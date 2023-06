A Tottenham csatára, a brazil válogatott Richarlison nemrég kifejezte arra irányuló vágyát, hogy egy napon magára húzza a Real Madrid mezét, írja a Sky.



„Természetesen minden játékos szeretné egy napon felvenni a Real Madrid mezét. Ez a világ legnagyobb klubja.”

„De jelenleg élő szerződésem van, nekik pedig még bizonyítanom kell, hogy miért fizettek értem ekkora összeget. Rossz szezonom volt a Tottenhammel, részben az elszenvedett sérülésem miatt.”

"Mindenki tudja, hogy dolgoztam az Evertonnál Carlo Ancelotti kezei alatt. Sokat beszélgettünk, nagyon jó barátok lettünk, ez egy olyan kapocs, ami örökké tart.”



„A minap felhívtam Carlót, épp együtt voltunk Viniciussal és Militaoval.”

Richarlison: “Real Madrid links? Of course, every player wants to wear the shirt of Real Madrid, it's the biggest club in the world. But I have a club, a contract, I have to prove why it they bought me for a high price. But any player dreams of playing for Real Madrid." pic.twitter.com/wNk6SuCRlU