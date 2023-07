Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 14-én:

16:59 - Arturo Vidal a Flamengót az Athletico Paranaensére cserélte, mivel korábbi klubjában az edző nem számított rá. A chilei játékpercekért érkezett a brazil bajnokság 11. helyezettjéhez.

16:48 - A Sky Italia szerint a West Ham továbbra is a Juventus középpályását, Denis Zakariát hajtja. A hírek szerint az angolok 13 millió eurós ajánlatát elutasították az olaszok, akik 20 milliót szeretnének a svájciért.

16:45 - A 2002-es születésű olasz tehetség, Ibrahima Bamba is a katariakat választotta, 9+5 millióért írt alá az Al Duhail-hoz.

16:21 - Jurrien Timbert hivatalosan is bejelentette az Arsenal. 40+5 milliót fizetnek érte.

16:14 - Hivatalos: A Red Bull Leipzig bejelentette Lios Openda leigazolását. A vételár 40 millió fölé is emelkedhet, ezzel pedig ő lett a német klub rekordigazolása.

16:11 - A Fenerbahce komolyan érdeklődik a PSG kapusa, Keylor Navas iránt. A párizsiak szívesen megválnának tőle, de a törököknél Livakovic is a kalapban.

15:40 - A Manchester City fő célpontja Walker pótlására nem más, mint Pavard a Bayernből. A két játékos így gyakorlatilag helyet cserélhet, már csak az anyagiakon múlik minden.

15:31 - A Chelsea marad az egyetlen versenyző Moisés Caicedo kegyeiért. A játékos és a klub már megegyeztek a személyes feltételekről, most a klubokon a sor.

14:59 - Kyle Walker döntött, a Bayernhez akar igazolni. Most a klubokon a sor, hogy megegyezzenek, de egyelőre vannak még kérdéses pontok.

14:43 - Jesus Vallejo elhagyja a Real Madridot, számolt be Fabrizio Romano. A királyi gárda és a Granada megegyezett egy egyéves kölcsönről.

10:44 - Az Aston Villa azt tervezi, hogy a napokban ismét ajánlatot tesz Moussa Diabyért. A Bayer Leverkusennel még folynak a tárgyalások. A 35 millió eurósplusz plusz járulékok ajánlatot elutasította a Leverkusen, de a tárgyalások folytatódnak. Diaby, nyitott a váltásra.

10:21 - Az AC Milan beszállt a Danjuma megszerzéséért folyó versenybe. A Feyenoord és az Everton is tárgyalásban van a játékossal. .Nagy napok ezek Danjuma számára, hamarosan döntenie kell.

09:49 - Nuno Espirito Santo szorgalmazza, hogy Fabinho az Al Ittihadhoz igazoljon. Fabinho képviselőit megkeresték, tárgyalások zajlottak a fizetésről és a szerződésről. A hírek ellenére még semmi sem történt, a Liverpool egyelőre nem kapott hivatalos ajánlatot.

09:18 - Arteta: "Balogun? Ő jelenleg itt marad velünk, és majd meglátjuk, mi történik". "Átigazolási tervek? Még sok mindent kell csinálni. Nagyon ébernek kell lennünk".

09:09 - Renan Lodi ma száll le Marseille-ben, hogy aláírja a szerződést, átesik az orvosi vizsgálatokon és bemutatkozik az OM új játékosaként. Lodi 2028 júniusáig írja alá a szerződést. Az Atlético Madrid 13 millió eurót kap.

08:09 - A Juventus szeretné, ha Leonardo Bonucci távozna. Az új igazgató, Giuntoli üzenete egyértelmű volt Bonucci felé a csütörtöki találkozón. Az OM a legutóbbi hírek ellenére nem érdeklődik. Bonucci, McKennie, Zakaria, Arthur Melo eladható.

08:00 - Fred, kész elhagyni a Manchester Unitedet, mivel a héten megérkezett az első hivatalos ajánlat a Galatasaraytól. A Galatasaray az Angelino és Icardi üzlet után Fredet is szeretné - a nyitó ajánlatot már elküldték a Manchester Unitednek. A klub elutasította az ajánlatot, mivel a fix összeg jóval a brazilért kért ár alatt volt. A Galatasaray továbbra is érdeklődik, de szaúdi klubok, a Fulham és több PL-klub is szívesen szerződtetné Fredet. A tárgyalások és a döntések ideje a következő napokban/hetekben lesz, de Fred távozni fog a klubtól, a terv világos.

00:03 - A BBC Sports szerint Willian a megegyezés kapujában van a Nottingham Foresttel. A játékos korábbi klubját, a Fulhamet és szaúdi érdeklődőket is kikosarazna miattuk.

