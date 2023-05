Noha szívesen maradna jelenlegi klubjánál, nyáron lejár a szerződése, és jelenleg nincs hír a hosszabbításról – arról ellenben igen, hogy Marco Asensiot több csapat is örömmel a soraiban tudná.

A legújabb udvarló az Aston Villa lehet, a The Athletic szerint a csapat menedzsere, Unai Emery a támadószekció megerősítésére nézte ki a spanyol szélsőt.

Aston Villa want to sign Real Madrid forward Marco Asensio and will offer a lucrative alternative to extending his time in Spain.#AVFC | #RMCF



