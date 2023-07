Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 21-én:

08:15 - Ivan Fresneda sok klub radarján ott szerepel, de a Kerkez Milost is foglalkoztató Bournemouth tervei között nincs ott az ajánlat tétel.

Understand Bournemouth are currently not in talks to sign Ivan Fresneda despite recent links. Several clubs want Fresneda but #AFCB not working on it. pic.twitter.com/FlupWW5t1g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023



08:11 - Riyad Mahrez sikeresen túl van az orvosin Szaúd-Arábiában, így aláírhat az Al Ahlihoz, ahol Édou Mendy, Roberto Firmino csapattársa lehet, de a zöldek nagy erőkkel dolgoznak Allan Saint-Maximin megszerzésén is.

Riyad Mahrez has completed medical tests as new Al Ahli player.



On his way to Saudi soon — he will play with Édou Mendy, Roberto Firmino and waiting for Allan Saint-Maximin. pic.twitter.com/TQH07aOHxA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023



07:59 - Sofian Amarabatról a Fiorentina vezérigazgatója azt mondta, hogy nem kaptak megkeresést, és a személyes tanácsa az volt a marokkói számára, hogy koncentráljon a lilákra. A Manchester United a már említett Hojlundra összpontosít, újabb középpályás szerződtetésére Mount után csak később tud koncentrálni, de Amrabat ott a listájukon.

Fiorentina CEO Barone on reports of bid from Manchester United for Amrabat: “We have not received any proposal for Sofyan. I told him to stay focused on our club”. #MUFC



Man United, focused on Højlund deal as new midfielder will be discussed later. Amrabat, in the list. pic.twitter.com/SsqfdoQsqe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023

07:51 - Az Aston Villa előkészíti a dokumentumokat és a szerződést Moussa Diaby-nak, hogy már pénteken alá tudjon írni hozzájuk, szeretnék a lehető leghamarabb lezárni az ügyet. A végső átigazolási összeg 50 millió euró + 10 millió bónuszok formájában.

07:44 - Az Atalanta menedzsere, Gasperini nem tudja, hogy Hojlund megy-e, vagy marad, de ha előbbi, akkor bízik benne, legalább 80 millió eurót kaphatnak érte. Véleménye szerint a norvék egyik, ha nem legnagyobb tehetség a csatárok között Európában.

Atalanta manager Gasperini on Man Utd and Højlund: “I don’t know whether he’ll stay or leave — but I hope the club will value Højlund around €80, 90 or 100m fee”. ????????



“Rasmus is one of the best — if not the best — emerging talent in Europe as a striker”, he told Sky. pic.twitter.com/6dEVFePGgp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023

00:07 - A Barcelona gazdaságilag megvalósíthatatlannak látja Joao Félix átigazolását, így hiába akar a játékos jönni, nem valósul meg a transzfer. Egyes hírek szerint a La Liga is megerősítette, hogy a katalánok nem tudnák regisztrálni a támadót.

Borítókép: Sport365