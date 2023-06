Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 16-án:

12:00 - A déli harangszó mellé friss Mateo Kovacic hír is dukál: a Manchester city és a Chelsea közvetlen kapcsolatban áll egymással. Valószínűleg megegyeznek majd a felek, de erről jelen pillanatban még korai lenne beszámolni. A horvát középpályás már tíz napja megállapodott a személyes feltételekről a friss BL győztessel, és mindenki ugyanazt akarja: lezárni sikeresen az üzletet, amire nagyon rövid időt kell már csak várni - olvasható Fabrizo Romano tweetjében.

11:11 - Profi szerződést kötött a Bayern Münchennel a 2005-ös születésű Tarek Buchmann, három évre szól majd.

10:36 - jól haladnak a tárgyalások Josko Gvardiol és a Manchester City között, csakúgy, mint Mateo Kovacic esetében, viszont előbbit csak egy igazán magas összegért hajlandóak elengedni Lipcséből.





10:31 - Egymással civakodnak a Premier League klubok Andre Onana aláírásáért, a Chelsea-nek a Manchester United-el is meg kell küzdenie várhatóan a tárgyalóasztalnál, ha valóban akarják a Bajnokok Ligája döntős kapust, írja a The Guardian.



09:59 - Romeo Beckham marad a Brentfordnál kölcsönben. David fia az Inter Miamitól érkezett télen hat hónapra a B csapathoz, és Premier League kupát nyertek.



09:31 - Az utolsó simításait végzi a Real Madrid Joselu szerződtetésének. A személyes feltételekben már tíz napja megállapodtak a felek, míg a teljes megállapodás a következő hét elejére datálható.

08:49 - Davinson Sanchez úgy döntött, elhagyja a Tottenhamet, mert új tapasztalatokra akar szert tenni.

08:24 - Edin Dzeko Szalai Attila csapattársa lehet, a Feberbache ugyanis közel van ahhoz, hogy leigazolja a rutinos csatárt ingyen. Ugyanitt Vincenzo Montella lehet az új vezetőedző, a törökök tehát nem tétlenkednek.

07:34 - A Chelsea előrehaladott tárgyalásokat folytat Moises Caicedóval, a személyes feltételekről közel a megállapodás. A labdarúgó és a klub több, mint egy hónapja kapcsolatban állnak egymással, a kékek 80 millió fontot adnának a Brightonnak. De Zerbi állítólag elengedi a középpályást.



07:30 - Miközben Mbappé alapos fejfájást okozott a PSG vezetőinek, a klub legfontosabb emberei Julian Nagelsmannal tárgyalnak. Megegyezés még nincs, a legfontosabbakról még csak most egyeztetnek majd a felek.



07:25 - Jól haladnak a tárgyalások a Tottenham és a Juve között, Dejan Kulusevski 30 millió euró körüli összegért lehet végleg a Spurs futballistája.

07:17 - Nincs változás N'golo Kanté ügyében, rövidesen hivatalosan is bejelentheti őt az Al Ittihad.

07:02 - Az AC Milan továbbra is dolgozik a legutóbb Frankfurtban futabllozó, de nyáron szabad ügynökként elérhető Daichi Kamada megszerzésén. A japán a klubra vár, utóbbi a technikai részleteken dolgozik.

