Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 11-én, péteken:

16:24 - Az Inter nem tervez újabb ajánlatot tenni Balogunért, a Monaco viszont továbbra is szeretné megszerezni az Arsenal eladósorba került támadóját.



16:23 - Az Arsenal véglegesíti a David Rayáért tett ajánlatát. A Brentford kapusát 3 millió font ellenében vennék kölcsön, 27 millióért pedig véglegesítetik.



16:14 - Kane úton... Egyelőre a Stansted repülőtérre. Magyar idő szerint 15:50-kor szóltak neki, hogy a klubok mindenben megegyeztek, utazhat az orvosi vizsgálatra.

15:33 - Aster Postecoglou is elmondta, Kane nélkül kell boldogulniuk a jövőben. Ezzel a szakvezető újabb egyértelmű utalást tett arra, hogy hiába az időhúzás, a transzfer létre fog jönni és a támadó a Bayerné lesz.

Postecoglou: “It looks like Kane-Bayern is going to happen. So we move forward without Harry”. #THFC



“We’ve been planning for this for a while. A lot of our business up until now was with that in mind. It doesn’t change my plans dramatically”. pic.twitter.com/7yZLbCdo6L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

15:31 - Az Anderlecht hamarosan szerződteti Ludwig Augustinssont a Sevillától. Kölcsönbe érkezik a belgákhoz, egy évre.

Excl: Anderlecht are set to sign Ludwig Augustinsson as new fullback on loan from Sevilla until June 2024



Former Aston Villa player will travel soon for medical tests. pic.twitter.com/5mV9tPlE24 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

15:23 - A Manchester United elfogadta a West Ham ajánlatát Harry Maguire-ért, azonban addig nem akarnak megválni tőle, amíg nem látják, hogyan pótolnák a válogatott játékost.

Man United accepted £30m proposal from West Ham for Harry Maguire three days ago. #MUFC



Understand deal’s not done yet because Man United want to start talks and pick favorite candidate as replacement before letting Harry go. pic.twitter.com/2y4tBQ8Sny — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

15:15 - David Moyes beismerte, hogy kaptak ajánlatot a City-től Paquetáért, ez azonban messze áll a játékos általuk meghatározott értékétől.

David Moyes on Lucas Paquetá and Man City deal: “We've received an offer from Manchester City for Paquetá”.



“At the moment it's not anywhere near meeting our valuation”. pic.twitter.com/KQoUmzQeWM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

14:41 - Pochettino egyértelművé tette, hogy Kepának és Sáncheznek meg kell küzdenie a Chelsea kezdőkapus-tagságáért. Azt is elárulta, hogy jelenleg Kepa kicsit előrébb helyezkedik el, mint posztriválisa.

Pochettino on Kepa: “Sánchez and Kepa know they are going to fight for the n1 position. At the moment, Kepa is a little bit ahead”. #CFC



“With time, we will see if Robert is there and can challenge Kepa”. pic.twitter.com/EHbgqlDkRT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

14:30 - Az Ajax menedzsere megerősítette, hogy továbbra is számít Kudus játékára, hiába lehetett hallani a távozásáról.

Ajax manager Steijn: “I can confirm that Kudus can play tomorrow”.



“There are things happening around him but nothing concrete happened in the end. I'm very happy that he's with us tomorrow”.



Deal with Brighton still not progressing on player side at this stage. pic.twitter.com/Ng5kAfOZxs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

14:22 - Kalmár Zsolt klubot vált, és a Fehérvár játékosaként szerepel tovább.

14:03 - A PSG edzője Verrattiról és Neymarról nem volt hajlandó részleteket megosztani, de Dembélé kapcsán elárulta, hogy már csak nagyon kicsi hiányzik ahhoz, hogy a PSG játékosa legyen.

Luis Enrique on Ousmane Dembélé deal: “Ousmane is not a PSG player yet so he won’t be here tomorrow. There is just a little something missing…”.



“We can say that he’s 99% PSG player”. pic.twitter.com/c56f8ORPPj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

14:01 - Luis Enrique, a PSG edzője Mbappéról beszélt: elmondta, korábban is keveredett már hasonló szituációba a francia, és arra is találtak megoldást a felek, így bízik benne, hogy most is dűlőre jutnak majd.

Luis Enrique on Mbappé: “It was already a situation that had happened in the past… and a positive outcome had been found”.



“I hope for an agreement between the club and Kykian. It’s something that I would like very much”. pic.twitter.com/UH75LvEMr6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

13:47 - Thomas Tuchel is megszólalt Harry Kane érkezéséről, de a német mester egyelőre óvatos. Elmondta, amíg nem hivatalos a dolog, ő nem mondhat semmit.

Thomas Tuchel smiles on Harry Kane: “You probably know more than me on where he is and what he's doing!”.



“We're working on it, that's no secret — but as long as there's no decision, I can't say anything”. pic.twitter.com/Y1FBssrly3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

12:22 - Újabb fordulat! Moises Caicedo tájékoztatta a Liverpool képviselőit, hogy kizárólag a Chelsea-hez szeretne igazolni. Megtartja ígéretét a kékeknek. A Birghton egy, a Liverpooléval megegyező ajánlatot vár a Chelsea-től, hogy zöld utat adjanak.

EXCLUSIVE: Moisés Caicedo has just informed Liverpool that he only wants to join Chelsea! #CFC



Caicedo has decided to keep his word and only accept Chelsea as personal terms were agreed since end of May.



Chelsea, set to bid again in order to get deal done with Brighton. pic.twitter.com/HI3geVVq9Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

13:11 - A Fulham megállapodott Adama Traoréval, így a Barcelona korábbi játékosa ingyen csatlakozik hozzájuk.

Fulham have made verbal proposal to Adama Traoré to join the club as free agent #FulhamFC



Deal advanced with Traoré tempted by Fulham as option for his future, as first called by @peterrutzler. pic.twitter.com/Qega3PnJ0X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

13:01 - A Chelsea nem adja fel Caicedo leigazolását, hiába tekinthető gyakorlatilag lezártnak a Liverpoolhoz szerződése. Úgy vannak vele, hogy amíg nincs aláírva a szerződés, minden nyitott.

Chelsea are NOT giving up on Moisés Caicedo deal despite medical booked.



…and Chelsea have no intention to give up until contracts (already prepared by Liverpool and Brighton) are signed.



Nothing been signed yet.



Most incredible transfer saga of the summer is still on. pic.twitter.com/nbr9Nu86Bn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

12:48 - A Besiktas megállapodott a Manchester United játékosával, Eric Bailly-val. Ha a klubok is egyezségre jutnak, a játékos távozhat.

Understand Besiktas have just reached an agreement in principle with Eric Bailly on personal terms #MUFC



Talks now with Manchester United to agree on the best exit solution. pic.twitter.com/ngrdF4siRl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

12:26 - Carlo Ancelotti nemrég elárulta, nem terveznek új támadót igazolni, ezzel gyakorlatilag bejelentette, hogy Mbappé nem érkezik. A kapustémáról is kérdezték, itt elmondta, bíznak Luninban, de elképzelhető, hogy egy újabb hálóőr csatlakozik a kerethez a közeljövőben.

12:19 - A Burnley visszakozik és eláll az Andros Townsendnek ajánlott szerződéstől. A megegyezés már teljes volt, de különböző körülmények miatt mégis kútba esik az ügy, erről Vincent Kompany számolt be.

12:16 - Hivatalos: Charlie Patino elhagyja az Arsenalt és a Swansea játékosa lesz, kölcsönben.

Official: Charlie Patino leaves Arsenal to join Swansea on loan until June



He’ll be back to #AFC with one year left on his contract. https://t.co/FXRI2aUzZu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

12:10 - A Wolfsburg mindenben megegyezett az Atalantával, Joakim Maehle a németek játékosa lesz. 11-12 milliós átigazolási díj, a játékos épp most esik át az orvosin.

Wolfsburg have sealed the agreement to sign Joakim Mæhle from Atalanta, here we go #transfers



Package worth around €11/12m fee.



Understand Mæhle’s undergoing medical tests in Germany right now. pic.twitter.com/pQ1uKNvUKD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

11:51 - David Raya átesett az orvosi vizsgálatok nagy részén az Arsenal edzőközpontjában. Hamarosan megtörténik a szerződés aláírása is, ami 2028-ig szól majd. Első évében az FFP miatt hivatalosan csak kölcsönjátékos lesz, ezt követően fizeti ki a vételárat az Arsenal érte.

Understand David Raya completed main part of medical tests as Arsenal player and he’s set to sign shortly



Raya will already agree with Arsenal on long term deal until 2028 anticipating a permanent move despite deal being loan with buy option clause for FFP reasons. pic.twitter.com/SKgZT93s17 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

11:34 - Hivatalos: Az Everton leigazolta Youssef Chermitit a Sportingból.

Official: Youssef Chermiti joins Everton on permanent deal from Sporting



Exclusive story, confirmed. https://t.co/rYY29ZN9xx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

11:10 - Az RMC Sport értesülései szerint a Lazio tárgyalásokat folytat Hugo Llorissal. A francia kapus távozott a Spurs-től, így ingyen csatlakozhat az olaszokhoz, ha megegyeznek.

11:07 - Mai sajtótájékoztatóján Jürgen Klopp is elismerte, hogy megegyeztek Moises Caicedo ügyében és az ecuadori középpályás a Liverpool játékosa lesz.

Jürgen Klopp: “I got told I can confirm the Moisés Caicedo deal is agreed with the club”. #LFC



“With the player, we will have to see. Medical today? I can’t tell you, I don’t know”.



“We give it a go and the club have really stretched it to be honest”. pic.twitter.com/N0A95oTPLn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

10:53 - Castello Lukeba aláírta ötéves szerződését, mint a Lipcse új játékosa. A Gvardiol pótlására hivatott védőért 30 milliót fizettek a Lyonnak, ami további öt millióval emelkedhet.

Castello Lukeba has just signed five year deal as new RB Leipzig player. Contract until June 2028, he’s the replacement for Gvardiol — here we go confirmed.



€30m fixed fee plus €5m add-ons to OL as agreed and sealed pic.twitter.com/DNEs7H98ya — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

10:46 - Jorginho ügynöke nyilatkozta, hogy védence biztosan marad az Arsenalnál, szóba sem került a távozás gondolata.

Jorginho’s agent João Santos: “I’m sure, Jorginho will stay at Arsenal. He’s happy in England. Let’s move on”. #AFC



“I had some calls from Saudi and also Spanish clubs like him but he’s staying at Arsenal, it’s decided”, told TMW. pic.twitter.com/kora9RGX1C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

10:38 - A Dinamo Moszkva nagy reménységét, Arszen Zaharjant szerződteti a Real Sociedad. 12 milliót fizet érte a spanyol klub, állítja a Marca.

10:36 - Ahogyan a Marca beszámolt róla, a Sevilla 22 éves támadója, Romero Iván négyéves szerződést kötött a Levante csapatával.

10:35 - Cesare Casadei a mai napon a Leicester játékosa lesz kölcsönben. A Chelsea-vel már kedden megvolt az egyezség, a mai napon pedig minden véglegesítésre kerül.

Medical today for Cesare Casadei as new Leicester City player on loan deal from Chelsea #LCFC



Agreement reached on Tuesday and now being finalised between all parties. pic.twitter.com/xTgiDcoFV4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

10:27 - Mo Daramy a Reims játékosa lesz a mai napon. Megérkezett képviselőivel a városba, hogy véglegesítsék a transzfert.

Mo Daramy becomes new Reims player today — he has just has arrived with his agent Hasan Cetinkaya to complete his transfer.



€17m fee add-ons included will make it the club record deal for Reims. pic.twitter.com/meMJeWZXTf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

09:55 - A Sky informátorai szerint a Real Madrid megkereste David De Gea képviselőit egy esetleges átigazolás kapcsán, miután tegnap kiderült, hogy Courtois súlyos sérülést szenvedett.

09:16 - Florian Plettenberg, a Sky tudosítója szerint a Spurs még utoljára megpróbál beleköpni Kane levesébe, ugyanis visszavonták a távozási engedélyét és akadályozzák a transzfert. A játékos jelenleg autóban ül és azt várja, hogy felülhessen a repülőre, ami Münchenbe viszi.

@HKane is now on his way to the airport in London, as he already had the light for his flight to Munich. FC Bayern is waiting for him. #Kane



But now Tottenham currently hindering the move and have revoked Kane's permission to fly

Kane is waiting right now every… pic.twitter.com/YoP1oOPtm9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 11, 2023

09:11 - A Chelsea azt tervezi, hogy beszáll a Marco Verrattiért folyó harcba. A 30 éves olasz középpályás az Al Hilalba igazolás küszöbén, de a PSG még nem hagyta jóvá a transzfert, így szabad a rablás.

Chelsea are planning to race with Al-Hilal to sign PSG's 30-year-old Italian midfielder Marco Verratti. #CFC #PSG pic.twitter.com/Xbb79ySQiE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 11, 2023

09:04 - A Marca szerint a Betis Alderetével pótolná a távozó Luiz Felipét. Megpróbálnak megegyezni a Getaféval, de ha nem sikerül, hajlandóak lehetnek a kivásárlási árát is kifizetni a védőnek.

08:28 - Megvan a megállapodás, Harry Kane a Bayern játékosa lesz! A Spurs 100 millió eurót kap érte, plusz további 20 millió ütheti a markukat bónuszok formájában. A játékos is igent mondott, ő egy négyéves szerződést ír majd alá a bajorokkal. Kane a mai napon Münchenbe repül, hogy átessen az orvosin

Harry Kane to FC Bayern, here we go! Deal completed between all parties as Kane has given final green light



Tottenham to receive €100m fixed fee plus add-ons up to €20m package.



Kane will sign a four year deal, he’ll fly to Germany today.



Medical booked. Done deal. pic.twitter.com/iervbXzkwt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

08:20 - Sajtóhírek szerint Kalmár Zsolt a Fehérvár hívására hagyhatja el a DAC csapatát. Részletek az NB1.hu-n

08:16 - Odion Ighalo is a szaúdiaknál folytatja. A Watford és a Manchester United korábbi csatára az Al Hilal után az Al Wehda csapatához ír alá, két évre.

08:01 - Jürgen Kloppnak 10-től sajtótájékoztatója lesz, előtte pedig az a terve, hogy beszél Moises Caicedóval. A játékosnak már foglaltak időpontot orvosira, díjával pedig angol rekorder lesz.

Before press conference scheduled at 10am UK time, Jurgen Klopp plans to speak to Moisés Caicedo #LFC



Medical already booked. pic.twitter.com/WihfgdJlQG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

07:52 - Soumalia Coulibaly elhagyja Dortmundot és a Royal Antwerp játékosa lesz, kölcsönben. A belgáknak 12 millió eurós opciójuk is lesz a játékosra.

Soumaila Coulibaly, on his way to sign as new Royal Antwerp player on loan from Borussia Dortmund.



Deal includes buy option clause around €12m not mandatory.



Medical tests and contract signing today.



Follows deal collapsed with Burnley. pic.twitter.com/GfMPGlbjW4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

07:42 - Nagyot fordult Moises Caicedo jövője az éj leple alatt, miután a Dortmund 100 millió fontos ajánlatot tett a Brightonnak érte. A Pool el akarja kerülni a meglepetéseket, ezért már ma lezárná a transzfert.

Liverpool and Brighton are preparing all documents for Moisés Caicedo deal — agreement reached on £110m record British deal after late night bid #LFC want to avoid surprises and then book medical tests on Friday, deal to be completed on player side early morning.



pic.twitter.com/yXdSG5dWZk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

06:32 - Ma eldőlhet Harry Kane jövője! Az angol támadó engedélyt kapott arra, hogy Münchenbe utazzon orvosira. A Bayern bizakodik, hogy végre pontot tehetnek a transzfer végére.

Harry Kane has been given permission to travel complete medical tests ahead of Bayern move #Kane



Bayern are increasingly confident to get Kane deal done on Friday — as positive final round of talks with player’s camp took place tonight.



It’s about final details now. pic.twitter.com/bLWTrDyIrC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

00:05 - Mohamed Daramy a Reims játékosa lesz, 17 milliót fizetnek az Ajaxnak.

Mohamed Daramy to Reims, done deal and here we go — documents are now being prepared between Ajax and Reims for the transfer



Reims will pay €17m add-ons included. Personal terms are also agreed.



Sell-on clause for Ajax, confirmed. pic.twitter.com/ugpSceEjsR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

00:01 - A Fiorentina hamarosan lezárja Lucas Beltrán átigazolását. A játékos Arthur Cabral helyére érkezne, aki a Benficához megy.

Fiorentina are set to complete deal for Argentine striker Lucas Beltrán, here we go!



Club’s plan now confirmed after selling Arthur Cabral to Benfica.



Deal being finalised for more than €25m package with add-ons.



He’ll travel to Italy tomorrow. pic.twitter.com/U7Ek3yyiXe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

Borítókép: Sport365