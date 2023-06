Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 30-án:



13:05 - Milan Skriniar elhagyja az Intert, a szlovák védő nem sokáig lesz klubnélküli, csatlakozik a PSG együtteséhez.



12:40 - Dominik Livakovic klubváltás előtt áll. A Dinamo Zágráb tízmillió eurót kér a kapusért, a Villarreal hetet ajánlott.

12:32 - Marco Tilio személyében ausztrál válogatott támadót vett Melbourne-ből a Celtic, öt évre írt alá.



12:10 - Cucurella az Atletico Madrid játékosa lehet, a Chelsea ugyanis felajánlotta spanyol labdarúgóját Simeone csapatának. A balhátvédért 65 millió eurót fizettek tavaly a londoniak



12:00 - Szoboszlai Dominik Liverpoolba szerződésének ügyében már a végső simításoknál tartanak a tárgyalások.

Negotiations between Liverpool and RB Leipzig for Dominik Szoboszlai are very advanced and progressing to the final stages. ????????⌛️ #LFC



Key points being clarified on the price between the two clubs. No issues on player side.



