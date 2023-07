Tovább zajlik az újabb nagy átalakítás a Chelsea csapatánál. A kissé „túlzásba vitt” téli erősítéshullám után a tulajdonosi kör és Pochettino fő célja, hogy optimalizálják a keretet és lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy beférjenek a pénzügyi fair play szabályai alá.



Ennek érdekében a klub több játékosát, köztük Kovacic-ot és Mason Mountot is értékesítette korábban, illetve számos játékost ingyenesen elengedtek a csapattól.

Van azonban még pár ügy, ami megoldásra vár, az edző pedig azt szeretné, ha ezeknek a végére pont kerülne a napokban.

Romelu Lukaku, Hakim Ziyech és Pierre-Emerick Aubameyang mind a távozás szélén állnak, Callum Hudson-Odoi pedig szintén létszámfelettinek számít a Chelsea-nél.

Lukaku átigazolása az Interhez megbukott, így a játékos új klubot keres. Hakim Ziyech nemrég megbukott az orvosin az Al Nassr-nél, őt azonban a Fener órákon belül elviheti.

Aubameyangért a szaúdiak érdeklődnek, Hudson-Odoi ügye pedig még a levegőben lóg, talán az ő helyzete a legbizonytalanabb.

