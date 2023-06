Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 16-án:

10:36 - jól haladnak a tárgyalások Josko Gvardiol és a Manchester City között, csakúgy, mint Mateo Kovacic esetében, viszont előbbit csak egy igazán magas összegért hajlandóak elengedni Lipcséből.



10:31 - Egymással civakodnak a Premier League klubok Andre Onana aláírásáért, a Chelsea-nek a Manchester United-el is meg kell küzdenie várhatóan a tárgyalóasztalnál, ha valóban akarják a Bajnokok Ligája döntős kapust, írja a The Guardian.



09:59 - Romeo Beckham marad a Brentfordnál kölcsönben. David fia az Inter Miamitól érkezett télen hat hónapra a B csapathoz, és Premier League kupát nyertek.



09:31 - Az utolsó simításait végzi a Real Madrid Joselu szerződtetésének. A személyes feltételekben már tíz napja megállapodtak a felek, míg a teljes megállapodás a következő hét elejére datálható.

08:49 - Davinson Sanchez úgy döntött, elhagyja a Tottenhamet, mert új tapasztalatokra akar szert tenni.

Davinson Sanchez has decided to leave Tottenham this summer. Discussions will take place to find new club as he wants a new experience. #THFC



Spurs and Davinson agents, on it as @PSierraR called. pic.twitter.com/mMe52CcfHQ