Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik július 14-én:

10:44 - Az Aston Villa azt tervezi, hogy a napokban ismét ajánlatot tesz Moussa Diabyért. A Bayer Leverkusennel még folynak a tárgyalások. A 35 millió eurósplusz plusz járulékok ajánlatot elutasította a Leverkusen, de a tárgyalások folytatódnak. Diaby, nyitott a váltásra.

10:21 - Az AC Milan beszállt a Danjuma megszerzéséért folyó versenybe. A Feyenoord és az Everton is tárgyalásban van a játékossal. .Nagy napok ezek Danjuma számára, hamarosan döntenie kell.

09:49 - Nuno Espirito Santo szorgalmazza, hogy Fabinho az Al Ittihadhoz igazoljon. Fabinho képviselőit megkeresték, tárgyalások zajlottak a fizetésről és a szerződésről. A hírek ellenére még semmi sem történt, a Liverpool egyelőre nem kapott hivatalos ajánlatot.

09:18 - Arteta: "Balogun? Ő jelenleg itt marad velünk, és majd meglátjuk, mi történik". "Átigazolási tervek? Még sok mindent kell csinálni. Nagyon ébernek kell lennünk".

09:09 - Renan Lodi ma száll le Marseille-ben, hogy aláírja a szerződést, átesik az orvosi vizsgálatokon és bemutatkozik az OM új játékosaként. Lodi 2028 júniusáig írja alá a szerződést. Az Atlético Madrid 13 millió eurót kap.

08:09 - A Juventus szeretné, ha Leonardo Bonucci távozna. Az új igazgató, Giuntoli üzenete egyértelmű volt Bonucci felé a csütörtöki találkozón. Az OM a legutóbbi hírek ellenére nem érdeklődik. Bonucci, McKennie, Zakaria, Arthur Melo eladható.

08:00 - Fred, kész elhagyni a Manchester Unitedet, mivel a héten megérkezett az első hivatalos ajánlat a Galatasaraytól. A Galatasaray az Angelino és Icardi üzlet után Fredet is szeretné - a nyitó ajánlatot már elküldték a Manchester Unitednek. A klub elutasította az ajánlatot, mivel a fix összeg jóval a brazilért kért ár alatt volt. A Galatasaray továbbra is érdeklődik, de szaúdi klubok, a Fulham és több PL-klub is szívesen szerződtetné Fredet. A tárgyalások és a döntések ideje a következő napokban/hetekben lesz, de Fred távozni fog a klubtól, a terv világos.

00:03 - A BBC Sports szerint Willian a megegyezés kapujában van a Nottingham Foresttel. A játékos korábbi klubját, a Fulhamet és szaúdi érdeklődőket is kikosarazna miattuk.

Borítókép: Sport365