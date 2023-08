Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac immáron hivatalosan is megnyitott, lássuk mi történik augusztus 4-én, pénteken:



15:55 - Alexis Sanchezt az Inter és a Barcelona is szívesen látná. A támadó szerződése lejárt Marseille-ben, így szabadon igazolható.



15:04 - Megtette végleges ajánlatát Kane-ért a Bayern, ami eléri a 100 millió eurós határt. Amennyiben a Tottenham elfogadja, a transzfer rövid időn belül megtörténik.

14:41 - A Chelsea továbbra sem tett le Caicedoról, viszont egy megemelt ajánlattal térhet vissza érte. A Brighton legalább 100 millió fontot akar, a kékek legutóbb 80 milliót adtak volna. Ha nem tudnak megegyezni a felek, és a Liverpool sem tud megállapodni a Southamptonnal elég gyorsan, Romeo Lavia lehet a B opció.

14:21 - Matt Turner mellett a Manchester United kapusáról, Dean Hendersonról is tárgyal a Nottingham Forest.

14:16 - Kritikus napját éli a Harry Kane saga. A tárgyalásokhoz közel álló források szerint ma eldől, hogy Daniel Levy klubelnök elfogadja-e a Bayern München ajánlatát, és ezzel egyidejűleg az is, hogy a bajorok továbbra is ostromolják-e az angol válogatott csatár kegyeiért a londoni alakulatot.

14:12 - Xabi Alonso új, 2026-ig szóló szerződést írt alá a Bayer Leverkusen kispadján.

14:10 - A Törökországban nagy nevekkel operáló Galatasaray is vinné Fredet, de komoly ajánlatot nem tettek érte. A Fulham is figyeli a középpályás körüli történéseket, és természetesen a szaúdi klubok is lesben állnak.

14:08 - A Sky is megerősíti Fabrizio Romano tegnapi értesülését, melynek alapján Rasmus Hojlundot szombaton mutathatják bebe a Lens elleni barátságos találkozó előtt az Old Trafford közönségének.

14:05 - Guardiola az előbbiekkel párhuzamosan arról is szójt ejtett, hogy egyetlen játékost sem akar a csapatában tudni, akik nem akarnak ott lenni. Egy elfogadható ajánlat sem érkezett Bernardo Silváért szerinte. Hozzátette: ha ők akarnak megvenni valakit, csak azért, mert Manchester City-nek hívják őket, plusz 10-15 millió eurót kell fizetniük.

13:45 - Pep Guardiola nem csak Gvardiol orvosiját erősítette meg, hanem azt is, hogy mind Kyle Walkert, mind Bernardo Silvát nehéz lenne helyettesíteni és mindkettejük fontos játékos a klub számára. Ezzel párhuzamosan a The Athletic megjegyzi, hogy a City egy második szerződéshosszabbítási ajánlatot is letett az asztalra az angol szélső hátvédnek, ami elég közel áll ahhoz, amit a Bayerntől kapott, ez pedig akár a maradásról is meggyőzheti. Sőt, Guardiola maga is arról beszélt, hogy mind Walker, mind Silva maradni akar.

13:30 - A Nottingham Forest hivatalos ajánlatot tett Matt Turnerért, az Arsenal második számú kapusáért. A tárgyalások jól haladnak, és itt is megfigyelhető egy kisebbfajta dominó effektus. Ha Turner csatlakozik a kétszeres BL győztes együtteshez, az ágyúsoknál felszabadul a hely David Raya előtt, míg a Brentford a spanyol hálóőrt pótolhatja akár az érte kapott összegből.

13:07 - Még mindig Londonban járunk és Fulham átigazolási részlegén, ahol Fredet sem tévesztik szem elől. A brazil középpályás is átadólistán szerepel, csak ő a Manchester United futballistája. Korábban tárgyaltak is róla, de a kért és a kínált összeg távol állt egymástól. Ez a transzfer egyébként egy jól megkomponált dominóeffektus része is lehet egyébként, hiszen: ha a brazil távozik, és ugyanígy tesz Donny van de Beek, a Manchester United rákanyarodhat Sofian Amrabat leigazolására a Fiorentinából.

13:06 - A Fulham és a Chelsea közelíti álláspontjait Callum Hodson-Odoi kapcsán, aki mindenképp távozik idén nyáron a kékektől, és a személyes feltételeket illetően aligha hasal el az üzlet.

13:03 - Josko Gvardiol épp orvosin van Manchesterben, avagy így készül egy 90 millió eurós, védők között világrekordnak számító transzfer egyik percről a másikra.

13:01 - Rogerio még ma este aláírhatja szerződését a Wolfsburgnál, mindenben sikerült megegyezni a Sassuoloval.

12:59 - A PSG Madridból csemegézne, válaszul Mbappé elhódítására.





12:32 - Luis Enrique állítólagos távozási szándékáról már írtunk röviden, most hosszabban is.





12:30 - Ha pedig már Szaúd-Arábia, Kerek Istvánnal is beszélgettünk arról, mennyire is kell aggódnia Európának a liga térhódítása miatt, illetve Modric és Messi is szóba került.







12:27 - Jürgen Klopp korábban amiatt aggódott, hogy a szaúdi klubok majdnem egy hónappal tovább igazolhatnak, mint az európai csapatok. Nos, a Szaúdi Labdarúgó Szövetség tájékoztatta a liga együtteseit, hogy a határidő nem szeptember 20. hanem szeptember 7. - számol be róla a Sky Sports.

12:25 - Romano szerint nagyon közel a megállapodás Van de Ven kapcsán a Tottenham és a Wolfsburg között.

12:23 - Az Inter új ajánlatot tett Gianluca Scamaccaért. 24 + 4 millió euró. A támadó már megegyezett a személyes feltételekről az olasz klubbal, így most a kalapácsosokon a sor.

12:00 - Daichi Kamada végzett az orovosi tesztekkel így már csak az aláírás hiányzik a szerződéséről a Lazionál. Két éves szerződést köt, további egy évre opciója van.

11:43 - Eddie Howe azt is megerősítette, hogy Harrison Ashby kölcsönbe a Swansea-hoz megy tapasztalatot szerezni.

11:00 - Eddie Howe maximum két új játékos érkezését tartja még valószínűnek, de nyilatkozatában azt is hozzátette, hogy meglátja még mi történik a következő napokban.

10:38 - Axel Disasi hivatalosan is csatlakozott a Cheslea-hez. A Wesley Fofana sérülése miatt igazolt védő 45 millió euró ellenében vált klubot és 2029-ig ír alá az AS Monacot hátra hagyva.

10:22 - Alejo Vélizt egy meg nem nevezett másik európai topklub is akarta, de ő mindenképp a Tottenhamhez szeretett volna igazolni. A megállapodása 2028-ig szól majd, és a jelenlegi tervek alapján nem kölcsönzi vissza a Rosario Central. A következő 24-48 órában pont kerülhet a történet végére.

10:11 - Ousmane Dembélére orvosi teszt vár. A francia szélső csütörtök óta Párizsban tartózkodik, ahol készen áll arra, hogy öt éves szerződését aláírva csatlakozzon a Paris Saint-Germainhez.

09:44 - Robert Sanchez túl van az orvosi vizsgálatokon a Chelsea-nél, a szerződése készen áll az aláírásra, hamarosan hivatalos bejelentés is követheti a 20+5 millió fontról szóló megállapodást.

09:11 - Luis Enrique egyértelműen reagált a személyével kapcsolatos pletykákra, instagramján franciául az "egy mindenkiért, mindenki egyért" jeligével posztolt egy képet, amin edzői stábjával látható.

08:34 - Franck Kessié a legújabb szaúdi igazolás, az Al Ahli csapata győzte meg arról, hogy karrierjét náluk érdemes folytatnia a középpályásnak. A Barcelona 15 millió eurót, Kessié három éves szerződést kap, néhány órán belül itt is aláírásra kerülhetnek a papírok.

08:29 - Gaetano Castrovili is Angliába hivatalos, csak ő azért, mert Kerkez Milos együtteséhez csatlakozik. A 12+2 millió euró ellenében Fiorentinától megkaparintott focista kapcsán már el is küldték az aláírásra váró dokumentumokat egymásnak a klubok, így ha minden rendben megy, még ma a Bournemouth mezében tetszeleghet Castrovili.

08:25 - Josko Gvardiol megérkezett Manchesterbe, ahol orvosi vizsgálatokra várják ma kora reggel, ezt követően pedig hivatalosan is a világ legdrágább védője lehet a maga 90 millió eurós vételárával.

08:21 - A Paris Saint-Germain és a Benfica még ma meg akar egyezni mindenben Goncalo Ramos ügyében, és aláírni a kontraktust a hét végéig. A szóbeli megegyezés már adott, ugyanakkor a történet pikantériája, hogy a párizsiak a pénzügyi fair play jegyében egyelőre csak kölcsönbe vinnék a portugál támadót vásárlási kötelezettséggel. Ez az utolsó lépés, utána kész.

08:19 - Demarai Gray három napja nem edz az Evertonnal, a Fulhamhez akar csatlakozni. A klub és a játékos már megegyeztek egymással, most a liverpooli együttes van soron.

08:12 - Tehetségbe fektet a Tottenham, a csapathoz 15 millió euróért és némi bónuszért csatlakozik Alejo Véliz, a 2003-as születésű argentin csatár. Az orvosi vizsgálatokra a következő napokban sor kerülhet.

08:09 - A Fulhamnek nem áll érdekében elfogadni az Al Shabab ajánlatát Willianért, ugyanis Marco Silvának rendkívül fontos a brazil szélső. A brazilért tegnap érkezett az ajánlat, és a személyes feltételekről meg is egyeztek a felek, - a Sky szerint heti 200 ezer fontot ajánlottak neki- de a londoni alakulat ragaszkodik rutinos labdarúgójához, és annak nincs is olyan pont az új szerződésében, hogy csak úgy leléphetne.

08:08 - Yunus Musah landolt Milánóban éjszaka, ahol ma reggel orvosi vizsgálatokra hivatalos, és ezt követően az AC Milan futballistája is lehet. 20 millió eurós csomag, 2028-ig tartó szerződés jellemzi az üzletet.

08:01 - A Nottingham Forest egy 25 millió eurós ajánlatot postázott Roger Ibanez játékjogáért az AS Romának. A tárgyalások zajlanak, a Premier League klub szeretné leigazolni a brazil középső védőt.

07:55 - Az Arsenal első körben egy 20+3 millió fontos ajánlatot küldött a Brentfordnak David Rayaért. A kapus, mint korábban több alkalommal a nyár során, jelezte távozási szándékát.

07:44 - Felmerültek olyan hírek, hogy Luis Enrique és Luis Ocampos máris távozna a PSG-től, ám ezek teljes mértékben hiteltelen információk, írja Romano egy párizsi forrására hivatkozva.

