Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac még nem nyílt meg, de már vannak mozgolódások a csapatoknál, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, június 9-én:

14:55 - Hivatalos, megerősítve: Fran García visszatér a Real Madridhoz a Rayo Vallecanótól 5 millió euróért a visszavásárlási záradék kiváltásával. A szerződés 2027 júniusáig lesz érvényes.

13:41 - A Sevilla 12 millió eurós vételi opciót aktivált Loic Badéra. A középhátvéd végleges szerződéssel érkezik, ami 2027-ig lesz érvényes.

13:29 - Naby Keita kiválasztotta új klubját, miután szabadügynökként elhagyta a Liverpoolt: a Werder Bremenhez igazolt. 2026 júniusáig szóló szerződésben állapodtak meg, az orvosi vizsgálatok nagy része már lezajlott. Naby Keita visszatér a Bundesligába, hivatalos.

11:40 - A Tottenham és a Newcastle is beszállt a James Maddison leigazolásáért folyó versenyfutásba. Távozni készül a Leicestertől, a tárgyalásokra hamarosan sor kerül. Postecoglou kérte Maddison-t, de a Newcastle már tavaly nyár óta dolgozik az üzleten.

10:30 - Végre jön a hivatalos bejelentés: Konrad Laimer a januári szerződéskötés után szabadon igazolhatóan az FC Bayern Münchenhez csatlakozik. Premier League klubok próbálták elcsábítani Laimert, de esélytelen; ő a Bayern első szerződtetése a 2023/2024-es szezonra.

09-21 - A Valencia érvényesítette a vételi opciós záradékot Cenk Özkacar szerződtetésére az OL-tól. A végleges üzlet 5 millió euróért jött létre. A szerződés 2028 júniusáig szól.

08:44 - A következő napokban folytatódnak a tárgyalások az RB Leipzig és a Lens között Loic Opendáról. 30 millió eurót nem tartanak elégnek. Openda már megegyezett a személyes feltételekről az RB Leipziggel.

08:09 - Az Inter elnöke Zhang Milan Skriniarról, aki ingyen igazol a PSG-hez: "Skriniar mindig is az egyik kedvenc játékosom volt... Erre a kérdésre csak a döntő után fogok válaszolni" - mondta a Gazzettának. Skriniar tavaly januárban írt alá előszerződést a PSG-vel.

07:54 - A Real Madridnak nem áll szándékában 60 millió eurót plusz járulékokat fizetni Kai Havertzért. A vezetőség és Carlo Ancelotti nagyra értékeli őt, de nem tervezik, hogy ennyi pénzt költsenek rá. Havertz helyzetét a következő napokban tárgyalják, a Chelsea arra számít, hogy több klub is megkeresi őket.

07:49 - Mateo Kovacic a múlt héten nyilvánosságra került előrehaladott tárgyalások után most már személyesen is megegyezett a Manchester Cityvel. A Chelsea nyitott Kovacic eladására, mivel szerződése 2024 júniusában lejár, a játékos pedig szívesen lépne. A következő lépésnek a klubok között kell megtörténnie, és a Chelsea és a Manchester City a Bajnokok Ligája-döntő után tárgyal az átigazolási díjról. Több klub is versenyben van a horvát középpályásért, és Gündogan jövője döntő lehet ebben a történetben - de a Manchester City vezeti a versenyt.

