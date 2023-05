A 38 éves Cristiano Ronaldo novemberben bontott szerződést a Manchester Uniteddel, és januárban az Al Nassrhoz szerződött.

A portugál válogatott támadó jelenleg a világ legjobban fizetett játékosa. Ronaldo szezononként mintegy 200 millió eurót keres Szaúd-Arábiában. A Barcelona azon dolgozik, hogy visszaszerződtesse Lionel Messit. Rivaldo szeretné, ha Ronaldo is visszatérne a La Ligába.

Cristiano Ronaldo újra Real Madrid mezben? Ezt kívánja Rivaldo, aki az AS-nek beszélt a portugál sztárról.

„Megértem, hogy a szerződés, amit aláírt, visszavonhatatlan, de Szaúd-Arábia egy zárt ország, és nem olyan könnyű ott futballozni, mint gondolnád. Ezért vannak olyan pillanatai, amikor csalódott, sőt, még néha biztosan el is gondolkodik a jövőn. Nagyszerű lenne neki és a futballnak is, ha visszatérne a Real Madridhoz, hogy ott fejezze be a pályafutását. Természetesen a szurkolóknak meg kell érteniük, hogy nem várhatják el tőle ugyanazt, mint 25 vagy 26 évesen, de még mindig segíthet a klubnak, hogy több trófeát nyerjen.”

