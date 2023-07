Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 7-én:

17:19 - Roberto Soldado szerződése lejártával elköszönt a Levante szurkolóitól. Visszavonulhat a 38 éves támadó?

Soldado (@R9Soldado) concluye su período como levantinista



Muchas gracias y suerte en tu nueva etapa, Soldado!



ℹ️ https://t.co/HpqWQqm8JG pic.twitter.com/NRLcxc7Imd — Levante UD (@LevanteUD) July 7, 2023

17:11 - Sofyan Amrabatért érdeklődik az arab Al-Ahli is. A játékos testvérével már több egyeztetési körön túl vannak, de a játékos legszívesebben maradna Európában.

EXCL : #SerieA |



Al-Ahli SC are insisting in the last few days to sign Sofyan Amrabat from Fiorentina.



Several meeting took place with his brother, Nordin Amarabt, who is involved in the deal.



Sofyan Amrabat's priority remains Europe.



W @HanifBerkane… pic.twitter.com/UnphNto4L4 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 7, 2023

17:09 - A Manchester United pozitív egyeztetéseken van túl az Atalantával Rasmus Hojlund átigazolása kapcsán. A támadó már kifejezte csatlakozási vágyát az angoloknak, állítja a Sky.

16:20 - William Saliba hosszabbított az Arsenallal, 2027 nyaráig írt alá. Hivatalos, bejelentve. A játékos új mezszáma a 2-es lesz.

William Saliba Arsenal pic.twitter.com/0k8yNGco8A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023

14:17 - Igazolásai egy részét már bemutatta a PSG, de azért vannak páran, akik még váratnak magukra.

Three signings announced and more to follow for Paris Saint-Germain…



Manuel Ugarte

Marco Asensio

Milan Škriniar

Lucas Hernández

Kang-in Lee

Cher Ndour pic.twitter.com/zuWmXkyC3n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023

14:02 - Gabriel Jesus egy évvel ezelőtt legalább annyira távozni akart Manchesterből, mint amennyire az idei év végén a bajnoki címet. Nos, legalább az egyik sikerült neki, a motivációiról itt esik szó.









13:59 - Romelu Lukaku szeretne ismét az Inter játékosa lenni, utóbbinak is hasonlóak az ambíciói a belga kapcsán. Bővebben erről ebben a cikkben írtunk:









13:53 - Megható pillanatok Portugáliából: így köszöntötték Angel Di Mariát a Benficánál.





13:49 - Bemutatták a Juventus sportigazgatóját, Cristiano Giuntolit, aki Nápolyból érkezik az Öreg Hölgy szolgálataiba.

Official, confirmed. Juventus have new director — it’s Cristiano Giuntoli who’s leaving Napoli after winning Serie A title in order to join Juve.



Deal signed today, agreed since last week. pic.twitter.com/oAwKTGUdnw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023

13:30 - Manuel Ugarte hivatalosan is a PSG futballistája. Az ő üzletét még nyáron nyélbe ütötték, 60 millió euró a végösszeg, és a Chelseat sikerült legyőzni az uruguayi kegyeiért folytatott versenyfutásban.

Manuel Ugarte officially becomes a new PSG player on €60m deal. https://t.co/yRmC45sOQh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023

13:15 - Közelebb jár a Milan és a Chelsea a megegyezéshez Christian Pulisic ügyében, mint korábban bármikor. Az utolsó simításokat végzik a megállapodáson.

AC Milan and Chelsea, in direct contact now to close Christian Pulisic deal on a permanent move. #ACMilan



Deal closer than ever and imminent, now checking on final details. https://t.co/ZqMjI1DctO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023





12:12 - Bemutatták Arda Gülert Madridban, a "török Messi" a 24-es mezszámban játszik majd.

Arda Güler, unveiled as new Real Madrid number 24 today. pic.twitter.com/OEHzM5wywc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023





11:45 - Meglepő helyről, Japánból igazolna tartalék hálóőrt a Manchester United, a 2002-ben született Zion Suzuki személyében. Hivatalos ajánlat egyelőre még nincs, de prioritás továbbra is André Onana, akiért legalább 55 millió eurós ajánlatot várnak az Inter vezetői.

Manchester United have Japanese 2002 born GK Zion Suzuki (Urawa Reds) on their radar. #MUFC



He’s one of the option as new backup GK. Nothing done — but Man Utd informed.



Priority remains to get André Onana deal done. Talks ongoing with Inter. €55m bid needed to seal it ???????? pic.twitter.com/My17Nh4CT8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023

11:30 - Mitchel Bakker érkezését hivatalosan is bejelentette az Atalanta. A 10+1 millió euró fejében érkező 23 éves védő ügynöke úgy fogalmazott, hogy nem volt egyszerű tető alá hozni az üzletet, de bíznak benne, hogy a holland Olaszországban is kitűnően teljesít majd.

Official, confirmed. Mitchel Bakker joins Atalanta on €10m deal plus €1m add ons from Bayer Leverkusen



“This wasn’t an easy deal, we’re very happy as he can do excellent things in Italy”, his agent Vincenzo Raiola said. pic.twitter.com/MCaJEcEwT4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023

11:20 - Ayoze Perez után újabb Angliában futballozó úriemberrel erősítené sorait a Real Betis, egész pontosan a Wolverhampton szélsőjét, Daniel Podencet nézték ki. Spanyol lapértesülések szerint a két fél már fel is vette egymással a kapcsolatot.

10:55 - Miközben a klubok ügyes-bajaikat intézik, az angolok legendái egymással hadakoznak. Miért érdekes ez egy átigazolási körképben? Mert épp a szaúdi igazolások adják vitájuk alapját.

10:41 - Kim Min-jae túl van a főbb részén az orvosi teszteknek, a dél-koreai védő oldaláról minden adott az átigazoláshoz. A következő lépcsőfok, hogy a Bayern München kifizesse az 50 millió eurós kivásárlási záradékot a Napolinak.

Kim Min-jae has completed main part of medical tests as Bayern player — deal completed on player side.



Next step: €50m release clause to be triggered then it will be official. pic.twitter.com/fORp65n03d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023

09:33 - Továbbra sem érkezett hivatalos ajánlat a Southampton védekező középpályán bevehethető ifjú tehetségéért, Romeo Laviáért. Őt a Liverpool és az Arsenal is szeretné a soraiban tudni, 40 millió fontot kérnek érte a szentek.

09:20 - A Daily Mail arról ír, hogy az Arsenal vezeti a Moussa Diaby-ért folytatott versenyfutást, akiért a Newcastle és a Manchester United is bejelentkezhet. A 65 millió fontos árcédulával ellátott francia szélső esetében az sem elképzelhetetlen, hogy korábbi klubjában, a Paris Saint-Germain-ben kössön ki.

09:14 - Edmond Tapsoba tovább is a Tottenham egyik legfőbb célpontja középső védő posztra. A másik van de Ven, így meglehet, végül még választhatnak is közülük.

Edmond Tapsoba remains in Tottenham list as talks are still ongoing. He's always been top target as new CB. #THFC



Spurs are now working on both van de Ven & Tapsoba deals; up to the club to decide who they want to sign, also based on financial package. pic.twitter.com/ZAD3qbXOze — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023

08:55 - William Saliba hosszabbításának bejelentése csak idő kérdése, akit több klub is megkeresett, de ő maradni akart az Arsenalnál mindenképp. A kontraktus négy évre szólhat, kivásárlási záradék nincs benne.

Arsenal will announce William Saliba's new contract later today. Saliba signed yesterday, as revealed 24h ago; just time for official statement. #AFC



Saliba was approached by several clubs but he only wanted to stay. pic.twitter.com/XPC3WVYzpj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023

08:33 - Daley Blind a rövid németországi kalandot követően a Girona futballistájaként folytathatja. Az orvosira a következő órákban sor kerülhet, a holland védő ingyen érkezik.

Daley Blind will undergo medical tests as new Girona player in the next hours. Deal agreed as free agent, it's done and almost sealed. #transfers



Blind left Bayern as contract was not extended. pic.twitter.com/XbWqM0vdtl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023

08:14 - Az AC MIlan és a Chelsea képviselői egy reményeik szerint utolsó találkozót ejtenek meg a mai napon, hogy Christian Pulisic átigazolásában megegyezzenek egymással. A Rossoneri oldaláról magabiztosak, míg az amerikai szélső személyesen kérte a kékeket, hogy engedjék el.

AC Milan and Chelsea will have final direct contact on Friday to get Pulisic deal done. #ACMilan



Milan, confident to have green light in 24/48h.



Pulisic personally asked Chelsea to go and try new experience after multiple negotiations collapsed for his exit in 2022. pic.twitter.com/lPRhOiW3Zo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023

07:59 - Az Inter felvette a kapcsolatot a Bayern Münchennel Yan Sommer kapcsán, akit már januárban is le akartak igazolni. Abban az esetben, ha Andre Onana távozik a Manchester Unitedhez, őt és Anatolij Trubint is leigazolhatják az olaszok.

Understand Inter have opened talks to sign Yann Sommer from Bayern. #Inter



ℹ️ He’s on top of list alongside Anatolij Trubin, club now considering to invest on both if André Onana joins Man United.



Sommer was already on Inter list last January. He wants the move. pic.twitter.com/xijrMYielS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023

03:33 - A Manchester United még mindig azon dolgozik, hogy megállapodjon az Atalantával Rasmus Hojlund vételárában, de mint az Onana transzfernél, itt is távolabb állnak az ehhez szükséges összegtől a felek egymástól. A vörös ördögök ettől függetlenül úgy gondolták és gondolják, hogy mindkét futballista náluk akarja folytatni, írja a Sky Sports riportere, Dharmesh Sheth.



00:00 - Az Arsenal péntekre várja orvosira Declan Rice-t, aki klubrekordot jelentő összegért érkezik a klubhoz. 24 órán belül az összes szükséges dokumentumot is aláírhatják a West Ham és az Arsenal képviselői egymással.

Borítókép: Sport365