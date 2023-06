A Relevo számolt be arról az érdekes pletykáról, hogy Jude Bellingham egy olyan mezszámot szeretne magáénak tudni a Real Madridnál, ami nagy jelentőséggel bír számára.



Ez a szám a 22-es, amit már a Dortmundnál is viselt, illetve korábban a Birmingham-nél is. Jelentése, hogy a középpályán minden poszton képes játszani: négyesként, nyolcasként és tízesként is. A három szám összege pedig kiadja a 22-őt.

Ezzel csak egy probléma lehet, mégpedig, hogy ez a szám jelenleg Antonio Rüdigeré a madridiaknál. Kérdés, hogy ha szépen kéri az angol, hajlandó lesz-e a védő megválni ettől a kedvéért.

Jude Bellingham wishes to continue wearing the number 22. @diarioas pic.twitter.com/IirEBSl0pP — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 9, 2023

A lap szerint a másik lehetőség Bellingham számára az 5-ös mez, amely bálványa, Zinedine Zidane mezszáma volt. Ez is foglalt azonban, Jesus Vallejo viseli.

Fotó: Markus Gilliar - GES Sportfoto/Getty Images