Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 16-án:



08:24 - Edin Dzeko Szalai Attila csapattársa lehet, a Feberbache ugyanis közel van ahhoz, hogy leigazolja a rutinos csatárt ingyen. Ugyanitt Vincenzo Montella lehet az új vezetőedző, a törökök tehát nem tétlenkednek.

Fenerbahçe are advancing in negotiations to sign Edin Dzeko as free agents. Talks are progressing well, he's the main target and key details are being discussed. #Fenerbahçe



Fenerbahçe are also close to appointing Vincenzo Montella as new head coach. pic.twitter.com/KzupRwq4Ue