Ha valóban létrejönne, kétségtelenül ez lenne a nyár legeslegnagyobb meglepetése!

A Real Madrid hitelesnek mondható források szerint arra készül, hogy tegyen egy utolsó próbálkozást a PSG csatárának, Kylian Mbappénak a leigazolására.

A párizsiak számára az volt a fő cél a nyárra, hogy a csatárt eladják, azonban releváns ajánlatot nem kaptak érte, így Mbappé elkezdett ismét a csapattal edzeni, és a meccskeretbe is bekerült.

A fő vevőjelölt kétségtelenül a Real Madrid lenne, viszont Ancelotti egészen eddig elhatárolódott attól, hogy ilyen jellegű nyomásgyakorlásnak eleget téve hozzanak meg egy ilyen fontos és drága döntést.

Vinicius sérülése ugyanakkor mindent felboríthat. A brazil sztár 6 hétre kiesett, így a madridiak komoly hiányban lehetnek támadóposzton. Habár a vezetőedző kizárta az újabb játékos érkezését, a PSG 50 millió eurót csökkentett Mbappé árán, ez pedig kísértésbe hozhatja őket.

A Vozpopuli információi szerint a királyi gárda tehet egy utolsó nagy rohamot és húzhatnak egy váratlant azzal, hogy elrabolják Párizsból Mbappét.

„Florentino Perez le fogja igazolni Kylian Mbappét. A katariak csökkentették az árát 50 millióval. Akár már belül hivatalossá válhat, de még pár részlet pontosításra vár.”

Kylian Mbappé to Real Madrid could even be announced this afternoon.



— @voz_populi pic.twitter.com/Uj1CE77wan