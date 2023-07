Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 21-én:

13:50 - Cedric Bakambu a Galatasaray labdarúgója lehet már ma délután, 2026-ig írhat alá.

Cédric Bakambu will land in Istanbul this afternoon to sign as new Galatasaray player.



Deal worth €900k fee, €1.3m salary to the player and contract valid until June 2026. pic.twitter.com/uFlubDWcrQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

13:33 - Marco Silvát akarják Szaúd-Arábiába csábítani edzőként az Al Ahli élére, két évre 40 millió eurós fizetés fejében. A menedzser, aki jelenleg a Fulhamet irányítja, leül beszélgetni a klub vezetőségével.

Al Ahli have improved their bid to Marco Silva after initial rejection — it’s now up to €40m two year deal.



Understand Marco Silva will speak to Fulham owner to discuss and then make final decision. pic.twitter.com/HO3yZAdKGu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

13:11 - Postecoglu nem akarja túlhúzni a Harry Kane féle ügyet, mert az senkinek nem lenne jó, ugyanakkor határidőt sem szabni, mert az szintén nem használna. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy az angol támadó nem kötelezte el magát egyértelműen jelenlegi klubja mellett.

Postecoglou: “Harry Kane deal? I can’t be relaxed… for everyone concerned, we don’t want to be doing it for too long. I don’t think that is good for anyone”. #THFC



“But I don't want to put a deadline on it, because that adds even more pressure”, quotes via @AlasdairGold. pic.twitter.com/HyTnndOYo5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

13:00 - Edinson Cavani nem utazik a Valenciával az előszezoni túrára, helyette távozhat a denevérektől.

Edinson Cavani will not travel for the pre season tour with Valencia as he’s out of the project.



Cavani is negotiating termination of the contract, waiting for new chapter. pic.twitter.com/oDhjJh4i65 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

12:44 - Noah Okafor 13-14 millió euróért igazolhat a Milanhoz, hosszútávú szerződést köt majd, és Stefano Pioli már 2022-ben is meg akarta szerezni, végleg akkor győzte meg, amikor a két csapat találkozott egymással a Bajnokok Ligájában. Az orvosira szombaton kerülhet sor.

Noah Okafor AC Milan



Fee around €13/14m to Salzburg.

Long term deal agreed with player.

Pioli asked for him already in 2022.

Excellent feeling after Milan-Salzburg games in UCL.

Medical tests booked on Saturday as Okafor travel is scheduled.



Here we go. pic.twitter.com/uQU5bibFed — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

12:37 - Emre Can hosszabbíthat a Dortmunddal, további három évvel, Terzic edző mindenképp szerette volna, hogy ez így történjen.

Emre Can will sign new deal at Borussia Dortmund. Agreement reached and deal being finalised. #BVB



Expectation is for three year contract, Terzic was crucial as he asked to keep Emre.



It could be signed soon, as @berger_pj has reported. pic.twitter.com/K330XGE9b7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

12:15 - Az FC Porto megegyezett a Barcelonával Nico Gonzalez áráról, ám a katalánok egy visszavásárlási záradékot is szeretnének a szerződésbe - kérdés, a portugáloknak ez a portugáloknak mennyire szimpatikus.

FC Porto have reached an agreement with Barcelona for Nico González.



Deal was already at advanced stages on Tuesday and now agreed.



Barça want buy back option to be also included in the deal. https://t.co/sAbtsro5oR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

12:05 - Kicsit részletesebb Sadio Mané ügyéről itt írtunk. A szenegáli valahogy nem így tervezte ezt a bajor kalandot.





11:44 - Az AC Milan közel jár ahhoz, hogy leigazolja Noah Okafort a Salzburgból. Ha minden a tervek szerint megy, akkor szombaton már az orvosira is sor kerülhet, és ahogy az idei nyáron az már tendenciává vált, az olaszokkal már megyegezett a labdarúgó. Fabrizio Romano pedig már kilátásba helyezett egy Here We Goo-t.

Excl: AC Milan are closing in on deal with Salzburg to sign Noah Okafor! #ACMilan



Understand medical tests have been booked on Saturday, tomorrow — if all goes to plan.



The player has already agreed terms as he was in Pioli’s list — as revealed here.



Here we go soon. pic.twitter.com/GQAtwQVG1I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

10:55 - Ha Hojlund távozik Atalantából, El Bilal Touré érkezhet a helyére, aki az Almeria csatára.

El Bilal Touré, Atalanta’s top target this summer in case Højlund leaves.



He’s top of the list, as called in June. https://t.co/axoi46dkrH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

10:24 - Armando Broja meg akar harcolni a helyéért a Chelsea-nél annak ellenére is, hogy a West Ham élénken érdeklődik iránta, írja a Daily Express.

09:53 - Sadio Mané is távozhat Szaúd Arábiába, annak ellenére, hogy maradni akart a Bayern Münchennél. Az Al-Nassr a legfőbb kérő, és a szenegáli szélső komolyan megfontolja a lehetőséget.

Sadio Mané has accepted to negotiate terms of his move to Saudi league — Al Nassr, working to get it done



Mané wanted to stay but Bayern are pushing to find a solution & part ways.



Sadio now seriously considering Saudi, he will negotiate contract terms with Al Nassr. pic.twitter.com/eCrgZ2OSIv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

09:33 - Waldemar Antont szeretné a Villareal, viszont igyekezniük kell, mert a Stuttgart középső védőjére a Fenernek és a Galatának is fáj a foga.

Stuttgart centre back Waldemar Anton, one to follow as Villarreal met his agents to be informed. ????????



Fenerbahçe and also Galatasaray show interest — as he’s able to play under turkish status. pic.twitter.com/nmAmsTlCEX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

09:17 - A Brighton és Fiorentina újra asztalhoz ül egymással, hogy megegyezzen Igor átigazolásáról. A lilák futballistájával a személyes feltételekről már sikerült megállapodni, ha tető alá hozzák az üzletet, akkor 2027-ig szólhat.

Brighton and Fiorentina will have new round of talks in the next hours to discuss Igor deal. It's now definitely getting closer. #BHAFC



Personal terms agreed until June 2027 earlier this week; deal depends on the clubs now. pic.twitter.com/qXZw4XPv3v — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

08:55 - Philip Billing iránt az Atalanta és a West Ham United is érdeklődik. A dán középpályásnak jövőre jár le a szerződése, és akár már ebben a transzferablakban is válthat.

Philip Billing, attracting interest as Atalanta and also West Ham have asked for informations about Danish midfielder.



Billing, out of contract in 2024 at Bournemouth and one to watch this summer. pic.twitter.com/VyJkhncIRL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

08:15 - Ivan Fresneda sok klub radarján ott szerepel, de a Kerkez Milost is foglalkoztató Bournemouth tervei között nincs ott az ajánlat tétel.

Understand Bournemouth are currently not in talks to sign Ivan Fresneda despite recent links. Several clubs want Fresneda but #AFCB not working on it. pic.twitter.com/FlupWW5t1g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023



08:11 - Riyad Mahrez sikeresen túl van az orvosin Szaúd-Arábiában, így aláírhat az Al Ahlihoz, ahol Édou Mendy, Roberto Firmino csapattársa lehet, de a zöldek nagy erőkkel dolgoznak Allan Saint-Maximin megszerzésén is.

Riyad Mahrez has completed medical tests as new Al Ahli player.



On his way to Saudi soon — he will play with Édou Mendy, Roberto Firmino and waiting for Allan Saint-Maximin. pic.twitter.com/TQH07aOHxA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023



07:59 - Sofian Amarabatról a Fiorentina vezérigazgatója azt mondta, hogy nem kaptak megkeresést, és a személyes tanácsa az volt a marokkói számára, hogy koncentráljon a lilákra. A Manchester United a már említett Hojlundra összpontosít, újabb középpályás szerződtetésére Mount után csak később tud koncentrálni, de Amrabat ott a listájukon.

Fiorentina CEO Barone on reports of bid from Manchester United for Amrabat: “We have not received any proposal for Sofyan. I told him to stay focused on our club”. #MUFC



Man United, focused on Højlund deal as new midfielder will be discussed later. Amrabat, in the list. pic.twitter.com/SsqfdoQsqe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023

07:51 - Az Aston Villa előkészíti a dokumentumokat és a szerződést Moussa Diaby-nak, hogy már pénteken alá tudjon írni hozzájuk, szeretnék a lehető leghamarabb lezárni az ügyet. A végső átigazolási összeg 50 millió euró + 10 millió bónuszok formájában.

07:44 - Az Atalanta menedzsere, Gasperini nem tudja, hogy Hojlund megy-e, vagy marad, de ha előbbi, akkor bízik benne, legalább 80 millió eurót kaphatnak érte. Véleménye szerint a norvék egyik, ha nem legnagyobb tehetség a csatárok között Európában.

Atalanta manager Gasperini on Man Utd and Højlund: “I don’t know whether he’ll stay or leave — but I hope the club will value Højlund around €80, 90 or 100m fee”. ????????



“Rasmus is one of the best — if not the best — emerging talent in Europe as a striker”, he told Sky. pic.twitter.com/6dEVFePGgp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023

00:07 - A Barcelona gazdaságilag megvalósíthatatlannak látja Joao Félix átigazolását, így hiába akar a játékos jönni, nem valósul meg a transzfer. Egyes hírek szerint a La Liga is megerősítette, hogy a katalánok nem tudnák regisztrálni a támadót.

