Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 18-án, pénteken:

13:25 - A Newcastle United a Marca szerint rámegy Juan Mirandára, a Betis védőjére. Ez kissé ellentmond azzal, hogy Howe szerint Hall volt az utolsó igazolásuk.

13:19 - A Manchester City eleshet Lucas Paqueta szerzdőtetésétől. A Sky mai értesülései szerint az ügylet reggel zátonyra futott, és nem is valószínű, hogy létrejön.

13:14 - Kylian Mbappé visszatért a PSG edzésére, Luis Enrique szerint boldog és remek állapotban van.

Mbappé back in PSG squad with best spirit, Luis Enrique says: “Kylian Mbappé is perfect from what I saw in training”.



“He has a lot of desire and and is in a very good state of mind. I’m very happy to have a world-class player like Kylian”. pic.twitter.com/LfBWLvkwr3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

12:33 - Carlo Ancelotti megerősítette, hogy nem terveznek új védőt igazolni a sérülési miatt kieső Eder Militao helyett.

11:50 - Lewis Hall a Newcastle játékosa lesz! Kölcsön, plusz kötelező vételi opcióval érkezik, 35 millió fontot fizetnek majd érte a szarkák. Eddie Howe elárulta, a terveik szerint ez lesz az utolsó nyári igazolásuk.

Lewis Hall to Newcastle, here we go! Loan deal with mandatory buy option clause — medical booked later today #NUFC



Total package worth £35m add-ons included. “This is gonna be our final signing”, Howe announced.



Hall leaves after signing new deal at #CFC few days ago. pic.twitter.com/gUWqIUonWn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

11:22 - Tyler Adams hamarosan a Bournemouth játékosa lesz. Az amerikai játékos kapcsán megegyeztek a Leeds-el, ma orvosira érkezik.

Tyler Adams to Bournemouth, here we go soon! Medical booked in London later today — after agreement reached with Leeds United #AFCB



Deal to be finalised in the next 24h as Adams has accepted conditions of the agreement.



Contract signing scheduled after medical ???????? pic.twitter.com/Si7d4ZrRxL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

11:13 - A Manchester United begyújtja a rakétákat Sofyan Amrabatért, számol be a Sky. A hírek szerint akár már a mai napon lezárhatja az ügyletet a United, akik nem akarják kockáztatni, hogy a marokkói kicsússzon a markukból.

11:10 - Romeo Laviát hivatalosan is bejelentette a Chelsea. 58 millió fontot fizettek érte, a 45-ös számot fogja viselni.

Official, confirmed. Roméo Lavia joins Chelsea on £58m package deal from Southampton #CFC



“I’m really happy join Chelsea and be a part of this exciting project, amazing top club with a great history and I’m really excited to get started”, says new Blues number 45. pic.twitter.com/qHjtuH83ji — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

10:56 - Moise Kean mellett a PSG és a Chelsea tehetségét is figyelik.

10:14 - A Marca szerint Thierry Henry a francia válogatottnál, az U21-esek vezetőedzőjeként kaphat új munkát.

10:00 - Romeó Lavia elbúcsúzott a Southampton szurkolóitól, bármelyik pillanatban hivatalos lehet az átigazolása a Chelsea-hez.

Roméo Lavia, saying goodbye ahead of the announcement as new Chelsea player — official soon #CFC pic.twitter.com/tRU5Xf8lrm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

09:53 - Már a héten lezárná Veiga átigazolását a Napoli. A spanyolnak foglalnak időpontot orvosira, előkészítik a dokumentumokat.

Napoli are preparing documents with Celta Vigo for Gabri Veiga deal — also medical tests being scheduled



Napoli want Gabri to arrive in Italy by the end of the week, if all goes to plan.



Deal agreed as revealed earlier today: €36m package, here we go confirmed. pic.twitter.com/AVgF58z2Dh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

09:32 - A Barcelona által is figyelt Ivan Fresneda a Sportinghoz kerülhet. A portugálok már felvették a kapcsolatot a Valladoliddal a 18 éves tehetség kapcsán, akik 16 millió eurót kérnének érte, állítja az A BOLA.

09:26 - A West Ham tovább próbálkozik Mohammed Kudus leigazolásával. Az Ajax-al még van mit megbeszélniük, de a játékossal hamarosan egyezségre jutnak.

West Ham have scheduled new round of talks for Mohammed Kudus deal — the agreement on personal terms is close as final points need to be discussed



Verbal negotiation ongoing with Ajax throught intermediaries, no formal bid yet but deal advancing. pic.twitter.com/mf1M8at13i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

09:02 - A Chelsea felvette a kívánságlistájára Brennan Johnson-t. A Nottingham támadójának 40 millió fontos árat szabot a klubja, a kékeken kívül a Spurs is érdeklődik iránta.

Chelsea have added Nottingham Forest player Brennan Johnson to their list of attacking targets and have held initial talks with.#CFC



NFFC have set an asking price of £40m for Johnson, with Tottenham also considering a move for the attacker. #THFC pic.twitter.com/QSRYqys4sM — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 18, 2023

08:42 - A Sevillának már hűrom jelöltje is van Bono pótlására, a Marca szerint. A prioritást Livakovic, a Dinamo Zagreb kapusa élvezi, de Fernando Pacheco és Rulli neve is a kalapban van.

08:40 - Gianluca Di Marzio szerint a Barcelona tárgyal Joao Félix szerződtetéséről. A játékos kölcsönbe érkezne, 7-8 millió eurós díj fejében.

Negotiations are advancing for Joao #Felix to join @FCBarcelona on loan from @Atleti - loan fee around €7-8m. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 17, 2023

08:32 - Theo Walcott, az Arsenal és az Everton korábbi kiválósága 34 évesen bejelentette, hogy visszavonul.

08:11 - Az Al Hilal lehet a megmentő Griezmann számára? A 32 éves franciáért érdeklődnek az arabok, akik hamarosan ajánlatot is tehetnek érte.

08:05 - Gabri Veiga a Napoli játékosa lesz! Megvan a megegyezés, az olaszok 36 millió eurót fizetnek a csodagyerekért a Celta Vigónak. Ebből 30 millió fix, 6 millió pedig bónuszok formájában kerülhet a spanyolokhoz.

Gabri Veiga to Napoli, here we go! Verbal agreement reached — €36m deal add-ons included to Celta Vigo for Spanish talented midfielder #Napoli



€30m fixed fee plus €6m add-ons package. Documents to be prepared and then time for medical tests.



Top signing for Serie A. pic.twitter.com/PK35zNigXU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

07:54 - Kostantinos Mavropanos múlthéten még majdnem a Serie A-ba került, most azonban a West Ham a befutó a Stuttgart játékosáért. Maguire elbukása után ő a fő célpontja a kalapácsosoknak.

Kostantinos Mavropanos was close to Serie A move last week — West Ham are now leading the race to sign him #WHUFC



Negotiations advancing with Stuttgart and Italian clubs also believe Dinos will join West Ham.



Focus on Mavropanos as Maguire deal currently off. pic.twitter.com/AYXDtrxdUM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023

07:13 - Az AC Milan előrehaladott egyeztetéseket folytat Marco Pellegrino átigazolásával kapcsolatban a Platensével. A 2002-es születésű középhátvéd a favorizált opciója az olaszoknak a védelembe, a személyes feltételekről már meg is egyeztek vele.

AC Milan are advancing in talks to sign Marco Pellegrino from Platense — as 2002 centre back is fav option to add one more defender #ACMilan



Personal terms already agreed, new bid expected soon. Milan board decided to go for Pellegrino among three options. pic.twitter.com/amMVyo56vk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023

00:06 - Teljes a szóbeli megegyezés a Bayern és a Maccabi Tel Aviv kapusa, Daniel Peretz között. A bajorok mindössze 2 milliót fizetnek a 23 éves portásért, aki 2027-ig kötelezi el magát.

There’s a total verbal agreement between FC Bayern & Daniel #Peretz!



Contract probably until 2027

Deal is in final stages now!



Understand the official offer from Bayern is around €2m guaranteed plus add-ons.



As of today, ManCity has shown no intention of… pic.twitter.com/sFZkyDYnmp — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 17, 2023

