogy a Real Madrid szerződtetheti Mbappét.

„Számomra 10, egyértelműen! Ő egy jelenség, a világ egyik legjobb játékosa, nekünk pedig szükségünk van az ő posztján egy játékosra.”

„Nagyon izgatott lennék, ha jönne, de jelenleg szerződése van Párizsban, ezt pedig egyelőre tisztelnünk kell.”

Következő válaszával ugyanakkor kissé ellentmondott magának, már ami a játékos érkezésének időpontját illeti.

„Mikor jöjjön? Minél előbb, annál jobb! De ha idén nem tud jönni, vannak más játékosok is. Ez Florentino és Ancelotti dolga, akik tudják, mi a legjobb a Real Madridnak.”

Rodrygo: “When do I want Mbappé to join? As soon as possible.” pic.twitter.com/lZXdo8PHeO