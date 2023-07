Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 28-án, pénteken:

14:59 - Fabinho hamarosan orvosira utazhat az Al Ittihadhoz, amint a Liverpool leellenőrzött minden szükséges dokumentumot ezzel kapcsolatban.

Fabinho has been authorised to travel for first part of medical with Al Ittihad, as expected



Liverpool, waiting to check documents — key step then then deal will be done as reported earlier https://t.co/7EMkY9klrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023



14:47 - Órák-napok kérdése és Sadio Mané az Al Nassr játékosaként folytatja karrierjét, tegnap este óta sokat haladtak előre a felek a tárgyalások során, közvetlen kapcsolatban állnak egymással, és szeretnék tető alá hozni az igazolást amilyen hamar csak lehetséges.

Sadio Mané and Al Nassr, deal getting closer as reported yesterday night — talks are at advanced stages today



Deal not sealed yet but progressing well since yesterday night



Told Bayern and Al Nassr are in direct contact today to reach an agreement as soon as possible. pic.twitter.com/WyD8ImX9X0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023



14:22 - Riyad Mahrez 30 millió font ellenében csatlakozik az Al Ahlihoz, a szerződése 2027-ig szólhat.

Official, confirmed. Riyad Mahrez joins Al Ahli on permanent transfer from Man City for £30m fee #AlAhli



Contract until June 2027, agreed days ago — deal finally sealed. pic.twitter.com/Lp2dQLHLpa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023



14:00 - Mégsem kerül sor a mai napon a Bayern München és a Tottenham között arra a találkozóra, ahol Harry Kane leigazolásáról beszéltek volna, viszont a következő hét elején várhatóan igen - ezen a héten nem történt változás az ügyben.

The meeting regarding Kane between FC Bayern board and Tottenham chairman Daniel Levy — initially planned for today — has been re scheduled #THFC



It will take place early next week.



Kane deal remains at the same stage for this week. pic.twitter.com/03OI3weG8x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023

13:12 - Az Ac Milan egyre közelebb és közelebb Yunus Musah megszerzéséhez, miután a Valenciával közeledtek egymáshoz az álláspontjaik, így az utolsó szakaszában járnak a tárgyalásnak.

Understand AC Milan are closing in on Yunus Musah deal! Agreement imminent as parties are getting closer, final details being clarified #ACMilan



Musah, pushing to join AC Milan for days after personal terms agreed one month ago.



Deal at final stages — here we go soon. pic.twitter.com/FKnxPSRIWQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023



12:37 - Sadio Mané ügynöke Japánban tartózkodik, hogy tárgyaljon az Al Nassr gárdájával, ezalatt a játékos a Bayern Münchennel Tokióban készül, nem túl messze a tárgyalások helyszínétől. A tárgyalások haladnak, most épp a kulcskérdéseknél tart a két fél, de úgy látszik Fabrizio Romano értesülései szerint, hogy nagyon is jó esély van a transzferre.

More on Mané. Sadio Mané agent Björn Bezemer from ROOF agency is in Japan to negotiate with Al Nassr… Bayern and Mané are in Tokyo, not far



Talks advancing while parties discuss about key details to make it happen.



It finally looks like the deal’s really possible. pic.twitter.com/Zj7pwPQ8F9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023

12:30 - Matthias Jaisslet kirúgta az RB Salzburg, aki elől így minden akadály elhárult, hogy az Al Hilal edzője legyen nagyon rövid időn belül.

Official: Matthias Jaissle has been fired by RB Salzburg as negotiations with Al Ahli are now at final stages.



Deal being completed and signed very soon. https://t.co/pS5pVuPG4B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023



12:22 - A Besiktas és az AC Milan és jó irányba halad a tárgyalásokkal Ante Rebic kapcsán, a hét végére szeretnének pontot tenni az ügy végére.

Besiktas and AC Milan, confident to get Ante Rebić deal closed and sealed by the end of the week



Negotiations advancing between parties. pic.twitter.com/6xFOTN3Wwm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023



11:30 - A Fulham optimista Callum Hodson-Odoi szerződtetése kapcsán - a futballista pedig azok után nyitott továbbra is a váltásra, hogy Marco Silva menedzser visszadobta a szaúdiak ajánlatát. A személyes feltételekről már sikerült megegyezniük a feleknek.

Fulham are now optimistic to get Callum Hudson-Odoi deal done in the next days — as personal terms are close to being agreed. #FulhamFC



Negotiations with Chelsea continue. Marco Silva’s decision to stay was key for CHO to return in talks with Fulham. pic.twitter.com/eZwFmIuKnd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023



10:01 - Fabinho ügye jól halad, az Al Ittihad és a Liverpool rövidesen lezárhatja a brazil ügyét, aki áteshet az orvosin, majd ha minden a tervek szerint megy, akkor három éves megállapodást köthet velük.

Understand Al Ittihad and Liverpool are closing in on Fabinho deal. Agreement on verge of being completed #LFC still cautious as documents have to be checked but it’s v close.



Fabinho will undergo medical soon, if all goes to plan. Three year deal agreed with the player. pic.twitter.com/V5kz7lMRuz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023

09:30 - Az Inter és a Bayern München ismét tárgyalóasztalhoz ülhet egymással, ahol az utolsó és legkritikusabb pontjait tárgyalják majd meg Yann Sommer átigazolásának. Az Inter optimista.

Inter and Bayern have scheduled new round of talks for Yann Sommer deal, expected to be the final and crucial one to get deal done - it will happen this week



Inter remain optimistic to sign Sommer. pic.twitter.com/TzMyoqUr3O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023



09:02 - Edinson Cavani készen áll arra, hogy felbontsa a szerződését Valenciában, a Boca Juniors pedig már el is kezdett vele tárgyalni, mi több, remélik, hogy hamarosan meg is tudnak állapodni vele.

Edinson Cavani, set to part ways with Valencia as the agreement on contract termination is imminent



Cavani will be available as free agent but Boca Juniors already sent him formal proposal, talks are advanced; Boca hope to get it sealed soon pic.twitter.com/9D3OwBEQxI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023

08:44 - A Juventus magabiztos, még a héten megszereznék Facundo Gonzálezt a Valenciából.

Juventus are confident to complete Facundo Gonzalez deal by the end of the week. The agreement looks set to be sealed with Valencia and player's camp



Gonzalez has agreed personal terms with Juventus, he's keen on the move. pic.twitter.com/ppH0SRQlSf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023



08:35 - Mauro Icardi Istanbulba utazik, hogy bemutassák, mint a Galatasaray új igazolása. Az argentin csatár 10 millió euró fejében vált.

Mauro Icardi will travel to Istanbul later today. He will be in Turkey tonight in order to be unveiled as Galatasaray new signing from PSG #Galatasaray



Gala will pay €10m fee to PSG for Icardi, permanent transfer. pic.twitter.com/UEOgSB0RQy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023



08:29 - Rasmus Hojlund a Manchester United futballistája akar lenni, a PSG érdeklődése ellenére is, ugyanakkor a következő napok kritikusak lehetnek a jövője szempontjából, hiszen így a vörös ördögökön múlik, sikerül-e megegyezni az Atalantával.

Rasmus Højlund wants Man United, it’s very clear since day one of negotiations and these final days of the week could be crucial #MUFC



PSG bid hasn’t changed Højlund mind at this stage: priority Man Utd, club set for new round of talks w/Atalanta.



Up to Man United now. pic.twitter.com/ToYbt4Mvng — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023

08:11 - Az Al Ahli közel áll ahhoz, hogy megállapodjon a csapat leendő edzőjével, a jelenleg RB Salzburgot irányító Matthias Jaissleval.

Understand Al Ahli are close to reaching full agreement to appoint RB Salzburg’s Matthias Jaissle as new coach



Deal moving to final stages, it could be done and sealed by the end of current week.



Firmino, Mahrez, St Maximin, Édou Mendy… and Jaissle as new coach. pic.twitter.com/xQfHAi0WKJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

08:02 - Az Al Nassr nagyjából 37 millió eurót kínál Sadio Mané játékjogáért, a megbeszélések előrehaladott állapotban járnak a klubok között.

Understand Al Nassr are set to offer around €37m to Bayern for Sadio Mané. Saudi side is now really confident to make it happen #AlNassr



Talks advancing to final stages between clubs.



Mane’s agent, negotiating terms of the contract with Al Nassr. pic.twitter.com/wXkwnS4a1p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

07:44 - Calvin Bassey sikeresen átesett az orvosi vizsgálatok első felén, és még a héten szeretnék a Fulhamnél lebonyolítani a többi dolgot is. Az Ajaxtól érkező középső védő 21 millió euróért vált klubot.

First part of medical tests completed for Calvin Bassey as new Fulham player — deal being finalised by the end of the week #FulhamFC



Here we go, confirmed. https://t.co/GxyfxHIqcQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023



00:04 - Beveti nagyágyúit a Bayern, és közvetlenül a Spurs elnökével tárgyalnak pénteken Harry Kane átigazolásáról. A bajorok arra készülnek, hogy tovább emelik a korábban elutasított 80 milli eurós ajánlatukat.

Borítókép: Sport365