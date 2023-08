Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 18-án, pénteken:

15:54 - Az Inter menedzsere, Inzaghi elismerte, hogy Benjamin Pavard a kívánságlistájukon szerepel.

Inter manager Inzaghi confirms: “Yes, Benjamin Pavard is part of our targets list — not the only player”. pic.twitter.com/OLNqSA6Co9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

15:15 - A Real Madrid kölcsönadta Marvin Parkot a Las Palmasnak. A játékos egy szezonra érkezik, viszont ezt követően vételi opciója lesz a játékosra.

15:14 - A Manchester United számára prioritás Johnny Evans maradása. Ez független Maguire helyzetétől.

Ten Hag: “I’d like Jonny Evans to stay — there are discussions over new deal”



“We are in talks and when we have news we will bring it as always. For this month he is under contract but we are talking”. pic.twitter.com/xaltO067Qc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

15:09 - Hivatalos: Az Arsenal kölcsönadta Alex Runnarsont a Cardiffnak a szezonra.

Official: Rúnar Alex Rúnarsson joins Cardiff Ciry FC on loan deal from Arsenal, completed today pic.twitter.com/wjYA1wQpFj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

13:43 - Hivatalos: Endo Wataru a Liverpool játékosa. A játékos Stuttgartból érkezik.

Official, exclusive story confirmed. Endō signs in as new Liverpool player from Stuttgart #LFC



“I’m very happy and I'm so excited to join a big club in Liverpool. It feels amazing and this is my dream”.



“It's a dream come true for me”, Endō says. pic.twitter.com/Js9fGGrElf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

13:25 - A Newcastle United a Marca szerint rámegy Juan Mirandára, a Betis védőjére. Ez kissé ellentmond azzal, hogy Howe szerint Hall volt az utolsó igazolásuk.

13:19 - A Manchester City eleshet Lucas Paqueta szerzdőtetésétől. A Sky mai értesülései szerint az ügylet reggel zátonyra futott, és nem is valószínű, hogy létrejön.

13:14 - Kylian Mbappé visszatért a PSG edzésére, Luis Enrique szerint boldog és remek állapotban van.

Mbappé back in PSG squad with best spirit, Luis Enrique says: “Kylian Mbappé is perfect from what I saw in training”.



“He has a lot of desire and and is in a very good state of mind. I’m very happy to have a world-class player like Kylian”. pic.twitter.com/LfBWLvkwr3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

12:33 - Carlo Ancelotti megerősítette, hogy nem terveznek új védőt igazolni a sérülési miatt kieső Eder Militao helyett.

11:50 - Lewis Hall a Newcastle játékosa lesz! Kölcsön, plusz kötelező vételi opcióval érkezik, 35 millió fontot fizetnek majd érte a szarkák. Eddie Howe elárulta, a terveik szerint ez lesz az utolsó nyári igazolásuk.

Lewis Hall to Newcastle, here we go! Loan deal with mandatory buy option clause — medical booked later today #NUFC



Total package worth £35m add-ons included. “This is gonna be our final signing”, Howe announced.



Hall leaves after signing new deal at #CFC few days ago. pic.twitter.com/gUWqIUonWn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

11:22 - Tyler Adams hamarosan a Bournemouth játékosa lesz. Az amerikai játékos kapcsán megegyeztek a Leeds-el, ma orvosira érkezik.

Tyler Adams to Bournemouth, here we go soon! Medical booked in London later today — after agreement reached with Leeds United #AFCB



Deal to be finalised in the next 24h as Adams has accepted conditions of the agreement.



Contract signing scheduled after medical ???????? pic.twitter.com/Si7d4ZrRxL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

11:13 - A Manchester United begyújtja a rakétákat Sofyan Amrabatért, számol be a Sky. A hírek szerint akár már a mai napon lezárhatja az ügyletet a United, akik nem akarják kockáztatni, hogy a marokkói kicsússzon a markukból.

11:10 - Romeo Laviát hivatalosan is bejelentette a Chelsea. 58 millió fontot fizettek érte, a 45-ös számot fogja viselni.

Official, confirmed. Roméo Lavia joins Chelsea on £58m package deal from Southampton #CFC



“I’m really happy join Chelsea and be a part of this exciting project, amazing top club with a great history and I’m really excited to get started”, says new Blues number 45. pic.twitter.com/qHjtuH83ji — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

10:56 - Moise Kean mellett a PSG és a Chelsea tehetségét is figyelik.

10:14 - A Marca szerint Thierry Henry a francia válogatottnál, az U21-esek vezetőedzőjeként kaphat új munkát.

10:00 - Romeó Lavia elbúcsúzott a Southampton szurkolóitól, bármelyik pillanatban hivatalos lehet az átigazolása a Chelsea-hez.

Roméo Lavia, saying goodbye ahead of the announcement as new Chelsea player — official soon #CFC pic.twitter.com/tRU5Xf8lrm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

09:53 - Már a héten lezárná Veiga átigazolását a Napoli. A spanyolnak foglalnak időpontot orvosira, előkészítik a dokumentumokat.

Napoli are preparing documents with Celta Vigo for Gabri Veiga deal — also medical tests being scheduled



Napoli want Gabri to arrive in Italy by the end of the week, if all goes to plan.



Deal agreed as revealed earlier today: €36m package, here we go confirmed. pic.twitter.com/AVgF58z2Dh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

09:32 - A Barcelona által is figyelt Ivan Fresneda a Sportinghoz kerülhet. A portugálok már felvették a kapcsolatot a Valladoliddal a 18 éves tehetség kapcsán, akik 16 millió eurót kérnének érte, állítja az A BOLA.

09:26 - A West Ham tovább próbálkozik Mohammed Kudus leigazolásával. Az Ajax-al még van mit megbeszélniük, de a játékossal hamarosan egyezségre jutnak.

West Ham have scheduled new round of talks for Mohammed Kudus deal — the agreement on personal terms is close as final points need to be discussed



Verbal negotiation ongoing with Ajax throught intermediaries, no formal bid yet but deal advancing. pic.twitter.com/mf1M8at13i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

09:02 - A Chelsea felvette a kívánságlistájára Brennan Johnson-t. A Nottingham támadójának 40 millió fontos árat szabot a klubja, a kékeken kívül a Spurs is érdeklődik iránta.

Chelsea have added Nottingham Forest player Brennan Johnson to their list of attacking targets and have held initial talks with.#CFC



NFFC have set an asking price of £40m for Johnson, with Tottenham also considering a move for the attacker. #THFC pic.twitter.com/QSRYqys4sM — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 18, 2023

08:42 - A Sevillának már hűrom jelöltje is van Bono pótlására, a Marca szerint. A prioritást Livakovic, a Dinamo Zagreb kapusa élvezi, de Fernando Pacheco és Rulli neve is a kalapban van.

08:40 - Gianluca Di Marzio szerint a Barcelona tárgyal Joao Félix szerződtetéséről. A játékos kölcsönbe érkezne, 7-8 millió eurós díj fejében.

Negotiations are advancing for Joao #Felix to join @FCBarcelona on loan from @Atleti - loan fee around €7-8m. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 17, 2023

08:32 - Theo Walcott, az Arsenal és az Everton korábbi kiválósága 34 évesen bejelentette, hogy visszavonul.

08:11 - Az Al Hilal lehet a megmentő Griezmann számára? A 32 éves franciáért érdeklődnek az arabok, akik hamarosan ajánlatot is tehetnek érte.

08:05 - Gabri Veiga a Napoli játékosa lesz! Megvan a megegyezés, az olaszok 36 millió eurót fizetnek a csodagyerekért a Celta Vigónak. Ebből 30 millió fix, 6 millió pedig bónuszok formájában kerülhet a spanyolokhoz.

Gabri Veiga to Napoli, here we go! Verbal agreement reached — €36m deal add-ons included to Celta Vigo for Spanish talented midfielder #Napoli



€30m fixed fee plus €6m add-ons package. Documents to be prepared and then time for medical tests.



Top signing for Serie A. pic.twitter.com/PK35zNigXU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

07:54 - Kostantinos Mavropanos múlthéten még majdnem a Serie A-ba került, most azonban a West Ham a befutó a Stuttgart játékosáért. Maguire elbukása után ő a fő célpontja a kalapácsosoknak.

Kostantinos Mavropanos was close to Serie A move last week — West Ham are now leading the race to sign him #WHUFC



Negotiations advancing with Stuttgart and Italian clubs also believe Dinos will join West Ham.



Focus on Mavropanos as Maguire deal currently off. pic.twitter.com/AYXDtrxdUM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023

07:13 - Az AC Milan előrehaladott egyeztetéseket folytat Marco Pellegrino átigazolásával kapcsolatban a Platensével. A 2002-es születésű középhátvéd a favorizált opciója az olaszoknak a védelembe, a személyes feltételekről már meg is egyeztek vele.

AC Milan are advancing in talks to sign Marco Pellegrino from Platense — as 2002 centre back is fav option to add one more defender #ACMilan



Personal terms already agreed, new bid expected soon. Milan board decided to go for Pellegrino among three options. pic.twitter.com/amMVyo56vk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023

00:06 - Teljes a szóbeli megegyezés a Bayern és a Maccabi Tel Aviv kapusa, Daniel Peretz között. A bajorok mindössze 2 milliót fizetnek a 23 éves portásért, aki 2027-ig kötelezi el magát.

There’s a total verbal agreement between FC Bayern & Daniel #Peretz!



Contract probably until 2027

Deal is in final stages now!



Understand the official offer from Bayern is around €2m guaranteed plus add-ons.



As of today, ManCity has shown no intention of… pic.twitter.com/sFZkyDYnmp — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 17, 2023

Borítókép: Sport365