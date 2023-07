Zajlik az élet a londoni klubnál a tulajdonosváltás óta. Hiába a drága és nagyszámú igazolás, az együttes mindössze a 12. helyet szerezte meg. A nyáron alaposan átalakult keret és a szakmai stáb is, Frank Lampardot Mauricio Pochettino váltotta a kispadon, eladták Mountot és Havertzet, elbúcsúztak többek között Kantétól és Azpilicuetától.



Ezzel idén már 254 millió euróhoz jutottak, ami a mindenkori ranglistán a 3. helyet jelenti.



A második helyen az Atletico Madrid áll, 2019/20-ban összesen 316 millió euró ütötte a markukat, ekkor értékesítették Griezmannt (Barcelona), Lucas Hernandezt (Bayern München) és Rodrit (Manchester City) is.



A listavezető az AS Monaco, 2018/19-ben eladták többek között Mbappét (előtte kölcsönben volt Párizsban), Lemart (Atletico) és Fabinhot (Liverpool), összesen mintegy 365 millió euróért.









Íme a 10-es lista:

10. Juventus 2016/17, 167 millió euró

9. AS Monaco 2015/16, 175 millió euró

8. AS Monaco 2017/18, 178 millió euró

7. Borussia Dortmund 2017/18, 197 millió euró

6. Juventus 2019/20, 202 millió euró

5. Ajax 2022/23, 217 millió euró

4. FC Barcelona 2017/18, 226 millió euró

3. Chelsea 2023/24, 254 millió euró

2. Atletico Madrid 2019/20, 316 millió euró

1. AS Monaco 2018/19, 365 millió euró



